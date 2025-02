Lambayeque: Ferreñafe enfrenta graves inundaciones y daños estructurales tras intensas lluvias

las fuertes precipitaciones han afectado a cientos de ciudadanos al norte del Perú. (Fuente: Latina)

Las intensas lluvias que afectan a la región de Lambayeque han generado una situación crítica en el distrito de Ferreñafe, donde las inundaciones han provocado el colapso de viviendas, daños en infraestructuras esenciales y pérdidas en el ganado de las familias locales. Las precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas, han persistido durante dos días consecutivos, agravando los problemas en diversas localidades de la región.

En el distrito de Ferreñafe, los vecinos reportaron que las lluvias torrenciales han causado el desplome de muros de adobe en varias viviendas, mientras que el agua acumulada ha alcanzado niveles preocupantes, llegando hasta las rodillas en algunos sectores. Los residentes denunciaron que la falta de drenaje adecuado y la mala ejecución de obras públicas han contribuido al ingreso de agua a sus hogares, lo que ha acelerado el deterioro de las estructuras. Una familia, mientras intentaba retirar el agua de su vivienda, presenció el colapso de una de sus paredes.

Daños en viviendas y afectación al ganado

El impacto de las lluvias no se limita a las viviendas. Según detalló Latina Noticias, las inundaciones también han afectado a los animales de granja de las familias locales, como cuyes y cerdos, algunos de los cuales han muerto debido a las condiciones adversas. Los residentes expresaron su preocupación por la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades, ya que, hasta el mediodía, no se había enviado una motobomba para drenar el agua acumulada.

En el sector Fundo Añí, ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, los ciudadanos solicitaron ayuda urgente a las autoridades municipales debido a la inundación de sus viviendas. La situación ha generado un llamado generalizado para que se tomen medidas inmediatas que permitan mitigar los daños y evitar mayores pérdidas.

Las lluvias continúan afectando diversos distritos de Lambayeque, generando aún mayores preocupaciones.

Infraestructura hospitalaria en riesgo

El Hospital de Ferreñafe también ha sufrido las consecuencias de las lluvias. Según reportó Exitosa Noticias, el techo del área de emergencias presenta un deterioro significativo, el cual se agravó con las precipitaciones de la noche anterior. Ante esta situación, los pacientes tuvieron que ser reubicados para garantizar su seguridad.

Mientras tanto, en otros distritos de Lambayeque, como Motupe, las lluvias han provocado la caída de árboles, lo que evidencia la magnitud de los daños en la región. Además, desde Huaca Rivera, en el distrito de Pacora, los pobladores captaron imágenes de una tormenta eléctrica que se desplazaba hacia Ferreñafe, lo que refleja la intensidad de las condiciones climáticas actuales.

Vecinos de Ferreñafe en Lambayeque denunciaron que la falta de drenaje adecuado contribuyó al ingreso de agua en sus casas.

Alcalde de Ferreñafe exige presupuesto para atender la emergencia

En medio de esta crisis, el alcalde de Ferreñafe, Polanski Carmona, expresó su preocupación por la falta de recursos para enfrentar la emergencia. En declaraciones a Exitosa Noticias, el funcionario exigió la asignación de un presupuesto que permita atender los daños ocasionados por las lluvias. Sin embargo, criticó que las autoridades nacionales exijan la presentación de una ficha de damnificados como requisito previo para otorgar financiamiento.

El alcalde señaló que, aunque cuentan con maquinaria para realizar trabajos de emergencia, enfrentan obstáculos burocráticos que dificultan su uso. Por ejemplo, durante la madrugada, tuvieron que gestionar combustible de manera urgente para operar los equipos necesarios. “Maquinaria tenemos, presupuesto es lo que nos falta. (...) Tuve que exigir al grifo que no atiende en la madrugada que nos atiendan para poder distribuir el combustible a las maquinarias y puedan ayudarnos”, declaró Carmona.

Viviendas de adobe en Ferreñafe colapsaron tras las intensas lluvias registradas en los últimos dos días.

Falta de un fondo de contingencia

Carmona también destacó que Ferreñafe carece de un fondo de contingencia para emergencias, lo que complica aún más la respuesta ante desastres naturales recurrentes como las lluvias. Según explicó, en 2024 solicitaron un presupuesto para prevenir este tipo de situaciones, pero no obtuvieron los recursos necesarios debido a los requisitos burocráticos. “No nos han asignado y he venido a exigir ese apoyo, tener un fondo de contingencia de emergencia. No tenemos. Ferreñafe no tiene, y nunca hemos tenido”, afirmó el alcalde.

En las últimas horas, las autoridades locales y regionales se han reunido para coordinar acciones en los distritos afectados por las lluvias. Sin embargo, los vecinos de Ferreñafe y otras localidades de Lambayeque esperan una respuesta más rápida y efectiva que permita atender las necesidades inmediatas, como el drenaje de las aguas acumuladas y la entrega de ayuda humanitaria.