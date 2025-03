Marisol pide apoyo a Magaly Medina preocupada tras filtración de chats privados con Christian Cueva: “No tiene cabida”

Marisol pide apoyo a Magaly Medina preocupada tras filtración de chats con Christian Cueva: “No tiene cabida en mi programa”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Fuertes declaraciones. Magaly Medina, conductora de Magaly TV La Firme, sorprendió este 13 de marzo a su audiencia al contar que Marisol intentó contactar con ella tras la filtración de los chats amorosos entre la cantante y el futbolista Christian Cueva.

Según la periodista, la conocida como “La Faraona de la Cumbia”, buscaba su apoyo y trató de hablar con ella directamente para obtener su respaldo en medio del escándalo mediático que se desató a raíz de la filtración de los mensajes privados.

Medina relató que la cantante se mostró insistentemente interesada en hablar con ella. “Ayer ella insistentemente hablaba con una persona de mi producción a la que le pedía hablar conmigo. (Le decía) ‘Quiero hablar personalmente con Magaly porque quiero su apoyo’”, explicó la conductora.

Marisol pide apoyo a Magaly Medina preocupada tras filtración de chats con Christian Cueva: “No tiene cabida en mi programa”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Sin embargo, Magaly dejó en claro que no estaba dispuesta a ofrecer el apoyo que Marisol esperaba, ya que consideraba que su actitud frente a la situación no era la correcta. La periodista no dudó en manifestar su postura y se mostró tajante al respecto.

“Yo marco postura siempre. Yo he respetado mucho a Marisol y la seguiré respetando como cantante, pero otra cosa es que se haya pasado al otro lado, es decepcionante”, señaló la periodista de espectáculos en su programa.

Para la conductora, la situación no era una simple cuestión de apoyo, sino una cuestión de principios, y dejó claro que no estaba dispuesta a respaldar a la cumbiambera en este contexto. Magaly Medina también se refirió a la situación de Marisol con fuertes palabras y fue categórica al expresar su desacuerdo con la actitud de la cantante.

Marisol pide apoyo a Magaly Medina preocupada tras filtración de chats con Christian Cueva: “No tiene cabida en mi programa”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Yo desgraciadamente no puedo darte mi apoyo con esto, yo tengo una posición crítica respecto a esto. Es una línea que he mantenido desde el inicio de mi programa. Las clandestinas no me gustan, me parecen gente sin moral”, afirmó, refiriéndose a la actitud de la cantante en relación con la filtración de los chats. La conductora criticó la falta de respeto que, según ella, Marisol mostró hacia las relaciones ajenas al involucrarse de manera tan cercana con un hombre comprometido.

Además, Medina no dudó en utilizar palabras duras para describir la situación, cuestionando el comportamiento de la cantante. “Cómo una mujer como tú puede tener una autoestima tan baja que se deja embaucar por un tipo que no vale la pena, que no sabe la palabra, amor y respeto”, indicó, mostrando su total desaprobación.

Marisol pide apoyo a Magaly Medina preocupada tras filtración de chats con Christian Cueva: “No tiene cabida en mi programa”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La comparó con Tilsa Lozano

Al finalizar, Magaly Medina enfatizó que no podía ofrecer el mismo apoyo que, en su momento, no brindó a otras figuras como Tilsa Lozano, a quien también criticó por sus actitudes hacia las relaciones ajenas.

“No puedo darte mi apoyo, lo siento mucho. Es como si le hubiera dado mi apoyo a Tilsa Lozano. Eso es algo que no voy a hacer. Aquí las ‘Tilsas’ no tienen cabida”, concluyó la periodista, reafirmando su postura firme y su ética en relación con las conductas que no respeta en el ámbito personal.

Marisol pide apoyo a Magaly Medina preocupada tras filtración de chats con Christian Cueva: “No tiene cabida en mi programa”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme