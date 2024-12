¿Qué carreras podrían desaparecer por la inteligencia artificial? Expertos apuntan a un futuro con profesiones de análisis

No solo las IAs como ChatGPT o Copilot están dejando atrás a algunas carreras, otras tecnologías con procesos automatizados están haciendo lo mismo. Foto: composición Infobae/AAUNIV/ChatGPT/Microsoft

En el contexto actual, la revolución tecnológica impulsada por la inteligencia artificial (IA) está transformando rápidamente el mercado laboral global, y el Perú no es la excepción. Aunque esta innovación ofrece oportunidades sin precedentes para mejorar la eficiencia y crear nuevas industrias, también genera preocupaciones sobre el futuro de algunas profesiones tradicionales.

Este fenómeno está ligado a desafíos y oportunidades particulares. Por un lado, la adopción de la IA en sectores clave puede impulsar el crecimiento económico y fomentar la creación de nuevas carreras, mientras que, por otro, muchas profesiones actuales enfrentan la necesidad de adaptarse o reinventarse para sobrevivir.

Un futuro centrado en el análisis

El Dr. Juan Salazar, director de la carrera de Ingeniería de Sistemas USIL, y Wester Zela, decano de las carreras de Ingeniería en Sistemas, Ingeniería de Software, Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrónica de la Universidad Científica del Sur, coinciden en conversación con Infobae Perú en que, en el futuro, las carreras que prevalecerán son las que requieran más análisis y las que se estarían quedando atrás son las que piden procesos más lineales y automáticos.

“En toda carrera hay actividades que requieren un razonamiento de bajo nivel que generalmente son operativas y repetitivas, pero también dentro de las especialidades hay actividades que requieren ya no solamente una capacidad repetitiva, sino un análisis. Se necesita un razonamiento mayor y los niveles más altos son aquellos donde te pones a evaluar el impacto de las decisiones que tienes. Por ejemplo, en un banco, puedo tener un profesional que puede estar en el área de cajeros. Acá no hay mucho razonamiento, es básico y repetitivo. Pero en las entidades financieras también hay analistas que deciden dónde se invierte, cómo tener mayor rentabilidad en acciones, etc”, comenta Salazar.

“Lo que nos diferencia de las máquinas justamente es la capacidad de pensamiento crítico y de análisis. Cuando usas ChatGPT u otras herramientas de IA generativa, el proceso de generación de respuestas no es un pensamiento lógico, no te responde como los seres humanos: te contesta en base al conjunto de datos que se ha usado para su entrenamiento. No tienen realmente capacidad de análisis, de creación, del pensamiento crítico. Así, van a haber profesiones que van a tomar ventajas.”, opina Zela.

¿Qué carreras se estarían quedando atrás frente a la IA?

Bajo los conceptos ya mencionados, podemos empezar a evaluar las carreras. “Esto va a variar de acuerdo a la universidad. En el caso de contabilidad, si oriento a los contadores solamente al llenado de libros esa carrera va a desaparecer ya que es muy repetitiva: siempre vas a tener las mismas cuentas, siempre vas a tener las boletas. Las carreras de marketing que se estén orientando solamente al trabajo repetitivo también van a estar en riesgo de desaparecer. Los estudios de cajero de banco ya tampoco existirán. En ingeniería, la civil dejará de necesitar la parte operativa de construcción por las impresoras que ya lo hacen. En las carreras de computación, ya sea ingeniería de sistemas de información, software, ciencia de datos o sus variantes, los que se dedican solamente a generar código también se van a quedar de lado”, menciona el experto de la USIL.

Por su parte, Raúl Diez Canseco, exvicepresidente peruano, asegura que “el impacto de la IA eliminará algunos trabajos, especialmente aquellos relacionados con funciones administrativas o de secretaría, como los cajeros de banco”. El exministro de Comercio Exterior y Turismo indicó que, para el año 2027, más del 50% de los empleados requerirán entrenamiento y desarrollo adicional por la inteligencia artificial. No obstante, también alertó que en este momento, “solo la mitad tiene acceso a oportunidades educativas adecuadas”.

