Gigi Mitre encara a Christian Cueva y le recuerda que Pamela Franco fue su amante: "Ella salió a hablar". | Amor y Fuego.

Christian Cueva, futbolista de Cienciano, protagonizó un tenso enfrentamiento con los conductores del programa ‘Amor y Fuego’, Gigi Mitre y Rodrigo González, durante una entrevista en vivo. El episodio se tornó incómodo cuando el jugador mostró su molestia al ser cuestionado sobre su relación con Pamela Franco, la cual generó controversia en medio de su matrimonio con Pamela López. A lo largo de la conversación, el deportista se mostró evasivo y desafiante ante las preguntas directas de los presentadores.

El momento más polémico se dio cuando la presentadora le recordó al futbolista las acusaciones de infidelidad y la repercusión mediática que tuvo su vínculo con Pamela Franco. A medida que avanzaba la entrevista, ‘Aladino’ reaccionó con incomodidad y lanzó comentarios en tono desafiante. “¿Tú fuiste mi colchón?”, comentó cuando le dijeron que había tenido más de una amante.

Asimismo, Gigi Mitre le recordó que fue la cumbiambera la que salió a hablar en un programa sobre la relación que ellos tuvieron en el pasado, donde aceptaba que estuvo con el futbolista cuando este todavía mantenía un romance público con Pamela López; sin embargo, comentó que decidió dar por culminado esta aventura porque el deportista tenía más mujeres.

Christian Cueva se enfrentó a los conductores de 'Amor y Fuego'. (Foto: Captura de IG)

Rodrigo González no dudó en responder ante la actitud del futbolista y lo calificó de “maleducado y prepotente”. Además, le recalcó que no podía pretender que los medios ignoraran hechos públicos sobre su vida personal. “Pero no nos vas a ver ni borrachos, ni engañando a nuestras familias, ni faltando el respeto a nuestras parejas”, sentenció el conductor, aludiendo a los escándalos en los que Cueva ha estado involucrado.

El enfrentamiento alcanzó su punto máximo cuando el popular ‘Peluchín‘ mencionó el presunto vínculo del jugador con la organización criminal ‘Los Pulpos’, lo que hizo que el futbolista reaccionara con mayor indignación. En respuesta, Christian Cueva arremetió contra los conductores, acusándolos de tergiversar la información y de hacer preguntas con la intención de perjudicarlo.

“Ustedes están mal, preguntan lo que se les da la gana, no preguntan las cosas como son. Puedes preguntar lo que tú quieras, pero, ¿te das cuenta lo que generas después con tantas mentiras? No soy profesor, Gigi, tienes que tener un respeto, así como una mujer pide respeto, respeta también”, declaró Cueva visiblemente alterado.

Finalmente, ante el clima de confrontación, la producción del programa optó por cortar la llamada, dejando en evidencia la tensión entre el futbolista y los conductores. El enfrentamiento generó diversas reacciones en redes sociales, donde los seguidores del programa debatieron sobre la actitud del deportista y el manejo de la entrevista por parte de los presentadores.

Rodrigo González salió en defensa de Gigi Mitre

Rodrigo González no dudó en responder a la actitud desafiante de Christian Cueva y defendió a su compañera Gigi Mitre con firmeza. "Estás confundiendo las cosas y estás mostrándote como realmente eres, un maleducado y un prepotente", le increpó el conductor de 'Amor y Fuego', evidenciando su incomodidad con el comportamiento del futbolista. Sin embargo, Cueva no se quedó callado y retrucó, cuestionando si acaso los conductores del programa eran perfectos.

Ante esto, González no tardó en responder con contundencia. “Pero no nos vas a ver ni borrachos, ni engañando a nuestras familias, ni faltando el respeto a nuestras parejas”, expresó, aludiendo a las múltiples controversias que han rodeado la vida personal del jugador. La conversación se tornó aún más tensa, dejando en claro el distanciamiento entre ambas partes y marcando un momento incómodo en la entrevista.