Armonía 10: PNP capturó a sospechoso del asesinato Paul Flores tras megaoperativo en Lima Metropolitana

En busca del asesino de Paul ‘Russo’ Flores, vocalista de la orquesta musical Armonía 10, la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó un megaoperativo en diversos distritos de Lima Metropolitana, como San Martín de Porres (SMP), Carabayllo, Comas, entre otros.

Agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) y Dirección Táctica Urbana (SUAT) intervinieron siete inmuebles en dichas jurisdicciones.

Producto de este accionar, capturaron a siete individuos, quienes tenían entre sus posesiones armas de fuego, municiones, chalecos antibala, material explosivo y celulares con mensajes extorsivos. Asimismo, hallaron documentos con nombres que serán cruciales para las investigaciones del caso.

Paul Flores fue asesinado dentro de un bus de Armonía 10 tras realizar una presentación en San Juan de Lurigancho.

Tenía réplica de arma que atacó bus de Armonía 10

Tras la intervención en un inmueble en SMP, cerca a la zona de Canta Callao, la PNP informó sobre la captura de un presunto implicado en el crimen de Paul Flores. Según explicó el coronel PNP Franco Moreno Panta, se le halló una réplica de arma de fuego, entre otros objetos, que lo sindicarían en el atentado que sufrió el bus la madrugada del domingo 16 de marzo.

“Hemos incautado una réplica de arma de fuego con un peso original, la hemos encontrado dentro de una caja de Rappi en su motocicleta. También hemos incautado teléfonos robados”, dijo en los exteriores de la vivienda.

“El operativo que estamos desplegando en todo Lima no solo tiene relación con la muerte de este cantante, sino es para esclarecer todos los hechos que se vienen produciendo en busca de artefactos explosivos, teléfonos incriminados, armas comprometidas y, sobre todo, las personas que las poseen”, agregó ante los medios de comunicación.

Del mismo modo, indicó que el megaoperativo fue posible gracias a las herramientas legales que le brindan a la PNP el estado de emergencia oficializado el lunes 17 de marzo en Lima y Callao por 30 días.

“Nosotros no nos vamos a detener en la búsqueda de este sujeto. Toda la Policía está abocada a este tema (el asesinato de Paul Flores), pero todos los elementos que se van recogiendo se mantienen en reserva para efectos de ser detenidos esos personas”, finalizó.

PNP capturó a presunto sospechoso del crimen a Paul Flores.

Compró arma por internet

El individuo capturado fue identificado como Emmanuel de Jesús Rondón Rodríguez, un ciudadano venezolano que indicó dedicarse al servicio motorizado de delivery. A través de un vídeo difundido por 24 Horas, de Panamericana Televisión, se conoció que compró la réplica de arma de fuego en las redes sociales por 160 soles.

“Me han encontrado una réplica de un armamento pesado que compré por las redes sociales. La compré a través de Shalom, una empresa que me la trajo desde Tacna, demoró tres días para llegar aquí a Lima”, se le escucha decir a Rondón Rodríguez.

“La compré porque la vi y me gustó, me llamó la atención. Yo hago delivery, a eso me dedico. Me costó 160 soles”, continuó el sospechoso.

El detenido aseguró que compró el arma sin intención de darle un mal uso y que, hasta el momento, la tenía guardada en su vivienda sin haberla utilizado.

Tres bandas criminales en la mira

El jefe del Estado Mayor de la PNP, Óscar Arriola, señaló que tres organizaciones criminales podrían estar involucradas en el ataque donde falleció el querido ‘Russo’. Asimismo, indicó que podría tratarse de una extorsión no pagada o de una nueva estrategia utilizada por los grupos delictivos.

“Armonía 10 se encuentra vinculada indirectamente a dos grupos. Uno de estos vehículos, con la misma calcomanía de la agrupación, fue objeto de disparos realizados por un sujeto armado el año pasado. Según una de las hipótesis, al no haberse cumplido con el pago de la extorsión, habrían vuelto a disparar (aunque aparentemente se confundieron de objetivo). Esta es una de las líneas de investigación en curso”, señaló.