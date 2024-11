Universidades peruanas en contra de clases virtuales por APEC: “Afecta gravemente el desarrollo del proceso educativo”

Lotes 192 y 8 de Loreto podrían no volver a producir: comunidades anuncian paro en rechazo a incumplimientos del Gobierno

El Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón nuevamente en pie de lucha. Comunidades no buscan impedir el desarrollo del país, pero no les queda más que recuperar su territorio si no obtienen respuesta este mes, señalaron dirigentes