Comisión de Ética no avanza proceso contra María Agüero y otros casos: sesión se suspendió por falta de congresistas

Sesión de la Comisión de Ética se suspendió por ausencia de parlamentarios. Foto: Comisión de Ética

Este lunes 25 la Comisión de Ética del Congreso debía abordar el caso de la parlamentaria de Perú Libre, María Agüero, acusada de recortar el sueldo a sus trabajadores. Denuncia que escaló hasta el Ministerio Público y que actualmente tiene a uno de los implicados con prisión preventiva y a otro con orden de captura.

Sin embargo, el grupo de trabajo que preside el congresista Alex Paredes no pudo iniciar debido a que no se presentaron todos los congresistas integrantes de la comisión. Es decir, falta de cuórum e interés. La citación estaba programada para las 17:00 p.m., pero al momento de tomar asistencias, solo 4 de los 15 congresistas miembros estuvieron presentes, mientras que 3 se encuentran con licencia y 8 no respondieron al llamado.

Perú Libre respalda a la congresista y sus extrabajadores. Foto: composición Congreso/captura Latina

Ante este escenario, Alex Paredes, del Bloque Magisterial, no tuvo más opción que anunciar que se reprogramaría la sesión.

“Al no tener el cuórum correspondiente y siendo las 17:18 minutos, vamos a levantar la sesión para, en el transcurso de la semana, convocar a una sesión extraordinaria. Gracias”, señaló ante un salón casi vacío.

Cabe señalar que mientras se llevaba a cabo la sesión de Ética, en otro lugar del Palacio Legislativo, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, se presentaba ante la Comisión de Presupuesto.

Por su parte, al ser cuestionado por la falta de los miembros de Ética, Paredes indicó que algunos habían pedido licencia y consideró que otros faltaron por asistir a la Comisión de Presupuesto. “Hay algunos congresistas que son miembros de la Comisión de Ética y la Comisión de Presupuesto. O también, hay un interés en lo que se va a aprobar y yo asumo, hay una preocupación”, comentó.

Sin embargo, cuando le preguntaron por sus colegas que son miembros de ambas comisiones, no supo dar nombres, por lo que no se conoce los motivos de la ausencia de los 8 parlamentarios.

“Definitivamente, se lo vamos a trasladar a los colegas, que lo que teníamos agendado el día de hoy, se traslada para la próxima semana. Ahora, son dos que han presentado licencia,(…) Del resto, desconocemos las razones”, indicó.

Temas en agenda

Según la agenda de la Comisión de Ética, además del caso de María Agüero, se tenía previsto ver el informe de los expedientes de los congresistas José Arriola de Podemos Perú y Pasión Dávila de la Bancada Socialista.

En el caso de Dávila, se le investiga por haber presuntamente pedido parte de su sueldo a un ex asesor de su despacho.

José Arriola por su parte, enfrenta un proceso tras las revelaciones de un dominical que dieron a conocer que el hijo del parlamentario se presenta como trabajador del Congreso, sin serlo.

Agenda de la Comisión de Ética.

¿Quiénes fueron los congresistas ausentes?

De acuerdo con un documento obtenido por el diario La República, las congresistas de Perú Libre, Kelly Portalatino y Elizabeth Taipe, quien además es vicepresidenta de dicha comisión, aparecen registradas como ausentes. Por otro lado, los legisladores Diego Bazán y Jorge Marticorena participaron de la sesión de manera virtual.

Posteriormente, según informó un reportero de Canal N, la congresista Kira Alcarraz se presentó tarde a la reunión. Cabe señalar que la parlamentaria, también enfrenta actualmente un proceso en Ética.

Alex Paredes Gonzáles (Bloque Magisterial) asistió.

María Taipe Coronado (Perú Libre) faltó.

Lidia Heidinger Ballesteros (Alianza para el Progreso) asistió.

Kira Alcarraz Agüero (Podemos Perú) faltó.

Rosagella Barbarán (Fuerza Popular) faltó.

Diego Bazán Calderón (Renovación Popular) asistió.

Alfonso Marticorena Mendoza (Alianza para el Progreso) asistió.

Esdras Medina Minaya (Renovación Popular) licencia.

Ana Obando Morgan (Fuerza Popular) faltó.

Margot Palacios Huamán (no agrupado) licencia.

Kelly Portalatino Ávalos (Perú Libre) faltó.

José Ventura Ángel (Fuerza Popular) licencia.

Elvis Vegara Mendoza (Acción Popular) faltó.

María Zeta Chunga (Fuerza Popular) faltó.