Christian Cueva hizo millonario gastó para su fiesta, pero se negó a dar dinero para la comunión de su hija

Christian Cueva cumplió 33 años el pasado 23 de noviembre. El futbolista decidió celebrar por todo lo alto su onomástico, por lo que viajó a Trujillo junto a su pareja Pamela Franco. En dicha ciudad, tenía todo preparado para pasar una noche inolvidable.

La fiesta, la cual contó con una importante cantidad de invitados, cena, orquesta en vivo y hasta fuegos artificiales, provocó la indignación de su aún esposa Pamela López, quien aseguró que el exjugador de Cienciano se negó a pagar 5 mil soles para la primera comunión de su hija, además de deberle 100 mil soles a su madre.

“Él contestó que solo pagará lo que sus hijos consuman o usen”, contó Pamela López a América Hoy. Asimismo, la trujillana asumió con todos los gastos para que su hija tenga un buen recuerdo de su primera comunión, esto pese a que Christian Cueva se desentendió por completo de este evento religioso.

Debido a que el futbolista tiene más de una acusación por presuntamente no cumplir de manera económica con sus hijos, el programa ‘Magaly TV La Firme’ decidió investigar todo el dinero que habría invertido el deportista para su fiesta de cumpleaños número 33.

Es así que un reportero de este programa se puso en contacto con la persona encargada del local que alquiló Christian Cueva para su fiesta. En la conversación que tuvieron, él le pide un prepuesto para una fiesta similar a la que tuvo el futbolista.

“Christian Cueva no fue a la primera comunión de su hija, pero hizo un ‘tonazo’ en Trujillo y acá te contamos cuánto costó la música, trago y fuegos artificiales”, se le escucha decir al reportero. “¿Parecido a lo que hizo Cueva (su fiesta)? ¿Cuánto me saldría?”, preguntó el reportero de Magaly Medina, a lo que la encargada del local de la fiesta de ‘Aladino’ sorprendió con el monto revelado. “Más o menos entre S/60.000 Y S/70.000, sí”, indicó.

Cabe mencionar que el deportista inició su día especial en una de las presentaciones de Pamela Franco. Luego acudió al aeropuerto para tomar un vuelo directo a Trujillo, donde ya tenía todo organizado para ser agasajado. Asimismo, fue visto comprando ropa de diferentes marcas de lujo.

Christian Cueva y la gran cantidad de dinero que gastó en prendas

Christian Cueva, reconocido no solo por su habilidad en el fútbol sino también por su gusto por la moda, realizó recientemente una visita a la tienda del influencer y empresario George Rubin. Durante su paso, el deportista adquirió prendas exclusivas de marcas como Supreme, Essentials y Off White, demostrando su predilección por las marcas de lujo.

Según comentó el propio George Rubin, Cueva no utilizó acuerdos de canje para obtener la ropa, sino que pagó de su bolsillo, dejando claro que no escatima en gastos cuando se trata de su estilo. “Tú crees que le voy a dar 12 mil soles en canje, no, imposible. Todo lo que se llevó, él lo pagó con su dinero. Quien viene a la tienda es para comprar”, afirmó el empresario a Trome.

Las prendas adquiridas, cuyo costo ascendió aproximadamente a tres mil soles, incluían polos y shorts para uso diario. Aunque algunos especularon si el futbolista habría aprovechado la ocasión para comprar algo para su pareja, Pamela Franco, George Rubin aclaró que su tienda solo vende ropa masculina, descartando esa posibilidad.