Leysi Suárez enfrenta a Janet Barboza por defender a Jefferson Farfán: “Yo no le quito la culpa a un viejo de 40 años”

En la edición del 16 de abril de América Hoy, Leysi Suárez y Janet Barboza tuvieron un nuevo enfrentamiento. Esta vez por Jefferson Farfán. La exbailarina y colaboradora del programa no toleró que la popular ‘rulitos’ criticara solo a Darinka Ramírez ante la situación que enfrenta con el futbolista.

Janet Barboza rechazó rotundamente que la madre de la última hija de Jefferson Farfán contara sus intimidades frente a su padre. Para la conductora, es una acción con falta de valores.

“Ahora estamos hablando de cuántas veces dormía Darinka con Jefferson Farfán. Hoy estamos hablando que ella dice ‘que le decía rico chocolatito’, y no debía decir, por favor. Díganme, cucufata, díganme lo que ustedes quieran, que soy de la época de la caverna, la época de Noé, la carreta, pero digo yo, acá tiene que ver mucho los valores. Ahora hablar delante de los padres, cuántas veces que, ‘que detonaban’, que la intimidad, ‘que chocolate’, que esto, que lo otro. Lo lamento, hay cosas aquí que a mí, en lo personal, no me cuadran”, dijo Barboza bastante fastidiada.

Es ahí donde Leysi Suárez intervino y dijo que si bien es cierto Darinka ha expuesto su vida íntima, no se le debe exculpar a Jefferson Farfán de todo lo ocurrido.

“Yo, en modo de mujer, también tiene que mucho que ver con Jefferson. Si bien es cierto, tú eres una persona adulta y sales con una niña de 20 años, porque en esa época ella tenía 20 años...”, alegó la animadora, siendo interrumpida por Janet Barboza: “¿Y los papás?”.

“Perdóname, Leysi. Yo soy una mamá y un papá, no permito que un hombre de 40 años venga a dormir con mi hija solamente por las noches”, acotó Janet. “Pero tampoco le quito la culpa a un viejo de 40 años”, contestó Suárez.

“Nadie le está quitando la culpa a un viejo de 40 años, pero digamos que la casa se respeta”, acotó Janet. “Efectivamente, pero si los papás dicen ok, viene esa persona...”, intentó explicar Leysi, siendo interrumpida por Edson Dávila, quien se sintió ofendido por el hecho que llamara viejo a una persona de 40 años.

Después de aclarar que su intención no fue atacar a nadie, Leysi indicó que su opinión es que se diferencie la edad de ambas personas a la hora de referirse al tema. Para ella, Darinka fue una chica de 20 años que se enamoró. Asimismo, indicó que no se le puede criticar por darse cuenta de que estaba embarazada meses después, pues ella pasó por la misma situación.

“Yo me enteré a los seis meses que estaba embarazada. Eso no es nada malo. Y no es que yo quería atrapar al papá de mi hija. Simplemente, me tocó decirle a los seis meses que estaba embarazada, pasa, no solamente a ella le pasó”, dijo Suárez.

Janet Barboza hace aclaración

Después de este enfrentamiento, Janet Barboza aclaró que el problema no es el embarazo, sino el hecho de que se esté hablando de la intimidad de la pareja, y no de la denuncia psicológica que le entabló Darinka Ramírez a Jefferson Farfán.

“Acá el punto no es el embarazo, acá el asunto es la denuncia que hace Darinka por daño psicológico, pide alejamiento, entre otras cosas. Creo yo que eso es rechazable, eso es abominable, que un hombre haga eso, esa denuncia se ha perdido, porque hoy estamos contando los días que Darinka tenía intimidad con Jefferson Farfán”, indicó.

“Estamos hablando de los 15 mil soles que le depositaba Jefferson, que puede hacer con su plata lo que quiera, pero estamos hablando de que le cobraba el préstamo que le hizo a Darinka, que el departamento es muy chiquito. Entonces a lo que voy es que la denuncia se ha perdido”, concluyó.

