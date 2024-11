Christian Domínguez le da su bendición a Pamela Franco en su relación con Christian Cueva: “Que le vaya muy bien”

Christian Domínguez le desea lo mejor a Pamela Franco con Christian Cueva. América Hoy

A diferencia de Pamela Franco y Christian Cueva, grandes amigos de Tony Rosado; Christian Domínguez sí asistió a la boda del cantante junto a Susan Pacheco. El líder de Gran Orquesta cantó en la reunión que albergó a cerca de 200 invitados.

El intérprete no solo brindó su show, sino que también atendió a la prensa, que le consultó sobre su situación con Pamela Franco tras confirmarse su relación con Christian Cueva. En principio, evitó hablar sobre la ausencia de la pareja en la fiesta, indicando que él está cumpliendo su trabajo.

“¿Christian Cueva también estaba invitado? Yo de eso no opino, yo vengo contratado”, indicó Christian Domínguez a América Hoy. Además, resaltó que no tiene ningún problema en coincidir con el futbolista. “No, yo vengo a trabajar y vengo a hacer mi trabajo. Yo soy profesional”, agregó.

Christian Domínguez se refiere a la relación de Pamela Franco con Christian Cueva.

Consultado por Christian Cueva y su ausencia en la boda de Tony Rosado, Christian Cueva prefirió no ahondar en el tema. Sin embargo, señaló que respeta mucho al entorno de Pamela Franco.

“¿Si se ha corrido Christian Cueva? No hay que hablar de esas cosas, creo que es lo de menos. ¿Qué hago si me lo encuentro? Como te digo, hay mucho respeto. Yo respeto mucho el círculo de la mamá de mi hija. Si los encuentro en alguna oportunidad, perfecto, no hay problema”, indicó bastante firme.

Ante la nueva relación de Pamela Franco con Christian Cueva, Domínguez señaló que siempre le deseará lo mejor. “Sí, yo siempre.... me lo preguntaron hace tiempo y digo: que le vaya muy bien. Yo deseo siempre que le vaya muy bien en general a las personas, porque tú deseando eso, te va bien a ti”, sentenció el cantante de cumbia.

Christian Domínguez defiende a Karla Tarazona de Pamela Franco

A principios de noviembre, Christian Domínguez no dudó en responder a Pamela Franco, quien indicó que Karla Tarazona debe ser el amor de la vida del cantante. Asimismo, se refirió a la estrecha cercanía que los conductores de Préndete habrían tenido cuando ambos tenían parejas.

“Puedo entender el tema del ‘amor de su vida’. Eso es diferente porque eso puede ser una opinión, como yo puedo decir algo parecido. Eso es distinto, hasta ahí te puedo entender que diga ‘puede ser’. Ahí lo entiendo, pero eso es decisión mía si lo digo o no lo digo. Lo otro, es una cosa que no está clara. Dejarlo ambiguamente. Por favor, las cosas están hechas, que se queden así. Si ha empezado una nueva historia, entonces para qué”, indicó el cantante en Préndete.

“Por último, yo ya advertí que no busquen los ‘tres pies al gato’ y si aún no lo entienden, bueno, pues ¡agárrate!”, acotó molesto.

En otro momento y tras ser abordados por las cámaras de Amor y Fuego, señaló que Karla Tarazona podría ‘sepultar’ a Pamela Franco si lo quisiera.

“Si ella hubiera sido una opinóloga cualquiera o no me hubiera hecho caso, ella ha podido despellejarla diciendo todo lo que cree y piensa como cualquier opinólogo. ¿Por qué buscarle los tres pies al gato cuando no tiene nada que ver en el asunto? ¿Por qué dejar una respuesta así al aire?”, expresó muy fastidiado.

Por su parte, Karla Tarazona indicó: “No alboroten el gallinero, porque yo sí hablo con pruebas. Yo no abro la boca por las puras”, expresó la presentadora de Panamericana TV, dejando entrever que tiene información que podría generar revuelo.

Asimismo, afirmó que ha optado por no referirse al tema por respeto a todas las partes involucradas, asegurando que, hasta el momento, ha sido prudente. “Si desde un inicio no he hablado, ha sido por respeto. Prefiero mantenerme al margen porque tengo claro qué significa el respeto”, sentenció.

Conductora criticó sin piedad a la cantante y aseguró que no quiere estar “al mismo nivel” de ella y Christian Cueva | Amor y Fuego