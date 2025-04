Partidos políticos se justifican por afiliaciones sin consentimiento: “Nos han sembrado fichas para desprestigiarnos”

Partidos políticos responden por inscripciones fraudulentas a sus filas | Video: Panamericana Tv

Los representantes de los partidos políticos acusados de afiliar fraudulentamente a miles de peruanos sin su consentimiento finalmente se han pronunciado, luego de que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) divulgara casos de organizaciones con más del 90% de sus firmas presentadas consideradas observadas por la entidad estatal.

Uno de los casos más sonados es el del partido Nueva Gente, cuya afiliación fue observada en un 96% de las 28,000 firmas presentadas en la primera entrega ante Reniec. Carlos Vega Santamaría, presidente de la organización, buscó limpiarse de toda responsabilidad en el noticiero 24 Horas: “Nos han infiltrado fichas, nos han sembrado fichas para desprestigiarnos. Nos han desprestigiado”, mencionó.

Perú Primero, el partido político que busca llevar a la presidencia al inhabilitado Martín Vizcarra, ha calificado de ’acusaciones sin sustento’ los informes publicados en los medios de comunicación, exigiendo una retractación pública por ‘intentar mancillar la imagen’ de la organización. Sin embargo, la información difundida corresponde a las cifras proporcionadas por el mismo Reniec, que detalló que 5,117 firmas presentadas por el partido entre 2022 y 2024 fueron observadas.

Partidos políticos responden a denuncias por afiliaciones sin consentimiento | Foto composición: Infobae Perú

“Nuestra inscripción como partido político se ha realizado en estricto cumplimiento de todos los requisitos y procedimientos establecidos por la normativa vigente. En ese marco, presentamos un total de 86,148 afiliaciones, de las cuales 60,281 fueron validadas por las autoridades competentes”, menciona el comunicado.

El mismo exmandatario también se pronunció en un programa de YouTube, limpiando de culpabilidad a su partido, pese a que son sus personeros quienes tienen la responsabilidad de recopilar y presentar las firmas de los afiliados. Según afirmó, solo tres personas han denunciado afiliación indebida, y señaló que, en ocasiones, los afiliados niegan haber dado su autorización cuando consiguen ”una chambita en el Estado". ”Estamos dispuestos a que hagan la evaluación de las 80,000 firmas que hemos presentado’, añadió“.

Voces del Pueblo, el partido que busca llevar a la presidencia al congresista izquierdista Guillermo Bermejo, registra 4,270 firmas observadas de las 67,500 presentadas ante el JNE entre 2023 y 2024. Ronald Atencio, presidente de la organización, negó tajantemente haber falsificado o adulterado alguna firma. “No nos han notificado. Ni el Jurado Nacional de Elecciones ni Reniec nos han entregado esa información para poder responder sobre lo que podría haber ocurrido”, manifestó.

Walter Chirinos, fundador del Partido Regionalista de Integración Regional (PRIM), ha aceptado responsabilidad por las acciones de los personeros de su organización y aseguró que se llevará a cabo una investigación interna. No obstante, también señaló la responsabilidad del JNE. ‘Ahí también hay un descuido, tanto de nosotros y otros partidos políticos, como del Jurado Nacional de Elecciones‘, indicó.

Partidos enfrentarían denuncias penales

JNE y Reniec eliminan pago de S/ 46.20 por desafiliación a partidos políticos. (Videoi: Reniec-JNE)

El JNE ha oficializado la eliminación de la tasa de S/46.20 para las desafiliaciones correspondientes. Asimismo, anunció acciones penales contra los partidos políticos que resulten culpables de manipulación de datos y falsificación de firmas.

La autoridad electoral ha señalado que estas prácticas no son exclusivas de las organizaciones cuya información ha sido divulgada recientemente por Reniec, sino que afectan a todos los partidos políticos, algunos con más firmas observadas que otros.

Reniec, por su parte, detalló el proceso mediante el cual se detectan las firmas irregulares. En una primera etapa, se eliminan aquellas que no coinciden con los datos registrados, y en una segunda fase se realiza un cotejo de las coincidencias gráficas de las fichas de afiliación. No obstante, los expertos advierten que el proceso no garantiza la verificación total de la identidad de los afiliados.