¿Vladimir Cerrón podrá postular en 2026? Expertos analizan su futuro político tras la absolución por el caso Aeródromo Wanka

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema absolvió al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, del delito de colusión agravada por el caso Aeródromo Wanka. Desde la clandestinidad, Cerrón Rojas, celebró la decisión judicial a través de sus redes sociales.

“Esta es una prueba más de las sentencias ilegales y politizadas en el país. Queda demostrado que no solo me sentenciaron sin pruebas, sino además en un caso ya prescrito”, escribió Vladimir Cerrón tras su absolución.

Su hermano, Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso, también expresó su apoyo: “Siempre estuvimos convencidos de tu inocencia”, afirmó el parlamentario. Desde hace más de un año, Vladimir Cerrón permanece en la clandestinidad, y a pesar de los operativos realizados por la Policía Nacional, aún no ha sido capturado.

Además, la presidenta Dina Boluarte está siendo investigada por un presunto encubrimiento en el caso ‘Cofre’, relacionado con su antiguo partido. Tras la absolución de Cerrón, surge la incógnita sobre si abandonará la clandestinidad y regresará a la tribuna política.

En sus primeras declaraciones, Richard Rojas, secretario general de prensa de Perú Libre, indicó que Vladimir Cerrón estaría considerando dejar de esconderse: “El doctor está listo para salir”, comentó.

¿Vladimir Cerrón puede participar en las Elecciones 2026?

La absolución de Vladimir Cerrón llega en un momento crucial, justo cuando comienza la convocatoria para las elecciones de 2026. Como líder de Perú Libre, la incertidumbre gira en torno a si Cerrón será el candidato del partido para la presidencia o para el Congreso. En diálogo con Infobae Perú, el abogado penalista Benji Espinoza explicó cómo queda la situación legal del exgobernador de Junín y aclaró si podrá postularse a un cargo de elección popular.

“Sí, puede postular, Cerrón. La restricción no es una prisión preventiva, que es lo que él tiene. La restricción es una sentencia condenatoria. Eliminada la sentencia condenatoria, se puede postular”, señaló Espinoza.

El abogado agregó que, pese a los procesos abiertos y el pedido de prisión preventiva que aún pesa sobre Cerrón, este podría postularse a un cargo. Sin embargo, aclaró que el problema surgiría si, al ser elegido, tuviera que ejercer el cargo bajo las condiciones actuales.

“Para postular a ser elegido no hay problema. Ahora, si mantiene la prisión preventiva para ejercer el cargo, es donde va a tener problema. No para la postulación o elección, sino para el ejercicio del cargo”, remarcó Espinoza.

Por su parte, el experto en derecho electoral José Ñaupari coincidió con Espinoza y sostuvo que Vladimir Cerrón puede postular, siempre y cuando no tenga una sentencia condenatoria vigente hasta el día de las elecciones.

“Recordemos que los procesados no están impedidos de postular. Para que se genere el impedimento de postulación, yo tengo que tener una sentencia de primera instancia, vigente, por cualquier delito doloso, o una sentencia por calidad de cosa juzgada vigente, por cualquier delito doloso. (...) Ahora, yo no sé si esta es la única sentencia que tiene o el único caso con sentencia que tenía el señor Cerrón. Recordemos que el señor Cerrón gana un proceso constitucional en el TC, que ordenó justamente que se vuelva a emitir un pronunciamiento por parte del Poder Judicial. Quizás sea esta sentencia del TC que ha generado esta decisión reciente del PJ. Pero, si no tiene ninguna otra sentencia y no es sentenciado de acá hasta las elecciones, sí podría”, declaró Ñaupari en entrevista con Exitosa.

Ahora, hay que recordar que en octubre de 2024, la Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema declaró que Vladimir Cerrón cumplió con la sanción de inhabilitación para ocupar cargos públicos o contratar con el Estado, la cual había sido impuesta como parte de la condena por el Caso “La Oroya”. Esto significa que, al haber cumplido dicha sanción, Cerrón ya no enfrenta la restricción legal que le impedía acceder a cargos públicos.

Esta decisión judicial permite que el exgobernador de Junín, ahora prófugo, esté habilitado para postularse nuevamente a cargos públicos, ya que la inhabilitación por el Caso “La Oroya” ha sido oficialmente cumplida, lo que elimina un obstáculo legal para su participación en futuros procesos electorales.