Corte de agua en Trujillo: Desde HOY hasta el 1 de mayo, Sedalib restringe el servicio en todos sus distritos

Corte de agua en los distritos limeños: conoce cuáles son y cuántas horas no habrá servicio?

El 15 de abril, el Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la Libertad (Sedalib) dio inicio un corte de agua en siete distritos de la provincia de Trujillo, región La Libertad. La suspensión del servicio se extenderá hasta el 1 de mayo debido a la programación de limpieza y desinfección de reservorios de agua potable.

De acuerdo al anuncio dado por el gerente general de Sedalib, Víctor Gutiérrez Muñoz, la empresa realizará dicho trabajo que corresponde al primer semestre de 2025, cuyo objetivo es asegurar la calidad del agua potable, prevenir contaminaciones y prolongar la vida útil de las infraestructuras hidráulicas.

En esta primera fase, Sedalib intervendrá en 54 reservorios y 5 cámaras de bombeo. Los distritos afectados son: La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, Víctor Larco, Moche y Salaverry.

“Esta actividad está normada y es obligatoria. No realizarla podría conllevar sanciones por parte de las autoridades competentes. Nuestro compromiso es mantener el agua limpia y segura para todos los usuarios”, enfatizó Gutiérrez Muñoz.

Corte de agua - Trujillo - Perú - 4 setiembre

El funcionario precisó que durante las labores de limpieza, el servicio de agua será restringido solo por un día en cada sector afectado. Esta restricción afectará únicamente a las zonas abastecidas directamente por pozos de agua, y no a las que reciben el servicio mediante línea directa.

La empresa ha informado sobre estas interrupciones a través de su página web, redes sociales y medios de comunicación, con el fin de que la ciudadanía tome las precauciones necesarias.

Horarios y distritos afectados

18 DE ABRIL

Los reservorios R6, R7 y Nuevo Florencia pasarán por una exhaustiva limpieza desde las 08.00 a.m. hasta las 06:00 p.m. Si bien, la localidad que abastece estos reservorios es Porvenir Alto Trujillo, Sedalib ha mencionado que el suministro no se verá afectado.

19 DE ABRIL

Se llevará a cabo la limpieza en los reservorios de Nueva Jerusalén, Florencia de Mora y Cámara Florencia de Mora, desde las 08:00 a.m. hasta las 05:00 p.m. La programación de trabajos no afectará el suministro de agua potable en la zona de La Esperanza, no obstante sí se ha programado un corte de agua en Florencia de Mora y El Porvenir, en las áreas de Florencia Centro IV, Florencia Parte Alta, A.H. Nueva Florencia, Los Laureles I-II-III, Los Sauces-Victor Raúl-Río Seco. La reposición del servicio se efectuará al día siguiente, el 20 de abril.

20 DE ABRIL

Desde las 08:00 a.m. hasta las 03:30 p.m. se llevará a cabo una limpieza en los reservorios de Cámara de la Cuba, Cámara Esperanza, Cámara Wichanzao. No se verá afectado el distrito de El Porvenir, pero sí La Esperanza, sobre todo en sus sectores Las Palmeras-Los Pinos-Elena Moyano. La reposición del servicio se efectuará al día siguiente, el 21 de abril.

A continuación, podrás visualizar en la siguiente imagen si tu zona se verá afectada por los trabajos de limpieza de reservorio en los siguientes días.

Programación de corte de agua de Sedalib para distritos de Trujillo, desde el 15 de abril hasta el 1 de mayo | Foto: Sedalib

Corte de agua en Chepén y Ascope

El programa de limpieza y desinfección de reservorios de Sedalib en la Zona Norte, que incluye la provincia de Chepén y los distritos de Pacanguilla, Paiján, Puerto Malabrigo y Chocope, se llevará a cabo del 2 al 4 de mayo de 2025. Durante esos días, se realizarán las labores correspondientes para garantizar la calidad del agua potable en esta zona.

Víctor Gutiérrez Muñoz, gerente general de Sedalib, destacó la relevancia de estos trabajos, indicando que “Almacenar agua en condiciones óptimas requiere de un ambiente completamente limpio. Esta labor nos permite cumplir con estándares de salubridad y ofrecer un mejor servicio a la población”.

¿Qué hacer ante un corte de agua?

Corte de agua se dará por 13 días y en 9 distritos de esta localidad.

Almacenar agua previamente: Si sabes que habrá un corte de agua, asegúrate de llenar recipientes con suficiente agua para las actividades cotidianas, como cocinar, beber, y para higiene personal.

Evitar el uso excesivo de agua: Durante los cortes programados, se recomienda reducir al mínimo el consumo de agua, como evitar lavar ropa o realizar tareas que consuman gran cantidad de agua.

Revisar las comunicaciones de Sedalib: Mantente informado sobre el horario exacto de los cortes de agua. Sedalib generalmente comunica los detalles a través de su página web, redes sociales y medios de comunicación.

Comprobar el suministro después del corte: Si el agua no se restablece en el tiempo indicado, verifica si hay alguna actualización sobre el corte o si se ha producido algún imprevisto.