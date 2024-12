“Me podrían matar los mismos policías”, alertó testigo clave de un supuesto falso operativo armado por la PNP

Acusan a policías peruanos de montar falsos operativos

La Policía Nacional del Perú (PNP), otra vez, envuelta en un escándalo que pone en tela de juicio su honorabilidad. Salieron a la luz nuevos testimonios que confirmarían que un operativo en contra de una supuesta banda de extorsionadores fue armado.

Cuarto Poder, dominical de América Televisión, consiguió el testimonio de un testigo clave que expone una puesta en escena que provocó que nueve hombres terminen tras las rejas.

Los supuestos integrantes de los 'Los siniestros de la extorsión’. (Cuarto Poder)

¿Qué ocurrió?

El pasado 18 de octubre, el grupo Terna de Manchay detuvo a supuestos integrantes de una banda criminal, a la cual bautizó como ‘Los siniestros de la extorsión’, en el distrito de El Agustino. Ellos fueron detenidos, enmarrocados y tirados al suelo como criminales. Sin embargo, en un reportaje del mismo dominical, los familiares de los acusados salieron a desmentir que sus seres queridos estarían involucrados en los delitos que se les imputan.

Un video no publicado revela que en el operativo policial contra Los siniestros de la extorsión, presentado como exitoso, hubo irregularidades. Aunque se informó de nueve detenidos, aparecieron diez hombres enmarrocados, y uno de ellos, Gianfranco Lara, fue liberado sin explicaciones.

De acuerdo al testimonio de los familiares de Lara, el joven reunió por indicaciones de un tío a nueve hombres bajo la promesa de un ‘cachuelo’: cuidar por una noche un terreno al sur de Lima a cambio de un pago individual de 100 a 150 soles.

Pero, según los agentes, cuando este grupo de individuos fue capturado, se les encontró una granada, armas, una marroca y varios quetes de pasta básica de cocaína. Según la abogada de uno de los detenidos, todo habría sido sembrado por las autoridades.

Familiares aseguran que el operativo fue montado para aparentar resultados ante el titular del Ministerio del Interior (Mininter). “Se les está imputando los delitos contra la seguridad pública, tráfico de drogas y delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión”, declaró el general PNP Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, para resaltar en ese momento la labor de los efectivos.

Acusan a la PNP de armar falso operativo policial.

Testimonio clave

Luego de revelarse el supuesto actuar de la PNP, el hermano de Gian Franco Lara brindó declaraciones a Cuarto Poder desde la clandestinidad para dar cuenta de lo que ocurrió en el operativo del pasado 18 de octubre.

“Voy a contar la verdad de lo que pasó en ese falso operativo. Me escondí porque atentaron contra mi vida. Me he escondido de mi tío, Jorge Lara. Me amenazó. Me dijo que me iba a entregar en una bolsa a mi mamá. (…) Me podrían matar los mismos policías, para que sea un crimen perfecto”, manifestó.

“Todo esto fue una farsa. Todo lo planeó él (Jorge Lara) para inculpar a mis amigos. Ellos no tenían nada que ver allí. Todo fue sembrado”, agregó.

Según reveló Lara, su tío fue quien planificó el operativo junto con sus amigos de Inteligencia y del Escuadrón Verde de la Policía Nacional. “Mi tío junta gente, a personas que sepan quien vende droga, para que él vaya y los centre”, reveló.

“Mi hermano me dijo para ir, pero yo le dije que no. Me dijo que la paga era de 200 soles por día. Mi tío lo mandó a él, quien contactó a todos”, continuó.

Cuarto Poder tuvo acceso al audio de una llamada telefónica que realizó Gianfranco al familiar de uno de sus amigos detenidos para exculparse de lo ocurrido. “Yo también he estado vendado de lo que iba a hacer mi tío. Cuando comenzaron a llegar todo, yo agarré y me quedé parado. Yo miedo de qué iba a tener, pero nos cayó toda una tombería, con motos, con fierros largos”, señaló.

Mientras que a su pareja le dijo: “Mi mamá me dice que va a matar adentro (del penal) si hablo. No debí hacerlo, me centró. Yo arreglaré esto, me comeré mi preventiva o no lo sé lo que tenga qué hacer, pero voy a ir a entregarme. Si no lo hago, o lo hago de una manera que no es, todo estarán encima para matarme, y si hablo, mi tío me habla también”, lamentó.