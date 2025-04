Magaly Medina estalla contra América Hoy por defender a Jefferson Farfán: “La lavandería de América Televisión”

Magaly Medina critica la entrevista de América Hoy a Jefferson Farfán. Magaly TV La Firme

El pasado martes 15 de abril, Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de expresar su indignación en su programa Magaly TV La Firme por la entrevista que le realizaron Janet Barboza y Ethel Pozo a Jefferson Farfán en el programa América Hoy. La periodista señaló que, en lugar de ser incisivas, las conductoras de América Hoy actuaron como defensoras del exfutbolista, minimizando las acusaciones en su contra, especialmente las que fueron hechas por Darinka Ramírez en el espacio de ATV.

Medina cuestionó fuertemente el enfoque que tuvo el programa matutino de América TV durante la entrevista, resaltando que las conductoras no solo dejaron de ser críticas, sino que optaron por justificar el comportamiento de Farfán. La conductora, visiblemente molesta, expresó que el exfutbolista recibió un trato favorable, como si estuviera siendo defendido por abogados en la misma entrevista.

“Increíble, ¿no? Que en un programa dominado por mujeres, dirigido hacia las mujeres, supuestamente que defiende a la ama de casa, a la mujer y que se jacta, además, de siempre estar del lado solidario de la mujer, nunca les he conocido hasta el día de hoy, una sola campaña que hayan logrado, una sola defensa irrebatible a favor de ninguna mujer que haya estado en problemas”, indicó Magaly Medina

Magaly Medina estalla contra América Hoy por su entrevista a Jefferson Farfán.

La conductora de TV no solo cuestionó la falta de rigor en la entrevista, sino también la falta de solidaridad del programa hacia las mujeres. Para ella, el programa América Hoy mostró una actitud de defensa hacia Farfán, a pesar de las graves acusaciones en su contra, lo que a su juicio resulta contradictorio con los valores que el espacio pretende promover. Magaly Medina remarcó que, en vez de hacer una defensa firme y seria de las mujeres víctimas, como lo establece la línea editorial del programa, se les da espacio para que los agresores se defiendan.

“Justificar una agresión es algo que a mí no se me ocurriría jamás. Yo la primera impresión mía, el primer impulso que tengo siempre desde que han llegado mujeres golpeadas y maltratadas a este set, es creer en la versión de la mujer golpeada, de la mujer maltratada, de aquella que tiene dependencia emocional, psicológica, de aquella mujer que no tiene un autoestima alto, que no tiene un amor propio”, expresó con firmeza.

Magaly Medina acusa a Jefferson Farfán de abuso de poder

La conductora también mostró su preocupación por la falta de coherencia del programa en cuanto a la defensa de los derechos de las mujeres. Pese a que siempre ha sido empática con las mujeres, Medina señaló que con las conductoras Ethel Pozo y Janet Barboza no pasa lo mismo.

“Siempre he tenido y he sido empática con ese tipo de mujeres, con otras como las que conducen ese seudo programa de televisión, jamás. No soy empática con la brutalidad”, sentenció Medina de forma tajante.

Magaly Medina asegura que América TV es una “lavandería”

Magaly Medina también se refirió de manera crítica a la relación que, según ella, existe entre América TV y Farfán, afirmando que el canal realiza constantemente un “lavado de imagen” de las personas que se encuentran en el ojo público. La conductora no dudó en calificar a América Hoy como “la lavandería de América Televisión”, una frase que utilizó para hacer alusión a cómo el programa tiende a justificar y defender a personajes cuestionados. “Ustedes saben que en América Televisión se le lava la cara a todo el mundo, sobre todo en ese programa de la mañana. Por eso le dicen la lavandería de América Televisión. Y bueno, y tiene otros chupes por todos lados”, agregó con ironía.

La conductora, quien ha sido conocida por su estilo directo y sus opiniones controversiales, también aprovechó la oportunidad para dar paso a su entrevista con Darinka Ramírez, quien estuvo acompañada de su padre en el set de Magaly TV La Firme.

Magaly Medina acusa a Jefferson Farfán de abuso de poder | ATV

Ramírez, quien había acusado a Jefferson Farfán de agresión, recibió el apoyo de Magaly Medina, expresando su total empatía hacia ella y su situación.

El cruce de declaraciones entre Magaly Medina y las conductoras de América Hoy ha generado una gran controversia, especialmente en un contexto donde las acusaciones de violencia de género siguen siendo un tema de preocupación en la sociedad.

