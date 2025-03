Macarena Vélez confiesa desinterés de Said Palao en su denuncia contra Adolfo Bazán: “El apoyo está en los actos”

Macarena Vélez y la falta de apoyo de Said Palao en su denuncia contra Adolfo Bazán. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

La modelo Macarena Vélez se sinceró este 23 de marzo en El Valor de la Verdad sobre el doloroso episodio de tocamientos indebidos que sufrió por parte de Adolfo Bazán en una discoteca en Lince. Durante la entrevista, la exchica reality relató cómo Said Palao, su entonces pareja, no le brindó el apoyo total que ella esperaba en ese momento tan crítico.

“Algo de apoyo en palabras, pero el apoyo no está en las palabras, sino en los actos,” expresó, deslizando que las palabras de aliento que Said le dio no fueron suficientes para hacerla sentir respaldada.

Macarena detalló cómo la situación se desarrolló: tras quedarse dormida en la discoteca, despertó en una cama, momento en el cual Bazán aprovechó para tocarla y grabarla, sin su consentimiento. Este incidente generó especulaciones sobre una posible infidelidad por parte de la modelo hacia Said, aunque más tarde se supo que Bazán había abusado de ella mientras estaba inconsciente.

“Me quedé dormida inesperadamente y luego amanecí en una cama, momento que Bazán aprovechó para tocarme y grabarme,” relató la modelo.

A pesar del doloroso suceso, Macarena dejó en claro que, aunque Said Palao le dio algunas palabras de aliento, “el apoyo no está en las palabras, sino en los actos,” y eso fue lo que le faltó en ese momento. Ella destacó que su relación con Said, aunque con gestos de cariño, no le brindó el apoyo necesario para superar la situación.

El costoso regalo que le dio Macarena Vélez a Said Palao

Además, Macarena Vélez sorprendió al hablar de algunos gestos de generosidad que tuvo con Said durante su relación. “Le obsequié un lujoso regalo de cumpleaños valorado en 8 mil soles,” confesó, explicando que este regalo fue pedido directamente por Said. Cuando llegó su cumpleaños, Macarena también hizo una solicitud similar, pidiendo una cadena de oro, la cual Said le regaló como muestra de cariño.

“En ese momento estábamos todo bien y dije ok, le di su regalo. La mandé a hacer con el dije que él quería. Me preguntó ‘qué quieres por tu cumpleaños’ y le dije que yo quería mi cadena de oro,” detalló Macarena.

Macarena Vélez y la falta de apoyo de Said Palao en su denuncia contra Adolfo Bazán. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Macarena Vélez revela que sufrió la pérdida de un bebé a los 17 años

Por otro lado, Macarena Vélez dejó al descubierto un doloroso capítulo de su vida durante su participación en El Valor de la Verdad. En una emotiva intervención, la modelo reveló que sufrió la pérdida de un bebé a los 17 años, un hecho que la marcó profundamente. La revelación se dio durante la pregunta 17 del programa, en la que Beto Ortiz le hizo una dura interrogante, que la “Mujer increíble” respondió con gran detalle, en una edición que seguramente dará mucho de qué hablar.

Vélez compartió cómo, en ese entonces, estaba en una relación de pareja y comenzó a notar cambios en su cuerpo. “Tenía 17 años y estaba con una pareja. Me cuidaba; pero no tan a consciencia y en un momento sentí mi cuerpo extraño. Pasó un tiempo y dije hay algo raro, se lo comenté a mi pareja”, relató. La exchica reality mencionó que, ante la preocupación, decidió hacerse varias pruebas para confirmar lo que sospechaba.

La joven explicó que se realizó dos pruebas rápidas y una de sangre, las cuales confirmaron que estaba embarazada. Sin embargo, el embarazo era de alto riesgo. Con la angustia creciendo, Macarena Vélez vivió días de incertidumbre y temor por el futuro. “Me asusté mucho, llamé a mi mamá y me llevaron a la clínica”, comentó, revelando finalmente que, lamentablemente, perdió al bebé poco después.

Said Palao ocultó la existencia de su hija a Macarena Vélez y el valor de la famosa cadena: "Me costó 8 mil soles". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV