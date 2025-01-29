Receta de tequeños a la brasa

Descubre cómo sorprender con una deliciosa y sencilla receta que combina sabores tradicionales peruanos y orientales, los Tequeños a la Brasa. Esta receta se convierte en la elección ideal para un picoteo innovador y único.
Ingredientes para Tequeños a la Brasa
Para esta receta necesitas lo siguiente:
- 24 Láminas de Masa Wantán
- 1/2 Pollo a la brasa
- 1 Palta
- 1 Tomate
- 1/2 Cebolla Roja
- 1 Limón
- Una pizca de Sal y Pimienta Negra
- 1/4 de Taza de Aceite Vegetal
Elaboración perfecta del Pollo a la Brasa
Para obtener un pollo a la brasa exquisito, es importante seguir ciertos pasos. Hornea a la temperatura adecuada. Luego, una vez retirado del horno, baña con los jugos que ha dejado en su primera cocción. Finalmente, troza y separa el pollo del hueso.
Preparación de Tequeños Rellenos de Pollo
El secreto para unos tequeños a la brasa irresistibles está en cómo se forma el relleno, que involucra pollo a la brasa trozado y láminas de masa wantán bien selladas.
Guacamole: el perfecto complemento
El guacamole agrega un toque fresco y acido para balancear los sabores de los tequeños a la brasa. Combina palta con tomate, cebolla, limón, sal y pimienta para obtener esta sabrosa y cremosa salsa.
Consejos nutricionales y variaciones
Para hacer esta receta aún más saludable, considera añadir vegetales salteados o rallados como parte del relleno de tus tequeños. Asegúrate de marcarla como cocinada una vez que la prepares y no olvides compartir tu experiencia culinaria.
Prepárate para deleitar a tus invitados o simplemente darte un gusto con esta comida que es una verdadera celebración de la diversidad gastronómica peruana.