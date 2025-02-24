Perú

Receta del famoso ají de gallina

Ají de gallina: una delicia gastronómica de perú que puedes encontrar en la mayoría de los restaurantes

Historia del Ají de gallina.
Ají de gallina, el plato típico peruano que nació del manjar blanco. Foto: Peru travel.
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Disfruta la auténtica esencia de la cocina peruana con esta delicada receta de Ají de Gallina. Un manjar que combina sabor, tradición y sencillez en una misma preparación.

Ingredientes para el ají de gallina

Para disfrutar de este plato, necesitarás los siguientes ingredientes:

- 1 Pechuga de Gallina

- 1 Lata de leche

- 8 Rebanadas de Pan de Molde

- 2 Huevos

- 2 Tazas de Arroz Cocido

- 2 Papas Blancas Cocidas

- 1 Cebolla Roja

- 1 Cucharadita de Ajo Molido

- 4 Cucharadas de Ají Amarillo Molido

- 4 Aceitunas Negras

- 1 Cucharadita de Palillo

- 1/4 de Taza de Pecanas

- 2 Cucharadas de Aceite Vegetal

Paso a paso

Estos son los pasos a seguir para lograr un exquisito Ají de Gallina:

1. Cocina la pechuga de gallina en agua hirviendo por 30 minutos, luego deshila y reserva.

2. Sancocha los huevos durante 8 minutos a partir de la ebullición y pélalos.

3. Corta la cebolla en cubos y las pecanas en trozos.

4. Remoja el pan trozado en leche y licúa hasta obtener una mezcla uniforme.

5. Fríe la cebolla picada y mézclala con las especias.

6. Incorpora el pan licuado y la gallina deshilachada a la mezcla anterior y cocina hasta espesar ligeramente.

Presentación del plato

Sirve el Ají de Gallina acompañado de arroz y una papa blanca cocida, decorando con pecanas trozadas y una aceituna.

Información nutricional y consejo

El Ají de Gallina aporta 584.1 Kcal por porción. Para una opción más ligera, puedes reemplazar el arroz por ensalada cocida. También puedes sustituir la gallina por pollo, reduciendo el tiempo de cocción a 20 minutos.

Explorando la cocina peruana

La gastronomía peruana es una explosión de sabores, colores y texturas. Prueba preparar este exquisito Ají de Gallina y transporta tu paladar a la rica y variada cocina de Perú.

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