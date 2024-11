Critican a Giacomo Bocchio por su actitud durante celebración por cumpleaños de Javier Masías en ‘El Gran Chef Famosos’

‘El Gran Chef Famosos’: Critican a Giacomo Bocchio por su actitud durante celebración por cumpleaños de Javier Masías. Latina Tv.

La final de ‘El Gran Chef Famosos: La Academia’, realizada el pasado lunes 25 de noviembre, estuvo marcada no solo por la emoción de la competencia, sino también por un momento de controversia que protagonizó el chef y jurado Giacomo Bocchio.

Durante la celebración del cumpleaños de su compañero Javier Masías, organizada por la producción del programa, la actitud de Bocchio dejó a muchos televidentes y seguidores sorprendidos.

En medio del festejo, mientras se entonaban el happy birthday y se aplaudía al homenajeado, Giacomo Bocchio mostró una aparente incomodidad que no pasó desapercibida para el público. Su expresión distante y falta de participación generaron críticas en redes sociales, donde los cibernautas no tardaron en comentar el incidente, convirtiendo su apellido en tendencia.

Critican a Giacomo Bocchio por su actitud durante celebración de Javier Masías en ‘El Gran Chef Famosos’. Latina Tv.

Giacomo Bocchio y su distancia con Javier Masías

En una entrevista reciente con Infobae Perú, Giacomo Bocchio explicó su postura y dejó claro que su relación con Masías se limita al ámbito laboral. “Somos compañeros de trabajo, somos miembros del jurado”, afirmó tajantemente, dejando entrever que no existe una amistad entre ambos.

Sus palabras parecieron respaldar la actitud que mostró durante la celebración, pero esto no fue suficiente para aplacar las críticas. Muchos espectadores consideraron que su comportamiento fue poco profesional y falto de empatía.

Critican a Giacomo Bocchio por su actitud durante celebración de Javier Masías en ‘El Gran Chef Famosos’. Latina Tv.

Reacciones en redes sociales

En plataformas como X (Twitter) y Facebook, los comentarios de los seguidores del programa se hicieron sentir: “La actitud de Giacomo nada profesional”, “De nada sirve aclamarse del más cristiano para luego largar odio a quien solo se expresa en libertad y con convicciones bien puestas. Feliz cumple al jurado más auténtico”, “Que apático Giacomo. Es cumpleaños de un compañero, claro, Masías no es su amigo como ha declarado, pero por cortesía aplaudir y cantarle el Happy Birthday”.

Algunos fans incluso expresaron su decepción pese a admirar su trabajo: “No me gustó el gesto de Giacomo. Soy tacneña y me encanta todo lo que hace, pero uno se siente siempre especial en su onomástico y nada le cuesta por lo menos cantarle el feliz cumpleaños así no comparta sus mismos ideales”, “Feliz cumple, Javier. Yo soy fan de Giacomo, pero su actitud nada que ver. Ni aplaudió, ni sonrió”.

Javier Masías celebra su cumpleaños en el set de ‘El Gran Chef Famosos’. Latina Tv.

Carla ‘Cotito’ Rueda ganó ‘El Gran Chef Famosos: La Academia’

En una emocionante y reñida final, la voleibolista Carla Rueda ‘Cotito’ se impuso al actor Tito Vega por un margen mínimo, coronándose como la ganadora de ‘El Gran Chef Famosos: La Academia’. Ambos finalistas demostraron su crecimiento culinario y la destreza adquirida a lo largo del reality, logrando conquistar al jurado con su desempeño en la cocina.

El Gran Chef Famosos: Carla Rueda se corona como la ganadora de La Academia | Latina

La jornada estuvo llena de tensión y suspenso desde el inicio. El reto final consistió en la preparación de exigentes platos: ravioles de langostinos como entrada y una panacota como postre. La cocina se llenó de concentración y nervios mientras los participantes daban lo mejor de sí para alcanzar la perfección en sus preparaciones.

El momento decisivo llegó con la cena final, en la que Carla y Tito presentaron sus platillos frente a los jurados Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías. La atmósfera era de expectación, pero Tito Vega intentó distenderla con una broma. Al presentar sus ravioles de langostinos, comentó con humor que nunca había tenido experiencia previa con esta proteína, la cual calificó como “muy rica”.

Ambos participantes coincidieron en que su panacota, un desafío en el ámbito de la repostería, había logrado el balance perfecto: dulce, pero no empalagosa. Carla, siempre auténtica, confesó entre risas: “Un dulce jamás lo hubiese hecho. Si para la cocina era mala, para un dulce peor”.

Después de probar los platillos y analizar los detalles de las presentaciones, el jurado se retiró para deliberar a solas. Pese a la ajustada competencia, la decisión fue unánime: Carla Rueda se llevó la olla de oro.

Carla Rueda ganó en ‘El Gran Chef Famosos’. La Academia'. Latina Tv.