Pamela Franco defiende a Christian Cueva de polémicas y no descarta volver a cantar con él: “No es malo, me hace sentir bien”

Pamela Franco no descarta cantar nuevamente con Christian Cueva.

Después de compartir escenario con Christian Cueva, donde oficializó su romance con un beso, Pamela Franco destacó la performance de su hoy pareja e indicó que canta muy bien, por lo que podrían ver más de esta faceta más adelante. Asimismo, no dudó en responder qué es lo que más le gusta del futbolista.

“¿Cuánto le pongo en el baile? A mí me gusta cómo baila. Tú me preguntas a mí y yo le pongo 10″, indicó Pamela Franco con una gran sonrisa, resaltando también el canto del futbolista. “De verdad, no canta mal, de repente por ahí lo van a escuchar, en serio”, señaló la artista de cumbia, dejando entrever que más adelante podrían verlos nuevamente cantando juntos.

“Así juiciosito, sin nada de bromas, no canta nada mal el muchacho. Le gusta la música”, acotó Franco.

Durante la conversación con Radiomar, Pamela Franco se animó a contar que Christian Cueva canta en todo momento, no solo en el escenario y en medio de la adrenalina. “Él siempre canta, le gusta mucho la música, y quizás es eso que tenemos en común. Aparte, tú compartes con él y siempre te vas a estar riendo. Siempre la pasas bien”, indicó Franco, notoriamente ilusionada.

Pamela Franco defiende a Christian Cueva de polémicas.

Pamela Franco lo defiende de polémicas

En otro momento, la cantante se refirió a las polémicas en las que ha estado en vuelto Christian Cueva, a raíz de su separación con Pamela López, la madre de sus hijos, quien lo denunció al futbolista de agresión física y psicológica.

“La gente no comprende momentos de la vida, es una persona como todas”, indicó Pamela Franco, resaltando que su hoy pareja siempre se ha portado bien con ella.

Pamela Franco señaló que pese a todo los escándalos que viene protagonizando, Cueva cuenta con el cariño del público debido a su buen humor. “A pesar de muchas cosas, él contagia esa vibra que tiene. Es por eso que la gente lo quiere mucho”, indicó.

Consultada por qué le gusta y no le gusta de Cueva, la cantante no dudó en deshacerse en halagos por el futbolista. “No me gusta que es terco, (piensa) no hay muchas cosas que no me gustan la verdad. Me encanta el vacilón que tiene. A mí me gusta, empatamos bien. Me gusta su diversión, que le guste la cumbia y es muy expresivo (afectivo)”, señaló.

Pamela Franco y Christian Cueva no dudan en dejarse lucir juntos. (Foto: Captura de IG)

Pese a que se mostró bastante tranquila a la hora de hablar de Christian Cueva, no pudo ocultar su nerviosismo cuando el locutor fue directo y le preguntó qué es lo que sentía por el exfutbolista. “No hermano, ¿cómo me vas a preguntar eso?”, indicó en un principio.

“Me pueden decir muchas cosas, pero solamente sabemos cómo ha sucedido cada cosa que nos ha pasado, en los tiempos que ha pasado. Definitivamente, si yo he vuelto a tener un acercamiento con él, es porque mala persona no ha sido conmigo.”, siguió Pamela Franco.

La cantante confesó que sí tuvo que aclarar temas pendientes con Christian Cueva. Sin embargo, lo relevante en su relación es que se reencontró en una etapa más madura de sus vidas, donde han sido “golpeados” y han aprendido.

“Ha habido cosas que conversar, pero también nos hemos encontrado en otra etapa de nuestra vida. Ya somos más grandes, hemos pasado por circunstancias que muchas personas desconocen. Yo tengo un buen concepto de él, me hace sentir bien y bueno, lo que se ve no se pregunta”, dijo la cantante de cumbia.

