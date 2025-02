Telefónica: Movistar lleva tres años perdiendo líneas móviles, ¿cuántos clientes le quedan?

Movistar fue la única gran empresa que perdió línea a fines del 2024, según datos de Osiptel. - Crédito Osiptel

Telefónica del Perú, la empresa que maneja Movistar en el país, recientemente informó que solicitará entrar a Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) ante el Indecopi. Como se sabe, la filial de la gran empresa española se ha visto imposibilitada de cumplir con sus obligaciones financieras, por lo cual buscará que sus acreedores aprueben su restructuración.

Esta situación ha tenidos señales notorias en los últimos años. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha revelado los últimos datos del mercado móvil al cierre de 2024 y se ha confirmado que por tercer año consecutivo Movistar sigue perdiendo clientes.

“Bitel, Entel y Claro incrementaron su número de líneas móviles, mientras que Movistar registró una disminución: Claro se mantiene en el primer lugar con 12,83 millones de líneas móviles, lo que representa el 30,05 % de la cuota de mercado, seguida por Movistar con 11,35 millones de líneas (26,57 %), Entel con 9,66 millones (22,61 %) y Bitel con 8,75 millones (20,49 %)”, reveló el organismo.

Mercado móvil creció, pero no para todos

El mercado móvil sigue expandiéndose en el Perú. Osiptel informó que al cierre de 2024 se alcanzaron 42,70 millones de líneas, lo que significó un crecimiento de 3,28 % con relación a lo reportado en diciembre de 2023 (41,35 millones).

“Por modalidad contractual, se observa un incremento en la participación de la modalidad contrato (pospago y control), que alcanzó el 44,70 % de total de líneas reportadas, mayor a la participación de 43,17 %, registrada en diciembre de 2023. En tanto, las líneas del segmento prepago alcanzaron el 55,30 % de la planta móvil (23,62 millones de líneas)”, agregó el organismo.

Sin embargo, esta expansión no favoreció a todos. Si bien tres de las cuatro empresas de telecomunicaciones más grandes del país sí mostraron crecimiento, Movistar, marca de Telefónica del Perú, nuevamente, por tercer año consecutivo, perdió líneas móviles. Es decir, no solo no avanzaron en captar clientes nuevos, sino que perdieron contratos.

Osiptel destacó que Bitel registró el mayor incremento de líneas móviles entre las cuatro principales empresas operadoras, al pasar de 7,79 millones de líneas móviles en diciembre de 2023 a 8,75 millones en diciembre de 2024, lo que representó un crecimiento del 12,39 %

Entel creció en menor medida, en 3,94 %, y cerró el año con 9,66 millones de líneas móviles. Así, representa el 22,61 % de este sector

Claro ahora tiene la mayor tajada, con 30,05 % del mercado: creció en 2,75 % y llegó a acumular 12,83 millones de lóneas móviles

La caída de Movistar fue de 1,95 % (es decir, -1,95%). Si bien la empresa representa aún el 26,57 % del mercado móvil, cerró el año con 11,35 millones de líneas y perdió 225 mil 196

La información publicada corresponde al análisis elaborado por la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia (DPRC), en base a la información reportada por las empresas operadoras en el marco de la Norma de Requerimientos de Información Periódica (NRIP).

Las otras empresas

¿Sabías que hay otras empresas de telecomunicaciones que ofrecen servicios en Perú pero son más pequeñas? Osiptel también informó cómo ha cambiado la participación de estas en el país. “Por su parte, Dolphin Mobile, Flash Servicios, Guinea Mobile, Suma Móvil e Intermax y Dolphin Telecom representaron, en conjunto, el 0,28 % del mercado móvil”, agregó.

Flash Perú era la que más clientes tenía, pero al 2024 sufrió grandes pérdidas, pasando de tener 131 mil 10 líneas en 2023 móviles a 40 mil 875 a finales del año pasado

También Guinea Mobile perdió línea, pasando de 66 mil 567 a 62 mil 98

Dolphin Telecom y Dolphin Mobile ambos cerraron con aumento, y tuvieron 13 mil 727 y 1.033 líneas respectivamente

Suma Móvil pasó de tener 134 líneas a solo 11

Intermax tuvo su primer cliente en 2024