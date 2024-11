Tatiana Calmell, Miss Perú 2024: su polémica expulsión de reality tras denunciar tocamientos indebidos

Tatiana Calmell denunció tocamientos indebidos en ‘Peru’s Next Top Model’ | ATV

Tatiana Calmell, la representante peruana en el Miss Universo 2024, ha recorrido un camino lleno de retos desde que inició su carrera como modelo a los 14 años. Su participación en el único ciclo de ‘Peru’s Next Top Model’ marcó un antes y después en su trayectoria, pero no por las razones esperadas. La entonces joven de 18 años vivió un episodio polémico que sacudió la industria del modelaje local, al denunciar tocamientos indebidos por parte de Antonio Borges, modelo y jurado del programa, lo que eventualmente llevó a su eliminación.

El incidente ocurrió durante una sesión fotográfica en el mar, donde las participantes debían posar junto al brasileño. Tatiana Calmell, incómoda por la cercanía del jurado, le pidió que no la tocara, pero él ignoró sus solicitudes. “Lamentablemente me tocó el bikini, eso hizo que me sienta mucho más incómoda... Yo, como chica, con la edad que tengo, no quiero que se haga un gran show de esto, pero no podía estar cómoda”, declaró, entre lágrimas.

Su incomodidad afectó su desempeño en el reto, algo que Antonio Borges utilizó para criticarla públicamente: “El desastre del día fue Tatiana. Era un shooting de interacción… y hay que tocar. Yo he viajado por todo el mundo, he trabajado con modelos increíbles, guapísimas, ¿quién te crees que eres? Me molestó su actitud. ¿A dónde crees que vas a llegar? Haz otra cosa”, manifestó el jurado del extinto programa de ATV.

Tatiana Calmell denunció tocamientos indebidos en ‘Peru’s Next Top Model’, lo que marcó su eliminación.

Las críticas no terminaron ahí. Sergio Corvacho, entrenador de las participantes, respaldó a Borges con comentarios despectivos: “No sé si no le gustan los hombres o si no le gusta Antonio como hombre. No estamos ni con Kate Moss ni con Naomi Campbell, que se pueden dar el lujo de hacer sus berrinches. No estamos haciendo una porno o sexo explícito, son simplemente fotos de moda. No creo que haya ningún tipo de amenaza sexual”, señaló el maquillador, minimizando los comentarios de la participante.

Ya frente a los jueces, Tatiana Calmell siguió defendiendo su postura, aunque fue acusada de no tener vocación como modelo y de mostrar una “actitud vulgar” con el jurado. Valeria de Santis, conductora del show, fue tajante al anunciar su eliminación de ‘Peru’s Next Top Model’: “Esto es un error que no puedo dejar pasar. Hemos traído a Antonio para juzgarte y mira cómo te pusiste. Estamos en un punto en donde yo no puedo perdonar eso”.

Las críticas de Antonio Borges y el jurado llevaron a la salida de Tatiana Calmell de la competencia. Captura/ATV

A pesar de su salida entre lágrimas, Tatiana Calmell se mantuvo firme, asegurando que Borges la tocó de manera inapropiada, incomodando también a otras participantes. Hoy, la modelo ha dejado atrás este capítulo para representar al Perú en el Miss Universo 2024, llevando consigo una historia que refleja su lucha por sus principios.

Tatiana Calmell reconoce que fue acoso sexual

En la antesala de la final del Miss Universo 2024, Tatiana Calmell sorprendió al abrirse sobre una dolorosa experiencia de su pasado. La representante peruana confesó que a los 18 años sufrió acoso sexual en el ámbito laboral, un episodio que la marcó profundamente y que, según se especula, está relacionado con su participación en ‘Peru’s Next Top Model’. Aunque evitó entrar en detalles, la modelo destacó cómo esta experiencia la llevó a transformar el dolor en un proyecto social.

Tatiana Calmell confesó que sufrió acoso sexual y el proyecto 'Amarte' para que niñas no pasen este trance | Telemundo

“Empecé con este proyecto a raíz de una experiencia a los 18 años. Tuve un acoso sexual en mi trabajo y yo decidí alzar mi voz, no solo por mis circunstancias, sino también por muchas otras mujeres que atraviesan esto”, explicó la Miss Perú 2024 al referirse a ‘Amarte’, su iniciativa.

‘Amarte’ busca promover el amor propio y brindar apoyo psicológico accesible, trabajando con profesionales que ofrecen herramientas a niñas y mujeres para enfrentar situaciones difíciles con valentía. “Nace como una inspiración para darle las herramientas psicológicas de la mano de profesionales a distintas niñas para que puedan encontrar coraje y no sientan miedo de expresarse”, añadió la modelo, destacando el impacto transformador de su proyecto.

Tatiana Calmell pasó al Top 12

La noche del sábado 16 de noviembre, Tatiana Calmell brilló en la gran final del Miss Universo 2024, logrando una destacada posición al clasificar entre las doce finalistas del certamen. Tras su impresionante desfile en traje de baño, la modelo y actriz peruana fue elegida junto a otras mujeres de diversas naciones, destacándose en el Top 12 del Miss Universo, que incluyó a:

Bolivia - Juliana Barrientos México - María Fernanda Beltrán Venezuela - Ileana Márquez Argentina - Magali Benejam Puerto Rico - Jennifer Colin Nigeria - Chidimma Adetshina Rusia - Valentina Alekseeva Chile - Emilia Dides Tailandia - Opal Suchata Chuangsri Dinamarca - Victoria Kjær Canadá - Ashley Callingbull

Tatiana Calmell desfilando en traje de baño en la final del Miss Universo 2024.

A pesar de su destacada participación, Tatiana Calmell no logró avanzar al Top 5, el cual estuvo conformado por representantes de Nigeria, México, Dinamarca, Tailandia y Venezuela. Sin embargo, su impecable desempeño en el escenario fue ampliamente reconocido, dejando en alto el nombre de Perú.

¿Quién ganó el Miss Universo 2024?

Victoria Kjaer Theilvig, representante de Dinamarca, fue coronada Miss Universo 2024 en una emocionante final celebrada el 16 de noviembre en Ciudad de México. A sus 21 años, la joven bailarina, licenciada en administración de empresas y marketing, y vendedora de diamantes, se destacó entre las finalistas, imponiéndose a la nigeriana Chidimma Adetshina y la mexicana María Fernanda Beltrán

Miss Dinamarca se coronó como la nueva Miss Universo 2024 | Telemundo