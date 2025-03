Emergencia en Loreto: Crecida del río Ucayali arrasa más de 300 viviendas en Juancito

Samahara Lobatón se defiende y expone a Melody Cortez: “Ella se metió con mis tíos y con Jefferson” En una llamada sorpresiva a Magaly TV La Firme, Samahara negó haberle quitado a Youna a Melody y reveló que su examiga ha estado con varios integrantes de su familia, incluyendo a sus tíos y al ex de su madre

Melody Cortés acusa a Samahara Lobatón de no tener códigos: “Nos tratábamos de primas y se metió con mi exYouna” La ex de Youna expuso a la hija de Melissa Klug en ‘Magaly TV La Firme’ y la acusó de traición. Además, reveló que la influencer le hizo la vida imposible tras retomar su relación con el padre de su hija

Evelyn Vela le dice a Samahara Lobatón que ‘tiene carencias personales’ y ella la tilda de ‘NN’ La ex amiga de Melissa Klug respondió sobre la hija de la ‘Blanca de Chucuito’ y desató una nueva ola de dimes y diretes en la farándula