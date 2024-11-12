Su preparación es similar al tradicional ají de gallina o pollo.

El Ají de Gallina es una de las recetas más queridas y representativas de la cocina peruana. Este cremoso y aromático guiso tiene sus raíces en la época colonial, cuando se empezaron a combinar ingredientes nativos con otros traídos de Europa, como el pan y la leche. Su particular sabor se debe al ají amarillo, ingrediente peruano que le aporta un toque ligeramente picante y su característico color dorado. Además, la pechuga de gallina, cocida y deshilachada, da cuerpo al guiso y se integra a la perfección con la salsa cremosa, acompañada de arroz y papas sancochadas para un plato completo y sustancioso.

Este plato se ha adaptado a los tiempos modernos, y hoy en día muchas personas también lo preparan con pollo como una opción más rápida y económica. Sin embargo, la esencia del ají de gallina radica en su combinación de sabores únicos que convierten esta receta en una experiencia especial para el paladar.

Receta de Ají de Gallina

Este Ají de Gallina es fácil de preparar y perfecto para servir a cuatro personas. La textura cremosa y el sabor especiado hacen de este platillo una opción ideal para una comida que deleitará a todos.

Tiempo de preparación

Tiempo total : 80 minutos

Porciones: 4

Ingredientes

1 pechuga de gallina (puede reemplazarse por pollo)

1 lata de leche

8 rebanadas de pan de molde

2 huevos

2 tazas de arroz cocido

2 papas blancas cocidas

1 cebolla roja

1 cucharadita de ajo molido

4 cucharadas de ají amarillo molido

4 aceitunas negras

1 cucharadita de palillo (cúrcuma)

1/4 de taza de pecanas, trozadas

2 cucharadas de aceite vegetal

Cómo hacer Ají de Gallina, paso a paso

Cocinar la gallina : En una olla, coloca la pechuga de gallina con 1 litro de agua. Hierve durante 30 minutos a fuego medio. Retira la pechuga, deshiláchala y resérvala.

Sancochar los huevos : Coloca los huevos en una olla con agua hasta cubrirlos y cocina por 8 minutos desde que el agua empieza a hervir. Luego, pela y corta a la mitad.

Preparar el pan y las pecanas : Corta la cebolla en cubos y trocea las pecanas. Coloca el pan trozado en un bowl y agrégale media taza de leche. Deja reposar 10 minutos hasta que el pan esté blando y luego licúalo. Reserva la mezcla.

Hacer el aderezo : En una olla, calienta el aceite y fríe la cebolla por 5 minutos. Luego, licúa la cebolla frita y regresa la mezcla a la olla.

Incorporar el ají amarillo y el ajo : Agrega el ajo, el ají amarillo, y una pizca de palillo. Cocina por 5 minutos a fuego bajo para que los sabores se integren.

Añadir el pan licuado y la gallina : Incorpora el pan licuado, la gallina deshilachada y 2 tazas del caldo donde se cocinó la gallina. Cocina a fuego lento hasta que espese ligeramente.

Servir: Sirve el ají de gallina acompañado de media taza de arroz, media papa blanca, medio huevo y las pecanas trozadas. Decora con una aceituna para dar el toque final.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de Ají de Gallina rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de Ají de Gallina contiene aproximadamente:

Calorías: 584.1 kcal

Grasas: 20.4 g

Grasas saturadas: 3.9 g

Carbohidratos: 77.4 g

Fibra: 6.5 g

Proteína: 23 g

Sodio: 901.2 mg

Consejo nutricional: Para reducir la cantidad de calorías en el plato, puedes sustituir el arroz por una ensalada cocida como guarnición.