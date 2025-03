Shirley Arica revelará secretos sobre Christian Domínguez, ‘Loco’ Vargas y Nicola Porcella en ‘EVDLV’

Beto Ortiz revela que Shirley Arica hizo confesiones sobre Christian Domínguez | Beto a Saber - Willax TV

Shirley Arica finalmente tendrá la oportunidad de contar su verdad en el programa de Beto Ortiz. La exmodelo había participado en ‘El Valor de la Verdad’ en 2019, donde reveló escandalosos detalles sobre su relación con diversas figuras de la selección peruana. Sin embargo, esa edición nunca se transmitió debido a conflictos internos en Latina TV. Ahora, la conocida ‘Chica Realidad’ ha vuelto a sentarse en el sillón rojo para responder, sin filtros, todas las preguntas que quedaron pendientes.

En los avances promocionales, se ha anticipado que Shirley Arica abordará las preguntas que no fueron emitidas en su primera aparición en ‘El Valor de la Verdad’, especialmente aquellas relacionadas con una fiesta privada en la que coincidió con los futbolistas Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula. “Cueva me quería llevar a uno de los cuartos, obviamente nos besamos y lo empecé a ver más guapo, no sé si era el alcohol”, comentó Arica.

Además, en un segundo adelanto promocional, Shirley Arica hablará nuevamente sobre Jefferson Farfán, exjugador de Alianza Lima. “Terminando la fiesta, yo dormía con él ahí. (‘¿Del 1 al 20, qué nota le pondrías?’) El 10 de la calle, jajaja”, reveló, añadiendo que recientemente tuvo un “remember” con el exfutbolista peruano.

Shirley Arica regresa a 'El Valor de la Verdad' para responder preguntas que quedaron pendientes. Captura Panamericana TV

Sin embargo, Shirley Arica no se limitará a hablar solo sobre estos personajes. En febrero de 2024, Beto Ortiz reveló que la exchica reality también abordó en la edición no transmitida de ‘El Valor de la Verdad’ a otras figuras del ámbito televisivo y deportivo. Entre ellas, destaca nada menos que Christian Domínguez, actual pareja de Pamela Franco.

“Fueron en total 100 preguntas que respondió Shirley Arica ante el polígrafo y de esas preguntas escogimos 21, ella llegó hasta la pregunta 20, se llevó 25 mil soles. El tema es que 5 de las preguntas tuvieron que ver con Christian Cueva y 2 con Christian Domínguez”, señaló el periodista en su fenecido espacio ‘Beto a saber’, en febrero de 2024.

En 2024, Beto Ortiz reveló que Shirley Arica habló sobre Christian Domínguez en 'El Valor de la Verdad'.

Shirley Arica también habló sobre ‘Loco’ Vargas y Nicola Porcella

En su programa periodístico, Beto Ortiz mostró por un par de segundos las preguntas que respondió Shirley Arica en la edición no transmitida de ‘El Valor de la Verdad’, las cuales podrían repetirse en la nueva edición de la temporada 2025. Algunas de ellas están relacionadas al modelo Nicola Porcella, al exfutbolista Juan Manuel Vargas y al padre de su hija, Rodney Pío, entre otras figuras.

“¿Te gileó Juan Manuel Vargas? ¿Te insultó Nicola Porcella? ¿Te dijo Nicola Porcella ‘chola de mier****’? ¿Tuviste un choque y fuga con Nicola Porcella? ¿Te besó Emilio Jaime? ¿Tuviste relaciones sexuales con Facundo González? ¿Se te declaró el futbolista Ray Sandoval? ¿Sacaste a tu expareja del box de Melissa Klug?”, se lee en el balotario.

Beto Ortiz mostró brevemente las preguntas de Shirley Arica, que podrían repetirse en la temporada 2025. Captura Willax TV

¿Por qué nunca se emitió el episodio de Shirley Arica?

El regreso de ‘El Valor de la Verdad’ a la televisión, el 9 de marzo de 2025, generó gran expectación, especialmente por la participación de Pamela López, quien reveló detalles sobre su relación con Christian Cueva. Sin embargo, no todas las entrevistas realizadas en temporadas pasadas llegaron a ser emitidas, y uno de los episodios más esperados fue el de Shirley Arica, cuyo programa nunca fue transmitido.

El episodio de Arica, originalmente anunciado para el 23 de noviembre de 2019, despertó gran interés por las confesiones que la exmodelo haría sobre varios futbolistas de la selección peruana. No obstante, en lugar de este episodio, Latina emitió una entrevista con Janet Barboza. El canal explicó que la promoción del programa fue un error, y más tarde, Beto Ortiz, conductor del espacio, reveló que la decisión de no emitir la entrevista se debió a conflictos internos, principalmente con el Área de Deportes de Latina.

Shirley Arica, en 'El Valor de la Verdad', reveló secretos sobre figuras del deporte peruano.

Años más tarde, Ortiz explicó que, debido a que Latina tenía los derechos de transmisión de los partidos de la selección, las declaraciones de Shirley Arica, que involucraban a jugadores de la ‘Bicolor’, generaron tensiones con la Federación Peruana de Fútbol. El conductor comparó este episodio con el de Tilsa Lozano, asegurando que fue uno de los más polémicos, pero que finalmente desapareció de la programación.