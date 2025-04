Comerciante de Comas rompe en llanto y remata su negocio para pagar a extorsionadores: “Es de vida o muerte”

Fuente: Panamericana TV

Una comerciante de Comas rompió en llanto durante una transmisión en TikTok, donde anunció que pondría en venta su negocio para poder pagar a los extorsionadores que la amenazan de muerte. La propietaria de Rubyliz Boutique, conocida en esa plataforma social, explicó que la situación se había vuelto insostenible debido a la presión constante de los delincuentes, sin ver otra salida posible.

“Estimados amigos y clientela, en estos momentos me comunico con ustedes a través de esta plataforma para informarles que voy a hacer una transmisión de remate porque necesito conseguir dinero muy fuerte para mañana. Es de vida o muerte. Espero contar con el apoyo de todos ustedes”, dijo visiblemente afectada por la situación.

“Espero contar con el apoyo de todos ustedes. Lamentablemente, la boutique dejará de funcionar. Ya no atenderá en almacén y quizá ya no me verán en redes sociales por un buen tiempo. Para mí lo más importante es la tranquilidad de mi familia, así que espero me apoyen con este remate”, continuó.

También indicó que trabaja para dar calidad de vida a mis hijos y que ha “contado con el apoyo de muchos proveedores para poder ganarme algo por cada prenda”. La denuncia de la comerciante, recogida por Panamericana TV, se hizo pública mientras la presidenta Dina Boluarte dirigía una nueva sesión del ‘Cuarto de Guerra’, donde anunció que ya no habrá “privilegios para quienes han causado tanto sufrimiento a los peruanos”.

Más de una decena de choferes fueron asesinados por extorsión en Perú| Panamericana

La jefa de Estado detalló que, como parte de la lucha contra las organizaciones criminales, el Gobierno trasladó a cinco miembros de las bandas ‘Los Pulpos’ y ‘Los Compadres’ al penal de alta seguridad de Challapalca.

“Estos criminales, que se creían intocables, pasarán sus días en Challapalca para arrepentirse del daño que hicieron”, subrayó la presidenta y reiteró que el Estado está tomando todas las medidas necesarias para combatir el crimen organizado.

En la misma intervención, Boluarte expresó su confianza en que los días de “terror” que viven muchos peruanos debido a la violencia, especialmente contra los transportistas, llegarán a su fin pronto. “Sabemos que no es fácil, pero estamos avanzando y vamos a lograrlo”, concluyó.

Solo en la víspera, el empresario Martín Arteta Díaz fue asesinado a balazos frente a su licorería en Comas, tras haber sido víctima de extorsiones. Arteta, quien previamente había cerrado su discoteca por amenazas, decidió reabrir su negocio este año, pero fue atacado por sicarios que lo interceptaron mientras estaba en la puerta de su local.

Paro por extorsiones

La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) de Perú ha anunciado un nuevo paro en Lima el próximo jueves para exigir al Gobierno que tome medidas efectivas para combatir la ola de extorsiones que padecen.

Qué empresas acatará el paro del 10 de abril

El presidente de Anitra, Martín Valeriano, aseguró que más de 50 empresas de transporte urbano en Lima han sido víctimas de extorsiones y muchos conductores se han visto obligados a dejar su trabajo al no poder abordar los pagos exigidos por los delincuentes.

Este lunes, varias líneas de transporte público de Lima hicieron un paro de actividades para protestar contra las extorsiones. La protesta fue una respuesta a la muerte, el pasado viernes, de un conductor de la compañía Etuchisa que falleció por los disparos de un presunto sicario cuando conducía un bus de la empresa en Los Olivos.

El secretario general de Transportes Unidos del Cono Norte, Edgar Vítor Galarza, criticó en RPP la inacción del Estado y la falta de capacidad del actual titular del Interior, Julio Díaz Zulueta.

Por eso, exigió a las autoridades mejorar su labor para proteger el transporte urbano colectivo de Lima, mayoritariamente en manos privadas. La capital peruana se encuentra actualmente en estado de emergencia para combatir la creciente inseguridad, una medida que permite a las Fuerzas Armadas participar junto a la Policía del patrullaje.

Fruto de esta inseguridad, el Congreso censuró al exministro del Interior Juan José Santivañez, que debió renunciar a su cargo.