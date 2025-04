Si haces ejercicio todos los días no significa que no seas sedentario: esta es la clave para mantenerte activo

El sedentarismo está relacionado con el tiempo total que se pasa inactivo a lo largo del día, no solo con los minutos dedicados al ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

En julio de 2022, el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) advertía sobre la presencia de cada vez más casos de jóvenes que padecen males reumáticos debido al sedentarismo. Pero ese solo es uno de los diversos problemas de salud que genera una vida sedentaria.

Entre las recomendaciones más básicas para mantener una buena salud física y mental se encuentra hacer al menos 30 minutos de ejercicio al día. Caminar, correr, nadar, montar bicicleta o realizar rutinas en casa son actividades que muchos incorporan a su rutina diaria para mantenerse activos.

Sin embargo, lo que muchas personas no saben es que hacer ejercicio todos los días no necesariamente significa que una persona no sea sedentaria. El sedentarismo es más complejo y está relacionado con el tiempo total que se pasa inactivo a lo largo del día, no solo con los minutos dedicados al ejercicio.

¿Por qué hacer ejercicios todos los días no significa que no seas sedentario?

Una persona con una vida sedentaria puede salir a correr por la mañana y luego pasar horas en el sofá viendo televisión (Europa Press)

Puede parecer contradictorio, pero una persona puede cumplir con sus 30 minutos de actividad física diaria y seguir siendo considerada sedentaria si pasa el resto del día sentado o acostado, con muy poco movimiento. Este fenómeno se conoce como “sedentarismo activo”, y se ha vuelto común en la actualidad, especialmente entre quienes trabajan largas horas frente a una computadora, estudian o pasan mucho tiempo en actividades que no requieren movimiento.

Por ejemplo, una persona puede salir a correr por la mañana y luego pasar ocho o más horas sentada en su escritorio, seguida de otras horas en el sofá viendo televisión o usando el celular. En este caso, aunque haya realizado ejercicio, el cuerpo ha estado inactivo la mayor parte del día, lo que puede tener efectos negativos en la salud a largo plazo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que reducir el tiempo sedentario es tan importante como aumentar la actividad física. Por eso, se recomienda no solo realizar ejercicio diario, sino también interrumpir los periodos prolongados de inactividad, levantándose y moviéndose con frecuencia durante el día.

La clave para dejar atrás el sedentarismo

Usar las escaleras en lugar del ascensor es una estrategia para combatir el sedentarismo (Shutterstock)

La clave para combatir verdaderamente el sedentarismo está en mantenerse en movimiento a lo largo del día. Esto no significa que sea necesario hacer ejercicio de alta intensidad constantemente, sino incorporar actividad ligera y constante en la rutina diaria.

Algunas estrategias sencillas pero efectivas incluyen:

Levantarse y caminar unos minutos cada hora, especialmente si se trabaja sentado.

Usar las escaleras en lugar del ascensor.

Realizar pausas activas con estiramientos o movimientos suaves.

Optar por caminar o ir en bicicleta en trayectos cortos, en lugar de usar vehículos.

Hacer tareas del hogar, jardinería o juegos activos con los niños.

La idea es reducir el tiempo acumulado de inactividad y distribuir el movimiento a lo largo del día, promoviendo un estilo de vida verdaderamente activo.

Problemas de salud causados por el sedentarismo

Estar sentado mucho tiempo debilita los músculos y puede provocar dolores en la espalda, cuello y hombros (Freepik)

El sedentarismo es considerado uno de los principales factores de riesgo para múltiples enfermedades crónicas. Pasar muchas horas al día sentado o inactivo puede provocar problemas en distintos sistemas del cuerpo, incluso en personas que hacen ejercicio diariamente.

Entre los problemas más comunes asociados al sedentarismo se encuentran:

Enfermedades cardiovasculares: la inactividad disminuye la circulación sanguínea y eleva el riesgo de hipertensión, infartos y enfermedades del corazón.

Obesidad y sobrepeso: el gasto calórico es menor, lo que favorece el aumento de peso.

Diabetes tipo 2: el sedentarismo reduce la sensibilidad a la insulina, lo que puede alterar los niveles de glucosa.

Problemas musculares y articulares: el estar sentado mucho tiempo debilita los músculos y puede provocar dolores en la espalda, el cuello y los hombros.

Trastornos mentales: la inactividad se ha vinculado con mayores niveles de ansiedad, estrés y depresión.