Pamela Franco confiesa qué fue lo que la enamoró de Christian Cueva: “Me encanta”

Pamela Franco sorprendió a sus seguidores con sinceras declaraciones sobre el futbolista Christian Cueva durante una reciente entrevista en Radiomar. La cantante de cumbia habló abiertamente sobre los aspectos que la atraen de la personalidad del jugador de Cienciano y también confesó uno de sus defectos, demostrando que, aunque tienen una relación cercana, existen detalles que le generan incomodidad.

Cuando le preguntaron qué es lo que más le gusta y lo que menos le agrada de Cueva, la cumbiambera se sinceró y reveló que uno de los aspectos negativos que ha notado en el futbolista es su terquedad. “Es terco, es que no hay muchas cosas que no me gusten, pero creo que lo que no me gusta es que es terco”, admitió la intérprete de ‘Dile la verdad’. Con esta confesión, Franco mostró que, a pesar de disfrutar de la compañía de Cueva, existen momentos en los que esta actitud le resulta difícil.

Sin embargo, la cantante no dejó de lado los rasgos positivos de su pareja. Pamela Franco destacó el carácter alegre y jovial de Cueva, algo que para ella es una cualidad invaluable en su relación. La intérprete mencionó que la personalidad humorística de ‘Aladino’ le ayuda a disfrutar de su tiempo juntos y a mantener una conexión especial. Este sentido del humor es uno de los aspectos que más aprecia de su pareja y que refuerza el vínculo entre ambos.

La cantante explicó que esta química se debe, en gran medida, a que comparten un carácter similar en cuanto a ser personas alegres y espontáneas, lo cual, según sus palabras, se complementa con sus diferencias.

“Me encanta el vacilón que tiene porque yo soy provinciana. La gente no comprende momentos de la vida, él también es una persona como todas, y a mí me gusta; empatamos así, aunque somos diferentes, porque mi vida es diferente a la suya”, afirmó Franco, haciendo referencia a las distintas experiencias de vida de ambos.

Pamela Franco, pareja del futbolista Christian Cueva, expresó recientemente su incomodidad por las declaraciones que Ethel Pozo y Janet Barboza, conductoras de ‘América Hoy’, realizaron sobre ella, insinuando que había hablado mal de Karla Tarazona cuando estaba en una relación con Christian Domínguez. En medio de esta controversia, Franco manifestó su deseo de tener una conversación directa y privada con Tarazona para aclarar los malentendidos y abordar el tema personalmente, buscando poner fin a las especulaciones y tensiones generadas.

La cantante se mostró determinada a enfrentar el asunto de forma transparente, criticando la postura de las conductoras de ‘América Hoy’. “Somos adultas, se lo digo en su cara”, afirmó la cantante, en referencia a que prefiere resolver los temas cara a cara en lugar de permitir que rumores y comentarios sigan intensificando la polémica. Además, hizo hincapié en que, si se va a hablar del tema, espera que las versiones sean completas y veraces, señalando cierta “hipocresía” en la manera en que algunas personas se han referido a su relación.

Finalmente, Franco sorprendió al proponer una reunión pública con Tarazona, Barboza, e incluso Christian Domínguez para aclarar todo de una vez. “Si quieren, nos sentamos las tres y se lo digo en la cara de cada una; es más, hasta con Christian Domínguez. Esta historia acaba, porque yo me canso”, expresó, demostrando su intención de resolver los conflictos con total franqueza y cerrar el capítulo para evitar futuras controversias.