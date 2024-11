Anyella Grados recuerda su destitución como Miss Perú en reality chileno: “Eran racistas con mi color de piel”

Anyella Grados habla de su destitución como Miss Perú | Palabra de Honor

Anyella Grados ha vuelto a acaparar titulares al recordar su polémica destitución como Miss Perú mientras participa en el reality chileno ‘Palabra de Honor’. La modelo trujillana, quien ganó el concurso nacional en 2019, parecía tener el camino asegurado hacia el Miss Universo representando al país. Sin embargo, su reinado se vio truncado cuando, poco después de su triunfo, salieron a la luz imágenes que generaron gran controversia.

En el video, el cual fue grabado y filtrado por Camila Canicoba, Miss Teen Perú 2019, Anyella Grados aparecía en evidente estado de ebriedad, riendo y caminando con dificultad mientras era asistida por un hombre, además de ser vista vomitando tras el consumo excesivo de alcohol. Estas imágenes rápidamente generaron críticas, poniendo en duda su comportamiento como representante de la belleza peruana en un certamen de belleza internacional.

Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, destituyó a Anyella Grados para preservar la imagen del certamen y organizó el concurso Miss Perú: Reina de Reinas para encontrar una nueva representante. La arequipeña Kelin Rivera fue elegida como sucesora y viajó a Estados Unidos, donde logró entrar al Top 10 en Miss Universo 2019, destacando a nivel internacional y enalteciendo el nombre del país.

Anyella Grados fue expulsada del 'Miss Perú'. “Un error es para aprender y no para repetir", mencionó Jessica Newton durante el anuncio oficial.

¿Qué dijo Anyella Grados en ‘Palabra de Honor’?

En el reality chileno ‘Palabra de Honor’, la modelo peruana Anyella Grados habló sobre su destitución como Miss Perú 2019, una experiencia que aún le pesa. Al recordar el polémico episodio, la trujillana comentó: “A mí me coronaron y parece que no fui la famosa reina que quieren que coronen. Decían que no me merecía la corona, que era fea. Eran racistas con mi color de piel”.

Grados relató que, como parte de sus primeras actividades, ella y las demás finalistas del concurso viajaron juntas. Durante este viaje a la selva, acudieron a una discoteca, donde bebieron y disfrutaron de la noche. Sin embargo, lo que parecía una salida amistosa se tornó en un escándalo luego de que Camila Canicoba, la Reina Teen Perú de ese año, la grabara mientras estaba en estado de ebriedad.

“Nos fuimos a la selva, nos invitaron a una discoteca en la noche y estábamos bebiendo. Ella (Camila Canicoba) se quedó conmigo y con otra chica más, cuidándome entre comillas. Nos fue malísimo, así que nos fuimos al hotel. En mi cuarto yo vomité; y esta chica mientras me auxiliaba, me grababa. Y ese video lo filtró tres días después”, recordó la exreina de belleza.

Las imágenes de Anyella Grados se hicieron virales y los usuarios condenaron su comportamiento.

Anyella Grados indicó que las imágenes, donde se la veía desorientada y recibiendo ayuda para mantenerse en pie, pronto se hicieron virales, por lo que fue apodada cruelmente en redes como la “Miss Borracha”. Aunque trató de tomarlo con humor, admitió que el apodo la lastima hasta hoy: “Jajaja, no me digan así, vivo con ese cuchillo en mi corazón”.

¿Por qué se involucró a Camila Escribens en la polémica?

Luego de ganar la corona del Miss Perú 2023, Camila Escribens fue acusada de tener presunta implicación en la polémica que envolvió a Anyella Grados tras su destitución como Miss Perú 2019. Ese año, Escribens participó en el certamen representando a la comunidad peruana en Estados Unidos y se posicionó como una de las favoritas del público, aunque finalmente fue la trujillana quien ganó la corona. Sin embargo, poco después, se filtraron videos en los que Grados aparecía en estado de ebriedad.

Camila Canicoba, quien grabó a Anyella Grados, afirmó haber enviado los videos a los organizadores del Miss Perú y también a Camila Escribens, quien quedó en segundo lugar.

Camila Escribens ganó el 'Miss Perú' y usuarios le recordaron su escándalo con Anyella Grados.

En el programa ‘El Valor de la Verdad’, Anyella Grados señaló que sospechaba de Camila Escribens como responsable de la filtración de las imágenes en redes sociales, afirmando que no conocía con quién realmente convivía en el certamen. A raíz del incidente, Beto Ortiz organizó pruebas de polígrafo para esclarecer el asunto, pero Escribens fue la única que no participó, lo que generó sospechas y un profundo malestar en la trujillana, quien afirmó que dicha negativa era una “puñalada”.