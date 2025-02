Macarena Vélez confiesa que también tenía planes de matrimonio con Said Palao: "Había muchas cosas a futuro". (Captura: Todo se filtra)

La exchica reality y modelo Macarena Vélez se pronunció sobre la relación de su expareja, Said Palao, con Alejandra Baigorria. A la salida de Panamericana Televisión, el programa Todo se Filtra la abordó para conocer su reacción ante la pareja y su postura sobre el amor y el matrimonio.

Con una actitud tranquila y conciliadora, Vélez aseguró que no tiene ningún problema con la relación de Baigorria y Palao, y les deseó lo mejor en esta nueva etapa.

“No, increíble. O increíble que en ese paso, obviamente, se les desea todo lo mejor, siempre lo he dicho. Tanto a él como a todas las personas que han pasado por mi vida. Con todo, con todo, en verdad, en esa nueva etapa”, expresó la modelo.

Aunque no profundizó en su pasado con Said Palao, dejó en claro que no guarda resentimientos y que ve con naturalidad los nuevos romances de sus exparejas. Además, comentó que, si bien aún no ha experimentado el matrimonio, le parece una etapa importante en la vida. “Es lindo, es lindo vivir. Debe ser lindo, todavía no me ha llegado, pero cuando me llegue, pues… ¡Sí!”, mencionó con una sonrisa.

¿Macarena Vélez tiene planes de boda?

Al ser consultada sobre si tiene en mente casarse en un futuro cercano, Vélez fue honesta sobre su perspectiva actual respecto al matrimonio. “No lo sé. Antes como que sí tenía la ilusión de una boda, pero la verdad que hoy por hoy, que sea como la vida tenga que ser. Sí que fluya”, mencionó, dejando en claro que no tiene prisa ni expectativas fijas sobre este tema.

También se le preguntó si durante su relación con Said Palao llegaron a hablar de matrimonio. “Creo que, como todas las parejas, siempre a veces hablan de cosas futuras y cosas así, ¿no? Pero ahí quedó, o sea, todo bien, todo bien”, respondió sin dar mayor importancia al tema.

Más allá de su reacción sobre el romance de Said Palao y Alejandra Baigorria, Macarena Vélez también habló sobre su situación sentimental actual. Sin revelar si está con alguien en este momento, dejó entrever que mantiene una actitud abierta respecto al amor.

“Estoy en modo amor y paz”, dijo en tono relajado, sin confirmar ni negar si en este momento hay alguien especial en su vida. Sus declaraciones generaron especulaciones entre sus seguidores sobre si está saliendo con alguien o si prefiere enfocarse en su crecimiento personal y profesional.

Reacciones en redes sociales

Las declaraciones de Macarena Vélez no pasaron desapercibidas en redes sociales. Muchos usuarios destacaron su madurez y la manera en que habló de su expareja sin generar polémicas. “Así se habla, sin rencores y con buena actitud”, comentó una seguidora en una publicación de Todo se Filtra.

Por otro lado, algunos internautas hicieron bromas sobre la situación, insinuando que, aunque no lo haya expresado abiertamente, podría haber cierta incomodidad detrás de sus palabras. Sin embargo, Vélez no mostró ninguna señal de resentimiento y mantuvo un tono relajado durante toda la entrevista.

Mientras tanto, Alejandra Baigorria y Said Palao continúan con su relación, consolidándose como una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo.

El presente de Macarena Vélez

Desde su salida de los realities de competencia, Macarena Vélez ha seguido desarrollando su carrera como modelo e influencer. A través de sus redes sociales, comparte contenido sobre moda, estilo de vida y rutinas de entrenamiento físico, manteniendo una gran base de seguidores.

También ha participado en eventos públicos y campañas publicitarias, consolidando su presencia en el medio artístico. Aunque no ha revelado detalles sobre sus próximos proyectos, se muestra enfocada en su bienestar y crecimiento personal.

