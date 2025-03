Luigui Carbajal remata las prendas de ‘Skándalo’ a un sol y Ricky Trevitazzo explota: “No valora, no lo quiero ver nunca”

Luigui Carbajal remata las prendas de ‘Skándalo’ a un sol y Ricky Trevitazzo explota. América Hoy

Luigui Carbajal apareció en sus redes sociales para rematar las prendas que usaba cuando se presentaba en los conciertos de Skándalo. Los más sorprendente es que las ofrecía a un sol, pues le ocupaban mucho espacio. América Hoy no solo tuvo la versión del cantante, sino que también buscó las declaraciones de Ricky Trevitazzo, quien no dudó en arremeter contra su excompañero.

Para el artista, es una falta de respeto que Luigui Carbajal haya decidido vender las prendas, en lugar de guardarlas o apreciarlas como objetivos valiosos, debido a todo lo vivido en la agrupación.

“Sería innecesario guardarlo, prefiero que otras personas le den uso”, se le escucha decir a Carbajal en su transmisión en vivo.

¿Qué dijo Ricky Trevitazzo?

Consultado por América Hoy sobre la venta repentina de su examigo, Ricky Trevitazzo expresó toda su furia, indicando que Carbajal no ha valorado tantos años de amistad y sobre todo de anécdotas el grupo Skándalo.

“En primer lugar hay que darle valor a las cosas, pero sentimental, no eso (el dinero). ¿Su valor sentimental hacia Skándalo es un sol?”, preguntó el cantante bastante fastidiado. “Me parece totalmente ridículo, tiene que acordarse uno de dónde salió”, acotó.

Para Ricky, no es necesario poner a la venta prendas de Skándalo, pese a que ocupen mucho espacio en su casa, tal como lo indicó Luiggi a sus seguidores. “Yo, obvio que no lo necesito, porque no lo voy a usar, pero al menos lo guardo como trofeo de guerra. Está que menosprecia al grupo, recuerda que tú caíste en Skandalo de suerte, ojo”, indicó.

“No valora el tiempo que estuvo en Skándalo, nunca lo ha valorado, así como no ha valorado la amistad de más de 25 años que tuvo conmigo”, agregó furioso.

Sin embargo, esto no quedó ahí, pues durante la entrevista, Ricky Trevitazzo recordó su pelea con Luiggi Carbajal, confirmando que la razón fue por problemas económicos a raíz de su última presentación. El cantante señaló que la expareja de Dorita Orbegoso se quedó con un porcentaje mayor al que le correspondía.

“Me peleé con él por plata, si fue por plata. Así me empapeles y mandes con tu abogado, no te tengo miedo”, dijo Ricky Trevitazzo, resaltando que tampoco se quedará con los brazos cruzados, es por ello que ya está viendo medidas para solucionar por la vía legal.

“¿Qué le diría? No le puedo decir nada, ni lo miro, si alguna vez lo veo en el tribunal, porque cara a cara no lo quiero ver nunca más”, sentenció furioso.

Luiggi Carbajal se burla de enojo de Ricky Trevitazzo

Luigui Carbajal se hizo presente en el set de América Hoy. Después de ver el video donde se le ve muy enojado a Ricky Trevitazzo, no dudó en burlarse de él. “Casera, tome sus polo a un sol”, vociferó fiel a su estilo.

“Tengo derecho a regalar las prendas. Yo lo dije en el en vivo, son cosas que no necesito. Qué hago teniendo cosas en mi casa si no tengo espacio”, dijo el cantante, resaltando que si alguien de los integrantes de Skándalo quiere comprarlo, no tiene ningún problema.

Respecto a las acusaciones de supuesta estafa, el cantante indicó que cumplió totalmente con el porcentaje que le correspondía a Ricky Trevitazzo, incluso, le dio un poco más. Para Luiggi, su examigo nunca entenderá la situación, porque no ha invertido ni un sol para el show de reencuentro que tuvieron el 2024.

“No invirtió ni un sol”, resaltó Carbajal, quien señaló que le da pena que Ricky Trevitazzo haya decidido creer en Roly Ortiz, quien lo viene acusando de estafa. “En ese momento (del show), lo que más importaba es la amistad, pero si él está creyendo en la persona demandada, no puedo hacer nada”, sentenció, confirmando que en efecto, su pelea con el exSkándalo fue por dinero.

