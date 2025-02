Fieles peruanos se unen a cadena de oración por la salud del papa Francisco: “Estamos preocupados por él”

Fuente: Latina Noticias

Los fieles católicos peruanos respondieron a la convocatoria del arzobispo de Lima, Carlos Castillo, y se unieron a una cadena de oración nacional para pedir por la recuperación del papa Francisco, quien recibe tratamiento por una neumonía bilateral. La iniciativa, lanzada este martes, ha movilizado a cientos de devotos en diversas iglesias del país, especialmente en la Iglesia Las Nazarenas, lugar que acogió al pontífice durante su última visita a Perú.

Uno de los asistentes a la cadena de oración se declaró en incertidumbre por el estado de salud del papa: “Estamos preocupados por él”, dijo en diálogo con Latina Noticias. Otra feligresa, proveniente de Arequipa, agregó: “He llegado recién y me voy a sumar a esta cadena de oración”.

Manuel Orrillo Peña, exmayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, compartió con cariño una anécdota de su encuentro con el papa Francisco durante su visita al país entre el 18 y el 21 de enero de 2018, un viaje apostólico incluyó las ciudades de Lima y Puerto Maldonado.

Fue la tercera vez que un pontífice visitó Perú, luego de las visitas de Juan Pablo II en 1985 y 1988. El viaje fue precedido por una visita a Chile, donde el papa recorrió Santiago, Temuco e Iquique.

“Estaba con la réplica del Señor de los Milagros en plata. Él me miró y me dijo: ‘Ya está bendecido’. Y me preguntó si era para mí. Y me dijo: ‘Bello, bello’. En otro momento me preguntó: ‘¿Vos sabés por qué los peruanos tomamos tanto?‘”, recordó Orrillo, quien también mostró imágenes del papa bendiciendo un solideo que llevó como recuerdo, junto con un solapero que le obsequió.

Francisco llegó a la Iglesia Las Nazarenas en su último día en Lima y pidió a las religiosas que lo acompañaron que rezaran por los más necesitados y por la unidad de la Iglesia peruana, la cual, según él, está “tentada de desunión”. En ese encuentro, también encomió la unidad de la Iglesia y sus agentes pastorales.

“El demonio es mentiroso y, además, es chismoso, busca dividir, quiere que en la comunidad unas hablen mal de las otras”, dijo. Luego pidió: “Recen por la Iglesia, por los pastores, por los consagrados, por las familias, por los que sufren, por los que hacen daño, por los que explotan a sus hermanos. Y no se olviden, por favor, de rezar por mí”.

A través de un mensaje difundido en plataformas sociales, el monseñor Castillo invitó a todos los párrocos, superiores mayores, rectores de iglesias, religiosos, miembros de institutos de vida consagrada, hermandades, movimientos eclesiales, directores de colegios y fieles de la Arquidiócesis de Lima a unirse a la cadena de oración. También hizo un llamado a los movimientos laicales, hermandades, cofradías, comisiones pastorales, catequistas y jóvenes para que participen con sus iniciativas y el rezo del Santo Rosario.

FOTO DE ARCHIVO: El Papa Francisco habla durante un encuentro con la dirección, el personal y los pacientes del Hospital Infantil Bambino Gesu con motivo del centenario de la donación del hospital a la Santa Sede, en el Aula Pablo VI del Vaticano. Foto: REUTERS/Ciro De Luca

Diagnóstico

El pontífice se encuentra en reposo absoluto desde el pasado viernes debido a una neumonía bilateral. A sus 88 años, la enfermedad ha causado preocupación, pero continúa desempeñando sus funciones, consciente de las opciones que tiene.

En sus doce años de papado, que cumplirá el 13 de marzo, Jorge Bergoglio ha sido sometido a una operación para extirpar parte de su colon y a una intervención por una hernia abdominal. De igual modo, fue tratado por bronquitis en el hospital Gemelli durante los inviernos.

Según el Vaticano, la pasada noche ha sido “tranquila”. Por la mañana desayuna y lee algunos periódicos, pero pese a que debe guardar “reposo absoluto”, también recibe a sus secretarios para seguir revisando documentos.