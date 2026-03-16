Deslizamiento en Pataz deja 3 muertos, 6 rescatados y 1 persona atrapada, según COER La Libertad

La emergencia ocurrió la tarde del 15 de marzo en la provincia de Pataz y movilizó brigadas de rescate, personal de salud y ayuda humanitaria. Facebook/ COER - Gobierno Regional La Libertad.

La tarde del domingo 15 de marzo de 2026 quedó marcada por la tragedia en la sierra de la región La Libertad, luego de que un deslizamiento de tierra sorprendiera a varias personas en una zona rural del distrito de Parcoy, en la provincia de Pataz. El evento ocurrió específicamente en el anexo El Encanto, un sector ubicado en una zona de difícil acceso donde las labores de rescate se volvieron especialmente complejas.

De acuerdo con el reporte complementario de emergencia N.° 133-2026 difundido a través del Facebook oficial del Centro de Operaciones de Emergencia Regional La Libertad, el deslizamiento se produjo aproximadamente a las 13:20 horas, generando una rápida movilización de las autoridades regionales y del personal de salud para atender a las víctimas y evaluar la magnitud de los daños.

Según la información oficial del organismo regional, el evento fue catalogado como peligro por deslizamiento, una situación que suele presentarse en zonas montañosas durante temporadas de lluvias intensas o cuando el terreno pierde estabilidad. El reporte señala que el incidente dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas, además de varios heridos y personas rescatadas en medio de una intensa operación de emergencia que se desplegó en el lugar.

Deslizamiento en Parcoy provoca muertos, heridos y vivienda destruida. Captura: Facebook/ COER - Gobierno Regional La Libertad.

Deslizamiento en Pataz deja 3 fallecidos, 6 rescatados y una vivienda destruida

El informe detalla que, hasta el momento del reporte emitido a las 16:50 horas, se había logrado rescatar a seis personas con vida, mientras que una persona permanecía atrapada entre los escombros y el material desprendido de la ladera. Asimismo, la emergencia provocó la destrucción total de una vivienda, evidenciando la fuerza con la que se desplazó el terreno en la zona afectada.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional informó que las labores de rescate se desarrollaron con la participación de diferentes instituciones del sistema de respuesta ante desastres. Personal de salud, brigadas locales y autoridades regionales se desplazaron hacia el área para brindar apoyo inmediato a los afectados.

Dentro de las primeras acciones de respuesta, el Gobierno Regional de La Libertad anunció la programación de un vuelo en helicóptero con el objetivo de trasladar ayuda humanitaria hacia la zona impactada, además de evaluar la posible evacuación aérea de un paciente que requería atención médica especializada. La medida busca acelerar la asistencia debido a las dificultades geográficas que presenta la provincia de Pataz, donde muchas comunidades solo pueden ser alcanzadas por vía aérea o mediante largos trayectos por carretera.

Deslizamiento en Parcoy provoca muertos, heridos y vivienda destruida. Captura: Facebook/ COER - Gobierno Regional La Libertad.

En paralelo, el Equipo de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad confirmó algunos de los primeros resultados del operativo de rescate. De acuerdo con el reporte oficial, “EMED GERESA La Libertad confirma el rescate de 01 persona lesionada (estable) y la recuperación de un cuerpo sin signos vitales”, lo que evidenció desde las primeras horas la gravedad de lo ocurrido.

Mientras continuaban las labores de búsqueda entre los restos del deslizamiento, personal sanitario del EMED Salud Pataz informó que también se logró rescatar a otra persona con vida. El reporte señala que “EMED Salud Pataz comunica que se logró rescatar a 01 persona más la cual fue trasladada al C.S. Llacuabamba”, establecimiento de salud cercano que se convirtió en uno de los principales puntos de atención para los afectados.

Las operaciones de rescate continuaron durante la tarde y permitieron ampliar el número de personas encontradas entre el material deslizado. Según el mismo reporte, “se lograron rescatar a 03 personas más y encontrar a 02 personas fallecidas”, lo que confirmó el saldo fatal del desastre.

Deslizamiento en Parcoy provoca muertos, heridos y vivienda destruida. Captura: Facebook/ COER - Gobierno Regional La Libertad.

En medio de la emergencia, la ambulancia de la Comunidad Campesina Llacuabamba también se sumó a los trabajos de atención, apoyando en el traslado de heridos y en la coordinación con los centros médicos de la zona. Este apoyo resultó fundamental para movilizar a los lesionados hacia lugares donde pudieran recibir atención médica adecuada.

El documento oficial también precisa que personal del Centro de Salud Parcoy y del Centro de Salud Llacuabamba se encontraba en el lugar de los hechos brindando asistencia a las víctimas. Los profesionales de la salud realizaron evaluaciones médicas inmediatas, estabilizaron a los heridos y coordinaron su traslado hacia los establecimientos de atención.

Uno de los pacientes lesionados fue derivado directamente al Centro de Salud de Llacuabamba, donde recibió tratamiento inicial mientras se evaluaba su estado clínico. Las autoridades sanitarias indicaron que el paciente se encontraba estable, aunque bajo observación médica.

Pese a los avances en las labores de rescate, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional señaló que la situación aún no estaba completamente controlada. En el reporte difundido a través de sus canales oficiales se precisó que la emergencia permanece “EN PROCESO”, lo que significa que los equipos continúan trabajando en la zona para localizar a la persona que todavía permanece atrapada y para garantizar que no existan más víctimas bajo el material desprendido.

Deslizamiento en Parcoy provoca muertos, heridos y vivienda destruida. Captura: Facebook/ COER - Gobierno Regional La Libertad.