Marisol toma drástica decisión tras ser vinculada con Christian Cueva y enfrenta a Yolanda Medina por llamarla “juguetona”

Pamela López cuenta episodio entre Christian Cueva y Marisol | El Valor de la Verdad / Panamericana TV

Yolanda Medina se encuentra en el ojo de la tormenta después que fuera mencionada este 9 de marzo en El Valor de la Verdad, donde estuvo como invitada Pamela López. En la reciente emisión, la aún esposa de Christian Cueva reveló que encontró conversaciones borradas entre la cantante y el padre de sus hijos, situación que le pareció muy sospechosa.

Durante el estreno de El Valor de la Verdad, Beto Ortiz hizo una pregunta directa a Pamela López, cuya respuesta abrió toda una caja de pandora. “¿Christian Cueva afanó a Marisol?”, fue la consulta del conductor. La respuesta de Pamela López fue un rotundo “Sí”, lo que fue corroborado por el polígrafo del programa.

La hoy influencer contó que descubrió los acercamientos entre Christian Cueva y Marisol cuando tuvo acceso a su cuenta de Instagram. Aunque en un inicio no encontró pruebas concretas, notó que algunas conversaciones con la cantante habían sido eliminadas.

Pamela López revela que Christian Cueva afanó a Marisol y luego la amenazó con mostrar chats. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

“Él siempre la admiró desde pequeño, desde que lo conozco siempre escuchaba su música y me hablaba de ella”, contó López, quien al notar que había mensajes borrados, comenzó a sospechar.

Cuando le preguntó a Cueva sobre este descubrimiento, el futbolista intentó justificarse diciendo que Marisol le había pedido un saludo y que, al no recibir respuesta a tiempo, ella misma eliminó la conversación. Esta respuesta no convenció a Pamela, coincidiendo con Beto Ortiz en que si no tienes nada de qué avergonzarte, lo borras nada.

“Cuando tú borras una conversación es porque hay algo incómodo o indebido. Si fuera solo un saludo, ¿para qué eliminarla?”, cuestionó en el programa.

A través de un audio, Marisol intentó defenderse, indicando que solo quiso saber hasta dónde podía llegar Christian Cueva. Sin embargo, después le hizo saber que solo tendría de ella una amistad. Acto seguido, borró las conversaciones.

El audio de Marisol confirmando conversaciones con Christian Cueva | El Valor de la Verdad / Panamericana TV

Marisol reacciona a acusaciones

Todas estas confesiones jugaron en contra de Marisol, pues las críticas en las redes sociales no se hicieron esperar. Muchos expresaron su sorpresa con estas declaraciones, mientras que otros la criticaron por haberla llamado para su videoclip, pese a estas supuestas conversaciones.

Como se recuerda, Marisol convocó a Pamela López para que sea parte de su videoclip ‘Dile que no’, donde también participa Leslie Shaw.

Los usuarios le pidieron a la cantante que muestre los chats para defenderse, aquellos que fueron borrados y cuya copia aún tiene en su poder. “Quiénes más piden que saque los chats, por favor. El que nada, debe nada teme”, “Ese Cueva no perdona”, “¿Faraona, tú también?”, “Saca los chats, Marisol”, “Te me caíste, enseña los chat, a ver si no tienes que temer”, “Marisol, tú dijiste que nunca afanó, solo era amigos total”, son algunos de los tantos mensajes que dejaron los usuarios antes que la cantante decidiera restringir los comentarios.

Marisol limitó los comentarios de sus redes sociales.

Contestó a Yolanda Medina

Sin embargo, eso no quedó ahí, pues usó una de sus historias de Instagram para contestar a su gran enemiga Yolanda Medina, quien escribió en su red social un a clara indirecta para ella. Después de emitirse El Valor de la Verdad, publicó: “Juguetona eras”, lanzando una gran carcajada. Además, pudo un emoticón con la nariz larga, con la intención de llamarla mentirosa.

Yolanda Medina se burla de Marisol tras ser involucrada con Christian Cueva. IG

Marisol no se quedó de brazos cruzados y compartió esta publicación con una contundente respuesta: “No como tú, destructora. No te daré luz, sigue viviendo en la oscuridad”, escribió la Faraona.

Como se recuerda, Marisol y Yolanda se han enfrentado en más de una oportunidad. La primera señala a la segunda de haber tenido una relación clandestina con su expareja, George Núñez, acusación que Núñez desmintió públicamente, apoyando a Medina.

Marisol no se quedó callada y respondió a Yolanda Medina. .