“El diseño de un ecosistema educativo innovador requiere creatividad y cooperación entre gobiernos, sociedad civil, academia y sector privado”, dijo.

Wester Zela apunta a un futuro donde la mayoría de los trabajos que existen actualmente permanecerán de alguna forma u otra, pero serán enfocadas de maneras distintas para adaptarse al uso de la inteligencia artificial.

“Creo que no es pensar qué carreras van a desaparecer con la IA, sino qué nivel de razonamiento tendrán las profesiones. Aquellas que estén orientadas a un nivel de razonamiento operativo repetitivo van a ser reemplazadas porque la inteligencia artificial eso es lo que hace. El primer impacto es que, por ejemplo, en lugar de que una empresa tenga cinco recepcionistas, de repente necesita solamente uno. Esto lo podemos extrapolar a casi todas las profesiones”, razona.

“Desde mi punto de vista, muchas profesiones que ahora se están perdiendo van a seguir existiendo, pero en menor cantidad. Por ejemplo, posiblemente sigan habiendo recepcionistas y administradores. Esta última carrera está siendo muy impactada porque ellos realizan tareas muchas veces repetitivas. Lo que he observado es que existen en el país muchos estudiantes de derecho, medicina o ciencias de la salud y de administración. No es que esté en contra de esas carreras, pero en un futuro donde se van a automatizar muchos procesos, quizás esas carreras van a sufrir mucho”, añade.

La dubitativa de qué estudiar en un mundo con cada vez más IA

Actualmente, debido a la IA generativa, muchos jóvenes, antes de decidir qué estudiar, piensan en qué tan viable serán sus profesiones en el futuro. Nadie quiere ser desplazado por un robot. Así, Wester Zela de la Universidad Científica del Sur da algunas recomendaciones.

“Depende mucho de la vocación que tengan los mismos jóvenes. Decirles qué cosa deben o no deben estudiar es solo una referencia. Las carreras que van a tener mucho a futuro son las de ingeniería en el área de creación de tecnología. Son las profesiones que, en el futuro, van a tener muchos más puestos de trabajo, sobre todo en un país como el Perú donde la automatización y la industrialización ha sido un tema pendiente. Conforme la nación decida avanzar más en ese sentido, y por lo que hemos estado escuchando en los últimos años pues sí va en ese camino de industrialización, cada vez se va a necesitar mucho más ingenieros”, analiza el decano.

Hay empresas en Perú que funcionan casi ya al 100% automatizadas. Algunas compañías grandes que fabrican cosas lo hacen principalmente con robots y para lograr eso necesitas no solamente ingenieros electrónicos, también ingenieros industriales, de software, de sistemas, etc, no solamente para poder dar soporte y mantenimiento, sino también para poder desarrollar tecnología.

Raúl Diez Canseco especifica que “se espera un crecimiento de empleo a gran escala en educación, agricultura y comercio y comercio digitales”. Además, “se crearán empleos adicionales para maestros de educación vocacional, maestros universitarios, así como de especialistas en alimentos y comercio electrónico, en transformación digital, marketing y estrategia digital”.

¿Qué es la inteligencia artificial (IA)?

La inteligencia artificial (IA) es un campo de la tecnología que se centra en crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Esto incluye habilidades como el razonamiento, la comprensión de lenguajes, el aprendizaje a partir de datos, la resolución de problemas complejos y la toma de decisiones.

Los sistemas de IA imitan, de alguna manera, la manera en que los humanos piensan y procesan la información, aunque lo hacen a través de algoritmos y modelos matemáticos. Así, permiten que las máquinas realicen acciones inteligentes sin intervención directa de personas, mejorando su desempeño con el tiempo gracias al análisis de grandes volúmenes de información.

