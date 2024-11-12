Perú

Receta de ají de gallina

El Ají de Gallina es un guiso peruano de pechuga de gallina deshilachada, cocinada en una salsa cremosa a base de ají amarillo y pan remojado en leche. Se sirve típicamente con arroz, papas sancochadas y huevos duros.

Guardar
Su preparación es similar al
Su preparación es similar al tradicional ají de gallina o pollo.

El Ají de Gallina es una de las recetas más queridas y representativas de la cocina peruana. Este cremoso y aromático guiso tiene sus raíces en la época colonial, cuando se empezaron a combinar ingredientes nativos con otros traídos de Europa, como el pan y la leche. Su particular sabor se debe al ají amarillo, ingrediente peruano que le aporta un toque ligeramente picante y su característico color dorado. Además, la pechuga de gallina, cocida y deshilachada, da cuerpo al guiso y se integra a la perfección con la salsa cremosa, acompañada de arroz y papas sancochadas para un plato completo y sustancioso.

Este plato se ha adaptado a los tiempos modernos, y hoy en día muchas personas también lo preparan con pollo como una opción más rápida y económica. Sin embargo, la esencia del ají de gallina radica en su combinación de sabores únicos que convierten esta receta en una experiencia especial para el paladar.

Receta de Ají de Gallina

Este Ají de Gallina es fácil de preparar y perfecto para servir a cuatro personas. La textura cremosa y el sabor especiado hacen de este platillo una opción ideal para una comida que deleitará a todos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 80 minutos
  • Porciones: 4

Ingredientes

  • 1 pechuga de gallina (puede reemplazarse por pollo)
  • 1 lata de leche
  • 8 rebanadas de pan de molde
  • 2 huevos
  • 2 tazas de arroz cocido
  • 2 papas blancas cocidas
  • 1 cebolla roja
  • 1 cucharadita de ajo molido
  • 4 cucharadas de ají amarillo molido
  • 4 aceitunas negras
  • 1 cucharadita de palillo (cúrcuma)
  • 1/4 de taza de pecanas, trozadas
  • 2 cucharadas de aceite vegetal

Cómo hacer Ají de Gallina, paso a paso

  • Cocinar la gallina: En una olla, coloca la pechuga de gallina con 1 litro de agua. Hierve durante 30 minutos a fuego medio. Retira la pechuga, deshiláchala y resérvala.
  • Sancochar los huevos: Coloca los huevos en una olla con agua hasta cubrirlos y cocina por 8 minutos desde que el agua empieza a hervir. Luego, pela y corta a la mitad.
  • Preparar el pan y las pecanas: Corta la cebolla en cubos y trocea las pecanas. Coloca el pan trozado en un bowl y agrégale media taza de leche. Deja reposar 10 minutos hasta que el pan esté blando y luego licúalo. Reserva la mezcla.
  • Hacer el aderezo: En una olla, calienta el aceite y fríe la cebolla por 5 minutos. Luego, licúa la cebolla frita y regresa la mezcla a la olla.
  • Incorporar el ají amarillo y el ajo: Agrega el ajo, el ají amarillo, y una pizca de palillo. Cocina por 5 minutos a fuego bajo para que los sabores se integren.
  • Añadir el pan licuado y la gallina: Incorpora el pan licuado, la gallina deshilachada y 2 tazas del caldo donde se cocinó la gallina. Cocina a fuego lento hasta que espese ligeramente.
  • Servir: Sirve el ají de gallina acompañado de media taza de arroz, media papa blanca, medio huevo y las pecanas trozadas. Decora con una aceituna para dar el toque final.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de Ají de Gallina rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de Ají de Gallina contiene aproximadamente:

  • Calorías: 584.1 kcal
  • Grasas: 20.4 g
  • Grasas saturadas: 3.9 g
  • Carbohidratos: 77.4 g
  • Fibra: 6.5 g
  • Proteína: 23 g
  • Sodio: 901.2 mg

Consejo nutricional: Para reducir la cantidad de calorías en el plato, puedes sustituir el arroz por una ensalada cocida como guarnición.

Temas Relacionados

Peru-recetasPeru-gastronomiaají de gallina

Más Noticias

Sirena Ortiz confirma su relación con Gabriel Meneses: “Ya vieron el video, estoy muy feliz”

La actriz confirmó su vínculo sentimental con Gabriel Meneses tras la difusión de un video en ‘Esto es guerra’ donde ambos aparecen besándose. La actriz expresó su felicidad y señaló que, aunque prefirió mantener la reserva, en el futuro dará más detalles sobre su relación.

Sirena Ortiz confirma su relación

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Se inicia una jornada decisiva en el torneo nacional: Alianza Lima se medirá con Circolo, Universitario lo hará frente Rebaza Acosta, San Martín tendrá acción con Géminis, Regatas Lima se medirá con Olva Latino, y mucho más

Resultados de la fecha 3

Emanuel Soriano y el respeto por su vida privada en redes sociales: “Siempre he sido muy cuidadoso”

En conversación con Infobae Perú, el actor peruano celebra la reposición de la obra ‘Peter Pan hasta las patas’ en el Teatro Claretiano y comparte detalles sobre los desafíos técnicos, la interacción con el público y su crecimiento profesional.

Emanuel Soriano y el respeto

Receta de menestrón

Prepara un delicioso menestrón en solo 50 minutos. Esta receta fácil rinde 4 porciones y es perfecta para disfrutar de una sopa nutritiva y reconfortante, llena de verduras frescas, carne de res y albahaca.

Receta de menestrón

Alianza Lima vs Circolo: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley, fase 2

Las bicampeonas tendrán que vencer a las de Pueblo Libre para recuperar el liderato de la competición y seguir firme en su lucha por el título nacional. Conoce todos los detalles del cotejo

Alianza Lima vs Circolo: día,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE también habilita la candidatura

JNE también habilita la candidatura de Mario Vizcarra al Senado

Vladimir Cerrón desafía a Rafael López Aliaga a debatir sobre salud pública: “Lo espero, no huya”

Hasta 8 años de prisión para quienes trafiquen ilícitamente bases de datos

JNJ ejecuta su venganza y se deshace de Delia Espinoza y Pablo Sánchez: ¿Qué le espera al Ministerio Público?

La oficina fantasma de José Jerí en el Congreso: siete empleados, pagos de S/48 mil mensuales y sin actividad legislativa

ENTRETENIMIENTO

Tiktoker ‘Moca’ estalla tras citación

Tiktoker ‘Moca’ estalla tras citación del Ministerio Público por polémicos videos sobre su embarazo: “Es una payasada”

Emanuel Soriano y el respeto por su vida privada en redes sociales: “Siempre he sido muy cuidadoso”

BTS en Perú: venta de entradas, estadio y todo lo que debes saber sobre los conciertos en Lima del 9 y 10 de octubre de 2026

Noche Blanquiazul 2026: Quién será el artista que cantará en el medio tiempo en el Alianza Lima vs. Inter Miami

Fernando Díaz condena declaraciones de ‘Chiquito’ Flores tras polémico comentario: “Demuestran su enanez mental”

DEPORTES

Resultados de la fecha 3

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Alianza Lima vs Circolo: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley, fase 2

Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Cambio en Alianza Lima vs Circolo por la Noche Blanquiazul 2026: nueva programación de Latina TV para este duelo de la Liga Peruana de Vóley

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley, fecha 3 EN VIVO: así van los equipos de la Fase 2 del torneo