Perú

Receta de tequeños a la brasa

Tequeños a la Brasa: la fusión perfecta entre lo criollo y lo oriental

Guardar
Receta salada: prepara tequeños venezolanos.
Receta salada: prepara tequeños venezolanos.

Descubre cómo sorprender con una deliciosa y sencilla receta que combina sabores tradicionales peruanos y orientales, los Tequeños a la Brasa. Esta receta se convierte en la elección ideal para un picoteo innovador y único.

Ingredientes para Tequeños a la Brasa

Para esta receta necesitas lo siguiente:

- 24 Láminas de Masa Wantán

- 1/2 Pollo a la brasa

- 1 Palta

- 1 Tomate

- 1/2 Cebolla Roja

- 1 Limón

- Una pizca de Sal y Pimienta Negra

- 1/4 de Taza de Aceite Vegetal

Elaboración perfecta del Pollo a la Brasa

Para obtener un pollo a la brasa exquisito, es importante seguir ciertos pasos. Hornea a la temperatura adecuada. Luego, una vez retirado del horno, baña con los jugos que ha dejado en su primera cocción. Finalmente, troza y separa el pollo del hueso.

Preparación de Tequeños Rellenos de Pollo

El secreto para unos tequeños a la brasa irresistibles está en cómo se forma el relleno, que involucra pollo a la brasa trozado y láminas de masa wantán bien selladas.

Guacamole: el perfecto complemento

El guacamole agrega un toque fresco y acido para balancear los sabores de los tequeños a la brasa. Combina palta con tomate, cebolla, limón, sal y pimienta para obtener esta sabrosa y cremosa salsa.

Consejos nutricionales y variaciones

Para hacer esta receta aún más saludable, considera añadir vegetales salteados o rallados como parte del relleno de tus tequeños. Asegúrate de marcarla como cocinada una vez que la prepares y no olvides compartir tu experiencia culinaria.

Prepárate para deleitar a tus invitados o simplemente darte un gusto con esta comida que es una verdadera celebración de la diversidad gastronómica peruana.

peru-recetastequeños a la brasaperu-gastronomía

