Dalia Durán niega que se presentará junto a John Kelvin en EVDLV y aclara: “Ha sido mi agresor”

Dalia Durán, quien ha sido protagonista de uno de los casos más mediáticos del último tiempo por su relación con John Kelvin, sorprendió a todos al desmentir la reciente promoción de El Valor de la Verdad (EVDLV), donde se anunciaba su participación junto al cumbiambero.

En una comunicación telefónica con Magaly TV La Firme este 9 de abril, la cubana aclaró que no se presentará cara a cara con Kelvin en el programa, aunque sí tiene la intención de contar su verdad sobre los años que vivió junto a él, caracterizados por violencia física y psicológica.

“Esa promoción salió hoy y me sorprendió mucho, porque da a entender como si yo fuera a presentarme con él, pero eso no es cierto. Yo sí he pasado el polígrafo, pero aún no he grabado en el set con Beto Ortiz”, comentó Dalia.

Se sentará en El Valor de la Verdad

La cubana subrayó que su participación en el programa será por separado, y que hablará sobre los abusos que sufrió a lo largo de su relación con Kelvin, que incluso lo llevaron a estar en prisión. Dalia dejó claro que su versión será independiente y que no tiene idea de qué acuerdos haya hecho Kelvin con la producción del programa.

“Mi trato con la producción es aparte. Mi tema es aparte, yo voy a contar mi verdad, lo que he vivido tantos años”, expresó Durán, reafirmando que nunca olvidará lo que sufrió por parte del cumbiambero.

Dalia también reiteró que, a pesar de la reconciliación pública entre ambos, sigue siendo consciente de que Kelvin fue su agresor, un hecho que no podrá borrar de su memoria. “John ha sido mi agresor, lo tengo clarísimo”, mencionó en entrevista con Medina.

Magaly Medina critica el acuerdo entre Dalia Durán y John Kelvin

La reacción de Magaly Medina no se hizo esperar tras ver la promoción de El Valor de la Verdad. En su programa, la conductora criticó abiertamente a Dalia Durán, sugiriendo que ambos están siendo movidos por el dinero, ya que han aceptado participar en el programa de Beto Ortiz.

“¿Ella no va a ir? ¿Se ha arrepentido? Pero ya está grabada ahí. Ha hecho promoción. ¿Cómo no va a ir? ¿Y la plata? O solo ha hecho este documento para que él pueda ganar dinero y le ha prometido darle una parte”, expresó Magaly, mostrando su desacuerdo con la postura de Durán.

Magaly también lanzó duras preguntas sobre lo que pudo haber motivado el cambio en la actitud de Dalia, sugiriendo que podría haber sido una promesa de una parte de los ingresos o incluso un ofrecimiento de un futuro viaje a Barcelona.

“¿O te ha prometido llevarte a Barcelona?”, añadió Magaly, cuestionando las razones detrás de la participación de Dalia en el programa.

John Kelvin y Dalia Durán serán los próximos en pasar el polígrafo de 'El Valor de la Verdad'. (Foto: Captura de IG)

Una defensa inexplicable

Magaly cuestionó la lógica detrás de la decisión de Dalia de defender a quien antes acusó públicamente de destruirle la vida. Según la conductora, la “reconciliación” entre ambos parece estar más influenciada por el interés económico que por un genuino deseo de resolver los conflictos.

“No entiendo cómo una mujer maltratada, golpeada y humillada, puede arrepentirse y recibir nuevamente al golpeador. Yo creo que la plata los ha unido. Ellos han hecho este acuerdo extrajudicial a medida de John Kelvin, y lo que está haciendo Dalia es darle un respiro a él, limpiando su imagen pública”, opinó Magaly.

