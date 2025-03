Esposa de Paul Flores ‘Russo’ y su desconsolado llanto al despedirse del cantante de Armonía 10 durante su sepelio

Esposa de Paul Flores y su desconsolado llanto al despedirse del cantante de Armonía 10 durante su sepelio. Video: Radio Karibeña

Carolina Jaramillo, esposa de Paul Flores, el querido vocalista de la orquesta Armonía 10, vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida al despedirse de su esposo, conocido cariñosamente como ‘Russo’. El 16 de marzo, Flores fue asesinado por sicarios que atentaron contra el bus de la agrupación mientras se dirigían hacia Santa Clara, tras un concierto en San Juan de Lurigancho. El trágico ataque le arrebató la vida de manera injusta y violenta, dejando a su familia sumida en el dolor.

El adiós lleno de lágrimas

En el sepelio, realizado el 19 de marzo en Piura, Carolina no pudo contener su dolor y rompió en llanto al ver por última vez a su compañero de vida. Con su hijo de 12 años a su lado, la esposa del cantante se preguntaba una y otra vez: “¿Por qué a nosotros? ¿Por qué le sucedió esto a nuestra vida, a nuestro amor?”.

El sufrimiento era palpable, pero la fuerza de Carolina era aún mayor cuando se encontraba junto a su hijo, quien, con solo 12 años, ahora debe enfrentarse a la realidad de crecer sin la presencia de su padre.

La emotiva despedida se llevó a cabo en Andrés Avelino Cáceres, en el distrito piurano de Veintiséis de Octubre, donde amigos, familiares y seguidores de la orquesta Armonía 10 se unieron en una misa de cuerpo presente.

Los asistentes, vestidos con prendas blancas, pedían justicia para la familia de Paul Flores y, al mismo tiempo, alzaban la voz contra las amenazas y extorsiones que enfrentan muchas agrupaciones de cumbia en el país. La tragedia de Russo, como era conocido, ha puesto de manifiesto la violencia que afecta a los artistas y la inseguridad que vive el Perú.

Último adiós de ‘Russo’

Luego de la misa, la familia y amigos cercanos de Paul Flores se dirigieron al camposanto Mapfre en el distrito de Castilla, donde el cantante fue sepultado. Carolina, acompañada de su hijo y su cuñado, estuvo presente durante todo el proceso, buscando fuerzas en medio de tanto dolor. Sin embargo, solo se permitió el acceso al cementerio a familiares, amigos cercanos y compañeros de la orquesta.

Durante el acto final, los compañeros de Armonía 10, junto a otros artistas como Leslie Shaw, cantaron “Qué no daría”, una de las canciones más emblemáticas del grupo, en honor a Russo. La melodía resonó en el aire, mientras todos los presentes sentían el peso de la pérdida de un ser querido, pero al mismo tiempo rendían homenaje a su legado musical.

Esposa de Paul Flores y su hijo de 12 años camino al sepelio del cantante de Armonía 10. TikTok

El dolor de una madre y esposa

Carolina Jaramillo ha atravesado un proceso desgarrador desde que se enteró de la fatal noticia. No solo tuvo que lidiar con el dolor por la partida de su esposo, sino también con la carga de realizar trámites y papeleo para poder repatriar su cuerpo a su tierra natal, Piura.

Tras 17 años de matrimonio, la familia de Paul Flores se enfrenta a una realidad difícil de aceptar: su vida ya no será la misma sin el amor y la presencia de ‘Russo’. Ahora, Carolina deberá ser fuerte no solo por ella misma, sino también por su hijo, quien ya no podrá disfrutar de la compañía de su padre.

La partida de Paul Flores deja un vacío en el corazón de su familia, sus amigos y miles de seguidores que lo admiraban. Pero, al mismo tiempo, su legado musical permanecerá vivo en las canciones que interpretó junto a Armonía 10. La familia de Russo, y en particular Carolina, saben que este dolor nunca desaparecerá, pero su amor y recuerdos perdurarán para siempre.

Paul Flores y su esposa Carolina Jaramillo. Facebook.