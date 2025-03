Ricky Trevitazzo revela que Luigui Carbajal se quedó con su puesto de locutor de radio: “A mí me llamaron antes que a él”

Ricky Trevitazzo continúa su enemistad con Luigui Carbajal a raíz de su distanciamiento tras el show de despedida de Skándalo. Trevitazzo aseguró que la separación de una amistad de más de 20 años se dio porque Luigui realizó malos pagos con las ganancias del show, lo que desató descontentos entre ambos.

Sin embargo, recientemente Ricky se presentó en el programa ‘Doble Sentido’ de TVMOS+, conducido por Carloncho, Pamela Franco y Xiomy Kanshiro, donde hizo una revelación que nadie se esperaba. En el espacio, Trevitazzo confesó que él había sido convocado como conductor de radio para un programa con Karla Tarazona, el mismo que salió al aire de la mano de Luigui Carbajal.

“La radio también tiene una historia ojo. A mí me llaman para la radio, para ser conductor con Karla Tarazona”, mencionó en un inicio, ante la sorpresa de los presentadores del streaming.

Seguido, el cantante decidió contar más detalles de lo que sucedió. De acuerdo a su versión, él recibió primero la oferta y estaba a punto de cerrarla, pues el acuerdo verbal ya se había concluido, pero por el pacto que tenía con su amigo, decidió buscar una oportunidad para él y así quizá encontrar la posibilidad de trabajar ambos juntos.

“A mí me llamaron antes que a él. Fui, hice el casting, porque Karla me recomendó, hablé con el productor. Me dijo, Ricky quedas, hablamos lo del contrato del presupuesto, todo, pero como Luigui y yo teníamos un pacto, que todo lo que salga siempre uno tenía que ofrecer al otro o no aceptábamos. Tanto insistí y le recomiendo y le dice mándalo a Luigui”, confesó al respecto.

Esta situación se dio a un día de firmar el contrato de ambos, pero pasaron los días y no lo volvieron a llamar y tampoco Carbajal le había dicho nada de su visita a la radio. Fue entonces que llamó al productor y este le confesó que Luigui había quedado como el presentador.

“Al otro día yo tenía que firmar el contrato, pasaron dos días, incluso había visto al día siguiente a Luigui, no me dijo nada. El productor me dijo, hemos quedado con Luigui, ya firmamos contrato con él”, sentenció.

En ese momento, Ricky decidió comunicarse con Luigui y preguntarle por esta situación. Allí, Carabajal le dijo que no sabía como contarle lo que había pasado, pero Trevitazzo asegura que le deseó lo mejor, pues seguía considerándolo su amigo de siempre.

“Yo no lo hubiera aceptado. Acabo de hablar con el productor, me dijo no sabía como decirte. Papi todo tu crecimiento es mío, te felicito. El logro de las personas a las que quieres mucho, se siente bien para ti también”, relató sobre esta negociación en la que terminó siendo cambiado por el amigo que él mismo había recomendado.

Luigui vende prendas de Skándalo desde un sol y Ricky explota

A través de las redes sociales, Luigui Carbajal comenzó a vender prendas y recuerdos de Skándalo desde 1 sol, lo que llamó la atención de los cibernautas y ‘América Hoy’. Al respecto, el programa de televisión buscó la respuesta de Ricky, quien se mostró completamente decepcionado de su examigo y explotó por la actitud que está teniendo.

“En primer lugar hay que darle valor a las cosas, pero sentimental, no eso (el dinero). ¿Su valor sentimental hacia Skándalo es un sol?”, preguntó el cantante bastante fastidiado ante las cámaras del espacio de América. Tras ello hizo una reflexión con un toque de molestia: “Me parece totalmente ridículo, tiene que acordarse uno de dónde salió”, acotó.

