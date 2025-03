Se graduó del instituto con honores, pero no sabe leer ni escribir. Ahora presentó una demanda

Aleysha Ortiz demandó a la Junta de Educación de Hartford tras graduarse sin haber aprendido a leer ni escribir en el sistema escolar público. (CNN)

Aleysha Ortiz, de 19 años, logró graduarse con honores del Hartford Public High School en Connecticut y obtener una beca universitaria. Sin embargo, afirma que no sabe leer ni escribir. Tras 12 años en el sistema educativo público, Aleysha presentó una demanda contra la Junta de Educación de Hartford y la ciudad de Hartford por negligencia. Además, acusa a su gestora de casos de educación especial, Tilda Santiago, de causarle angustia emocional.

Su historia ha generado un intenso debate sobre la calidad de la educación especial en las escuelas públicas y el acceso desigual a recursos educativos. Aleysha, quien actualmente es estudiante de primer año en el campus de Hartford de la Universidad de Connecticut, asegura que el sistema escolar la promovió de grado en grado sin enseñarle habilidades básicas de alfabetización.

Un diagnóstico tardío y años de dificultades

Aleysha nació en Puerto Rico y desde pequeña presentó signos de dificultades de aprendizaje. Su madre, Carmen Cruz, quien solo estudió hasta el octavo grado y no habla inglés, notó desde temprano que su hija necesitaba apoyo educativo especializado. Con la esperanza de obtener mejores servicios, la familia se mudó a Connecticut cuando Aleysha tenía cinco años.

Sin embargo, sus dificultades continuaron. En primer grado, tenía problemas para reconocer letras, sonidos y números. Con el tiempo, su frustración se reflejó en su comportamiento, al punto que se convirtió en lo que ella misma describe como “la niña mala” de la escuela. En sexto grado, pruebas académicas revelaron que su nivel de lectura era equivalente al de un estudiante de jardín de infancia.

Durante años, Aleysha Ortiz utilizó aplicaciones de voz a texto para completar sus tareas y mejorar sus calificaciones. (CNN)

A pesar de estas señales, Aleysha siguió avanzando en los niveles escolares sin recibir la instrucción adecuada. En su segundo año de instituto, su gestora de casos, Tilda Santiago, fue asignada para supervisar su educación especial. La demanda alega que Santiago la sometió a acoso, menosprecio y hostigamiento, e incluso la acechaba dentro del recinto escolar. Aleysha denunció la situación, y Santiago fue apartada de su caso.

En el undécimo grado, Aleysha expresó que tenía grandes dificultades incluso para sostener un lápiz y comenzó a pedir evaluaciones más específicas. No fue hasta su último año que algunos profesores sugirieron que se hiciera la prueba para detectar dislexia, una condición que dificulta la lectura. Sin embargo, las evaluaciones solo se completaron el último día de clases, cuando Aleysha ya estaba por graduarse. Los resultados confirmaron que aún necesitaba instrucción explícita en fonética, fluidez y comprensión lectora.

Graduarse sin saber leer ni escribir

El caso de Aleysha tomó un giro inesperado en mayo de 2024, cuando testificó ante el Consejo Municipal de Hartford que no sabía leer ni escribir, a pesar de estar a punto de recibir su diploma. En ese momento, las autoridades escolares intentaron ofrecerle servicios educativos intensivos a cambio de posponer su graduación. Sin embargo, ella rechazó la propuesta.

“Decidí que ellos (la escuela) habían tenido 12 años”, declaró. “Ahora es mi momento”.

En junio de 2024, Aleysha se graduó con honores y anunció que había sido aceptada en la Universidad de Connecticut, donde planeaba estudiar políticas públicas. Su historia ha provocado cuestionamientos sobre cómo los estudiantes con dificultades de aprendizaje logran graduarse sin haber adquirido habilidades fundamentales.

Según Jesse Turner, director del Centro de Alfabetización de la Universidad Estatal de Connecticut Central, este problema es común en comunidades con menos recursos. Un informe de 2019 de EdBuild, una organización que promueve la equidad en la educación, reveló que los distritos escolares con mayoría de estudiantes no blancos reciben 23.000 millones de dólares menos en financiamiento que aquellos con una mayoría de estudiantes blancos. En Hartford, la matrícula de minorías representó el 90 % de los estudiantes en los años escolares 2020-2021 y 2021-2022.

En su último año de secundaria, Aleysha solicitó pruebas adicionales y fue diagnosticada con dislexia después de 12 años en el sistema educativo. (CNN)

Tecnología como herramienta de supervivencia académica

Aleysha logró completar la secundaria y ser aceptada en la universidad gracias a herramientas tecnológicas. Aplicaciones de texto a voz y voz a texto le permitieron escuchar sus libros de estudio y convertir sus respuestas habladas en texto. También grababa sus clases y utilizaba asistentes digitales para transcribir y comprender las lecciones.

“Las aplicaciones me dieron una voz que nunca pensé que tuviera”, afirmó.

Sin embargo, este método implicó un gran esfuerzo. Aleysha pasaba entre cuatro y cinco horas cada noche realizando sus tareas, revisando cada palabra con la ayuda de su teléfono y su computadora. A pesar de sus limitaciones, sus calificaciones mejoraron hasta alcanzar niveles cercanos a la excelencia.

Un futuro incierto en la universidad

Aunque logró inscribirse en la universidad, su transición ha sido complicada. La Universidad de Connecticut le ha brindado apoyo académico, pero Aleysha dejó de asistir a clases el 1 de febrero para recibir tratamiento de salud mental. Asegura que planea regresar pronto y continuar con su educación.

En respuesta a su demanda, la Junta de Educación de Hartford no ha hecho comentarios. El asesor jurídico de la ciudad, Jonathan Harding, también se negó a declarar, argumentando que no suele hablar sobre litigios en curso. CNN intentó comunicarse con Tilda Santiago a través de su abogado, pero no recibió respuesta.

Por su parte, las Escuelas Públicas de Hartford emitieron un comunicado en el que afirmaron que, aunque no pueden comentar sobre la demanda, siguen comprometidas con atender las necesidades de sus estudiantes y ayudarlos a alcanzar su potencial.

Una lucha por la educación de calidad

Aleysha considera que su caso es una prueba de que el sistema educativo ha fallado a los estudiantes con dificultades de aprendizaje.

“Soy una persona muy apasionada y me gusta aprender”, afirmó. “La gente me quitó la oportunidad de aprender, y ahora estoy en la universidad y quiero aprovecharla. Porque esta es mi educación”.

Su madre, Carmen Cruz, espera que la historia de su hija sirva para que otras familias en situaciones similares exijan mejores servicios educativos.

Mientras tanto, Aleysha continúa su lucha por la alfabetización, esta vez con la esperanza de que su historia impulse cambios en el sistema educativo y garantice que ningún otro estudiante tenga que enfrentar los mismos obstáculos.