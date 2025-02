La broma del papa Francisco en el hospital: “Alguien rezó para que me fuera al Paraíso, pero Dios decidió dejarme aquí”

Francisco y Meloni durante el G7 en Italia en junio de 2024. Ambos líderes mantienen un vínculo cercano (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

El papa Francisco hizo gala de su humor característico durante la visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a su habitación del hospital el miércoles, burlándose de los falsos rumores sobre su muerte que habían circulado por las redes sociales la noche anterior.

“Alguien rezó para que el Pontífice fuera al Paraíso, pero el Maestro de las Misas pensó que igual me dejaba aquí”, bromeó el Papa, según el diario italiano Corriere della Sera, mostrando su espíritu resistente a pesar de estar hospitalizado por neumonía bilateral en el Hospital Gemelli de Roma desde el viernes.

El Pontífice, de 87 años, habló con la respiración ligeramente entrecortada, pero mantuvo su típica sonrisa generosa y el brillo de sus ojos mientras recibía a Meloni en la décima planta del hospital, según consigna el Corriere. La visita se produjo en medio de un torbellino de especulaciones en las redes sociales sobre su supuesta muerte, que el Papa abordó con su característico humor.

“Sé que hay gente por ahí que dice que ha llegado mi hora. ¡Siempre llaman a la desgracia!“, dijo.

Durante los 20 minutos que duró el encuentro, según confirmó la oficina de la Primera Ministra en el Palazzo Chigi, Francisco reconoció los consejos médicos que ha recibido respecto a su recuperación. “Los médicos me han dicho que necesito tomarme un tiempo. No debo reunirme con mucha gente y no puedo trabajar mucho aquí”, dijo el Papa, compartiendo las instrucciones de su equipo médico.

El pontífice, conocido por ser un paciente desafiante, expresó su especial preocupación por las próximas obligaciones religiosas. “No podré vivir el Santo Jubileo en persona”, confió a Meloni, mostrando una creciente aceptación de las recomendaciones de sus médicos. Y añadió con su humor característico: “Los médicos me han dicho que debo tener cuidado con mi salud, o iré directo al cielo”.

Meloni, que ha entablado una cálida relación con el Papa Francisco durante su mandato, llegó al hospital en representación del pueblo italiano. “He venido en nombre del pueblo italiano para decirle que todos estamos cerca de usted y le deseamos una pronta recuperación”, dijo al encontrarse con el Papa.

Tras la visita, la oficina de la Primera Ministra emitió un comunicado en el que expresaba su alivio por encontrar al Papa de buen humor, contradiciendo directamente las falsas informaciones sobre su muerte. “Hemos bromeado como siempre. No ha perdido su proverbial sentido del humor”, informó Meloni, que describió al Papa como “alerta y receptivo”.

El encuentro puso de manifiesto el buen vínculo entre ambos líderes. Su relación cercana y teñida de ironía quedó patente en un encuentro anterior en la conferencia sobre los Estados de la Natalidad, en mayo de 2023, en el que el Papa había bromeado sobre el blazer blanco de Meloni, diciendo: “Hoy vamos vestidos igual”.

Meloni sonríe a un chiste del Papa durante su encuentro en la conferencia sobre los Estados de la Natalidad en 2023 (Vatican Media/­REUTERS)

Durante la visita del miércoles, Meloni aprovechó la oportunidad para expresar la gratitud de la nación por el mandato papal de Francisco. “En mi papel institucional”, declaró, “quería expresar al Papa Francisco, en nombre de toda la nación, nuestra gratitud por el bien que ha hecho durante estos años de pontificado”. Añadió que estaba “segura de que la providencia será benévola” con él, y describió al Papa como “un hombre de gran santidad”.

La Primera Ministra pareció profundamente conmovida por el encuentro, confiando después: “Lo quiero mucho”, y expresando su agradecimiento por la oportunidad de visitarlo. Antes de partir, invocó “la protección divina sobre su figura como Romano Pontífice”.

La visita sirvió para disipar las preocupaciones sobre el estado del Papa, al tiempo que puso de relieve la singular relación entre el gobierno italiano y el Vaticano. El alivio de Meloni fue palpable al comentar: “De todas las cosas terribles que han pasado, ésta [los falsos rumores de muerte] habría sido la peor de todas”.

El equipo médico del Papa sigue supervisando su recuperación de la neumonía bilateral, y el pontífice muestra signos de mejoría a pesar de requerir reposo continuado y actividades limitadas. El Vaticano aún no ha anunciado una fecha concreta para su reincorporación a sus tareas habituales en la Santa Sede, aunque Meloni expresó su esperanza de que se produzca su rápido regreso: “Espero que vuelva pronto al Vaticano”.