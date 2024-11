Glenda afirma que no volvió con John Kelvin: mostró videos del cantante ebrio y su intento de suicidio

Glenda Rodríguez revela que no ha vuelto con John Kelvin y muestra impactantes videos de su estado de ebriedad: “Se quiso tirar del cuarto piso”. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la reciente edición de Magaly TV La Firme, Glenda Rodríguez se sentó en el set de Magaly Medina junto a su abogada. La exbailarina rompió en llanto mientras aclaraba una vez más que no ha vuelto con el cantante John Kelvin, a pesar de las versiones que circulaban sobre una posible reconciliación entre ambos.

Acompañada de su defensa, Glenda relató con gran dolor las difíciles situaciones que vivió durante su relación con el cumbiambero, quien, según ella, sigue luchando contra problemas graves con el alcohol y la violencia, problemas que jamás superó, y que fueron la causa principal de la ruptura definitiva.

Durante su intervención, la modelo mostró un video desgarrador del cumbiambero, grabado antes de su última detención, en el que se le ve completamente desnudo y en un estado de ebriedad extrema. El video, que fue difundido en el programa, muestra al cantante en un estado de caos, mientras la seguridad del lugar se ve obligada a intervenir para controlar su estado.

(Captura: Magaly TV La Firme)

“Estas son las cosas que me tocaba vivir con él, y por las que tomé la decisión de dejarlo definitivamente”, dijo la modelo visiblemente afectada por las imágenes y donde afirmó que no ha retomado su relación con el artista.

La exbailarina relató con detalle cómo, a pesar de la constante agresión física y psicológica que sufría, John Kelvin la buscaba reiteradamente para intentar recuperar su relación, prometiendo cambios que nunca llegaron.

“Él me buscaba, me decía que iba a cambiar, que iba a dejar el alcohol, que todo iba a ser diferente. Hicimos terapia psicológica, el doctor fue hasta nuestra casa, pero no cumplió. Él tomaba demasiado y lo único que hacía era prometerme que iba a cambiar, pero la violencia no cesaba”, explicó Glenda, entre lágrimas.

(Captura: Magaly TV La Firme)

“Me golpeó delante de su familia”

La exbailarina rememoró también un episodio desgarrador que vivió cuando, en marzo, fue agredida físicamente por John Kelvin delante de toda su familia. “Me golpeó delante de todos, y me pidieron que me fuera. Fue un golpe tan fuerte que ya no pude más”, relató, mostrando lo difícil que fue para ella enfrentar no solo el maltrato físico, sino también el emocional.

“Lo hice por amor, pensaba que con el tiempo cambiaría, que podía darle una segunda oportunidad, pero lo único que hacía era decepcionarme cada vez más”, agregó.

(Captura: Magaly TV La Firme)

John Kelvin perdió el control de sus esfínteres por el abuso del alcohol

Rodríguez también relató cómo en varias ocasiones, debido al estado de embriaguez de John Kelvin, ella tuvo que hacerse cargo de situaciones humillantes, como cuando él se orinaba sin poder controlar su cuerpo.

“Lo cuidaba porque pensaba que todos necesitamos una segunda oportunidad, pero él no valoraba nada de lo que hacía por él. Lo limpiaba, le hacía todo, y él solo se hacía popó y orinaba en cualquier sitio. No valora cuando le limpio el pantalón, cuando lo cuido”, expresó, mientras se mostraba profundamente conmovida.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Intentó suicidarse delante de psicólogo

Otro de los episodios más dramáticos que compartió fue cuando John Kelvin, en un ataque de desesperación y bajo el efecto del alcohol, intentó lanzarse desde el cuarto piso de su casa frente a un psicólogo que lo estaba atendiendo.

“Se quiso tirar del cuarto piso frente al psicólogo, pensó que era un policía, se imagina cosas, se me tiró encima, me ahorcó”, contó, explicando lo peligroso que se volvió convivir con una persona en esas condiciones. Glenda aseguró que estas situaciones la dejaron emocionalmente devastada y que, aunque intentó salvar la relación por el amor que alguna vez sintió, la violencia y los comportamientos destructivos de John Kelvin no le dejaron otra opción que tomar una decisión definitiva.

Glenda Rodríguez revela que no ha vuelto con John Kelvin y muestra impactantes videos de su estado de ebriedad: “Se quiso tirar del cuarto piso”. (Captura: Magaly TV La Firme)

No va a retomar relación

Glenda, visiblemente afectada por todo lo vivido, reiteró que no tiene intención de retomar la relación con John Kelvin, ya que se encuentra comprometida con su bienestar psicológico y emocional.

“Yo me encuentro mal, me siento destruida por dentro, pero estoy trabajando en mí misma, buscando sanar todo el daño que me hizo esta relación. No puedo seguir en un lugar donde me hagan tanto daño”, concluyó con voz temblorosa, dejando claro que su prioridad ahora es su salud mental y el cerrar un capítulo muy doloroso de su vida.

John Kelvin es detenido por haber sido acusado de agredir a su pareja Glenda Rodríguez.