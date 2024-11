Camión boliviano vuelca y derrama 11 mil galones de petróleo en el río Tumilaca, generando grave crisis ambiental en Moquegua

Habitantes y autoridades piden controles más estrictos y sanciones ejemplares para evitar nuevos desastres ambientales. (Canal N)

Un accidente ocurrido en la carretera Binacional, a la altura del puente Tumilaca en el distrito de Torata, ha generado una crisis ambiental de proporciones considerables. Un camión cisterna de nacionalidad boliviana, cargado con más de 10 mil galones de petróleo, volcó y derramó gran parte de su contenido en las aguas del río. Este incidente viene causando preocupación entre los habitantes de la zona y las autoridades locales debido a las implicancias para la flora, fauna y la actividad agrícola.

La gobernadora regional de Moquegua, Lilia Gutiérrez, lideró una reunión de emergencia en la que participaron autoridades locales, representantes de Defensa Civil y técnicos especializados. Según informó durante su intervención, las primeras acciones incluyeron el cierre de compuertas de abastecimiento de agua potable para mitigar la contaminación en distritos como Samegua y centros poblados cercanos. Además, se dispuso la distribución de agua a través de camiones cisterna para garantizar el suministro básico a los afectados.

“Esta mañana, alrededor de las 6:30, ocurrió el despiste y volcadura de una cisterna de nacionalidad boliviana, con placa de rodaje 2935LZC, provocando el derrame de aproximadamente 9 mil galones de petróleo. El incidente tuvo lugar cerca del puente Tumilaca, en la quebrada Cocote, distrito de Torata”, señaló Gutiérrez.

En el lugar del accidente, equipos del Gobierno Regional y entidades como el Proyecto Especial Pasto Grande y la Gerencia de Recursos Naturales trabajaron desde las primeras horas para evaluar los daños y determinar el alcance del derrame. La Dirección Regional de Agricultura también estuvo presente para coordinar con los agricultores, quienes manifestaron su preocupación por los efectos a largo plazo en los cultivos.

Los agricultores no sabían del derrame

Un camión cisterna boliviano volcó cerca del puente Tumilaca, derramando 9 mil galones de petróleo en el río. (Composición: Infobae / Radio Uno/ OEFA)

Los pobladores de la zona expresaron su malestar por la falta de información oportuna tras el derrame. En declaraciones a Radio Sol, un residente de Pampillas indicó que varios agricultores estuvieron regando sus cultivos con agua contaminada sin conocer la gravedad del accidente. “Mi padre había estado regando la chacra y no sabía, no tiene celular, no teníamos ni cómo avisarle. Toda el agua ya se impregnó en el predio. Así como él, muchos otros agricultores se han visto sorprendidos por el olor nauseabundo del agua”, señaló.

Ante lo ocurrido, los lugareños demandaron la intervención de entidades como la OEFA y la ANA para realizar una evaluación técnica del impacto ambiental y tomar medidas correctivas inmediatas.

Implicancias para el abastecimiento de agua

Comunicado de EPS Moquegua S.A. ·

La empresa EPS Moquegua S.A. informó que el suministro de agua potable se verá interrumpido temporalmente en localidades como Chen Chen, Los Ángeles y la urbanización Jardines de Villa en Samegua. Según la gerente de operaciones de la empresa, se desplegarán camiones cisterna para abastecer a los afectados mientras se realizan los estudios necesarios para restablecer el servicio.

“El corte del servicio será durante todo el día del domingo 17 de noviembre. La gerente de operaciones de acuerdo al plan de contingencia programará la atención del servicio mediante cisternas”, informaron mediante las redes sociales.

La situación aún está en evaluación

Contaminación del río Tumilaca, una fuente clave para el consumo humano y la agricultura. (OEFA)

En el lugar del accidente, el conductor del camión cisterna fue trasladado al hospital regional tras resultar herido. Sin embargo, la atención se ha centrado en la problemática del transporte de hidrocarburos en esta ruta. Pobladores y autoridades señalaron que no es el primer incidente registrado en la zona, y se cuestiona la falta de controles rigurosos sobre los vehículos que transportan materiales peligrosos.

La gobernadora regional enfatizó la necesidad de revisar los protocolos de seguridad y las condiciones de los conductores, especialmente en tramos críticos de la carretera Binacional. Por su parte, los agricultores y residentes locales demandaron sanciones ejemplares para los responsables del accidente y una regulación más estricta para evitar futuros derrames.

El río Tumilaca, fuente vital de agua para la agricultura y el consumo humano, ha sido gravemente afectado por el derrame. Técnicos y especialistas trabajan para determinar la extensión del daño, aunque las primeras observaciones indican un impacto significativo en la flora y fauna del ecosistema.