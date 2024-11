Tilsa Lozano responde a Magaly Medina por llamarla ‘clandestina’ y critica relación de Pamela Franco con Christian Cueva

Tilsa Lozano se refirió a la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva.

Tilsa Lozano no tuvo ningún reparo en responder a Magaly Medina por llamarla ‘clandestina’ y recordarle la relación extramatrimonial que tuvo con Manuel ‘Loco’ Vargas. La exmodelo indicó que no esperaba menos de la conductora de TV, pues siempre se dedicado a hablar mal de ella.

“Ella siempre tiene comentarios malos, la novedad sería que hable algo bueno de mí. (¿Me dijo amante clandestina?) No la veo, y como no la veo, no tengo nada que decir de ella. Siempre le he deseado lo mejor y hasta edad, le sigo deseando lo mejor”, indicó Tilsa Lozano, indicando que su trabajo es criticar.

“No es que la entienda, no me importa. Seguramente algo va encontrar para rajar ahora y está bien”, acotó la esposa de Jackson Mora.

Tilsa Lozano indicó que no ha recibido ninguna invitación del equipo de Magaly Medina para ir a su programa, pero tampoco le interesa regresar. “No para qué, no tengo nada que decirle ni nada escucharle”, sentenció.

Responde sobre Pamela Franco y Christian Cueva

Ante la consulta sobre Pamela Franco y el revuelo que viene causando tras la confirmación de su romance con Christian Cueva, Tilsa Lozano señaló que en relación nadie se salva. Para ella, todos los involucrados son tal para cual.

“Creo que de ahí no se salva nadie, son todos tal para cual. ¿Si le veo futuro a esa relación? Los que le tienen que ver futuro son ellos. Al final ahí todo se ha hecho un sancochado, uno volvió con la ex, el otro volvió con la otra. Ahí creo que nadie puede señalar a nadie ni nadie puede decir éste me hizo tal cosa. Todos han hecho y deshecho como han querido”, indicó.

Tilsa Lozano dice que Pamela Franco y Christian Cueva son tal para cual.

Asimismo, indicó que una vez ocurrido el escándalo, los involucrados hacen bien en ganar dinero a costa de lo sucedido. “Está bien. No te vas a quedar en casa llorando. (Ahora Cueva también se lanzó de cantante) Qué te puedo decir, tiene derecho a facturar. Si el fútbol no sirve, hay que buscársela. Sino cómo mantenemos a los chamacos”, dijo la animadora fiel a su estilo.

Tilsa Lozano volvió a los escenarios para amadrinar a la quinta generación de las Vedettes Doradas de Rústica. Para ello, deslumbró con un traje de plumas y lentejuelas. “Yo siempre quise ser vedette”, indicó la exmodelo, quien animó a las bailarinas cubanas, compuesto por Samira Bisset, Marisleydis Ávila, Rosmery García y Cynthia Tintoré, a seguir adelante. Además de felicitarlas por su performance.

“Quiero agradecer a Mauricio Diez Canseco por esta iniciativa, siempre presentando shows de calidad, a lo que la gente le gusta. Él sigue creando lo mejor para el público”, expresó Tilsa Lozano tras la presentación.

Tilsa Lozano amadrinó a Las Vedettes Doradas de Rústica.

Evalúa el regreso de Las Vengadoras

En otro momento, fue consultada sobre el posible regreso de Las Vengadoras. Bastante animosa, Tilsa señaló que está evaluando lanzar un nuevo grupo, el cual será elegido a través de un reality.

“(¿El regreso de La Vengadoras?) Me lo han propuesto varias veces, hay un montón de chicas preciosas. Si en algún momento se presenta la oportunidad, me gustaría hacerlo como un reality y quedarnos con las mejores. Entre 3 o 4 integrantes estaría bien”, resaltó.

Tilsa Lozano habla del posible regreso de Las Vengadoras.

¿Problemas con Jackson Mora?

La exconductora de Titanes respondió si era cierto su distanciamiento con su esposo Jackson Mora. Bastante firme y mostrando su anillo de casada en el dedo, indicó que era mentira. Es más, remarcó que él siempre la apoya en sus proyectos, como el hecho de regresar a las animaciones. Al igual que ella lo apoya a él.

“Estoy en el mejor momento de mi vida. Tengo a mis padres con salud, tengo a mis hijos con salud, tengo una familia hermosa. Estoy con mi esposo maravilloso, que me entiende, me apoya y me comprende. Y con respecto a mi familia, creo que estamos muy bien, ensamblados y felices. Tengo una buena relación con el papá de mis hijos (Miguel Hidalgo). No puedo pedir más”, indicó emocionada.

Tilsa Lozano desmintió rumores sobre problemas en su relación con Jackson Mora.

Respecto a volver a ser madre con Jackson Mora, la exmodelo indicó que sí lo ha conversado con el boxeador. “Sí. Lo hemos conversado en algún momento, pero él viaja un montón y yo he retomado mi chamba. Ya se verá. No lo descarto, pero tampoco es que lo esté buscando”, aclaró.