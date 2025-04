Pamela Franco admite que su relación con Christian Cueva vive difíciles momentos por denuncias de Pamela López

Pamela Franco admite que su relación con Christian Cueva se ha visto afectada por las denuncias de Pamela López. | América TV.

Por primera vez, la cantante Pamela Franco se sinceró públicamente sobre cómo las declaraciones de Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, han generado tensiones en su actual relación con el futbolista. En una entrevista para ‘América Espectáculos’, la artista reconoció que, pese a que intentan mostrarse fuertes y unidos, los comentarios de la aún esposa del futbolista han repercutido emocionalmente en su vínculo con el deportista.

“Mira, la verdad es que decir que nada afecta, es una mentira”, expresó con evidente sinceridad. “Estamos tratando en lo posible de hacer cosas positivas. La relación no es complicada, pero sí hay factores externos que se escapan de nuestras manos”, explicó Franco, dejando entrever que las constantes apariciones públicas de Pamela López con nuevas acusaciones han sido difíciles de manejar. A pesar de ello, se mostró esperanzada de que con el tiempo todo se estabilice: “Hay que darle tiempo al tiempo para que se tranquilice todo. Lo que tenga que pasar, pasa”.

En medio de los rumores que señalan que Christian Cueva no desea divorciarse porque aún espera una reconciliación con la madre de sus hijos, Pamela Franco dejó claro que, como pareja, prefieren mantener su enfoque en lo positivo. “Nuestra vida no gira en torno a nadie, no estamos en contestaciones de nada”, dijo con firmeza. Asimismo, explicó que ambos buscan aprovechar al máximo el poco tiempo que comparten, ya que Cueva reside en provincia y ella se encuentra en Lima junto a su hija.

Pamela Franco envía indirecta a Pamela López tras polémica acusación sobre Christian Cueva. Willax TV - IG

Además, Franco confirmó que envió una carta notarial a Pamela López, pero no quiso profundizar en el tema, asegurando que no tiene interés en continuar con enfrentamientos mediáticos. La respuesta de López no se hizo esperar, afirmando que no se retractaría de sus acusaciones, y reiterando que considera a Franco como la amante en su historia con Cueva.

Al respecto, Pamela Franco se limitó a señalar: “Eso es independiente, es agotador, pero se maneja como se tenga que manejar. Ya somos grandes”. Con estas palabras, la cumbiambera marcó distancia de los escándalos, dejando entrever que su prioridad es mantener su estabilidad emocional y la de su familia.

Pamela Franco negó pelea con Cueva en aeropuerto

En una reciente conversación con ‘América Espectáculos’, Pamela Franco fue clara al desmentir cualquier rumor sobre una supuesta crisis en su relación con Christian Cueva. La cantante también rechazó tajantemente las versiones que circularon en redes sociales, en especial un video de TikTok que insinuaba una discusión entre ambos en un aeropuerto.

Pamela Franco vivió incómodo momento durante concierto de salsa. (Foto: Captura de TV)

“Soy muy efusiva, muy intensa al hablar”, explicó la cantante, refiriéndose al momento captado en video. Aclaró que no se trató de una pelea, sino de una conversación enérgica, y recalcó que no le dan importancia a esas especulaciones. “Si discuto con él, no será en la calle”, enfatizó, buscando zanjar los rumores y proteger la privacidad de su relación.