Incendio de gran magnitud afectó viviendas en San Juan de Lurigancho

Evita sobrecargar enchufes: No conectes varios aparatos eléctricos en un mismo enchufe o extensión. Asegúrate de utilizar cables en buen estado.

No fumes en interiores: Los cigarrillos mal apagados son una de las causas más comunes de incendios en el hogar.

Apaga estufas y velas al salir de la habitación: No dejes velas encendidas sin supervisión y asegúrate de apagar las estufas cuando no las uses.