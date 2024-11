Exfiscal anticorrupción estima que Dina Boluarte podría ser vacada por el Congreso a partir de julio de 2025: “Ya no les sirve”

De acuerdo al exfiscal Dina Boluarte ya no le sería útil al Congreso en el 2025 - crédito composición Infobae Perú / Andina

El exfiscal anticorrupción Martín Salas afirmó que la presidenta Dina Boluarte podría ser vacada en julio del 2025, debido a que ya no le “serviría” a los intereses de la coalición de partidos políticos que la sostienen en el poder desde el Congreso de la República.

“En julio del próximo año, la presidenta de la república ya no le sirve a los intereses de este poder político corrupto. Lo más probable es que terminen vacándola y se inserten ellos en el Ejecutivo para dominar aún más al país”, explico en entrevista con Exitosa.

“Definitivamente, les está costando mucho tomar la administración de justicia porque el Ministerio Público les ha hecho frente a todos los ataques y sigue caminando y avanzando conforme la constitución le otorga las funciones correspondientes. Eso es lo que no acepta el poder político”, añadió.

De acuerdo con Salas, El tribunal constitucional también responde a los intereses del Legislativo. “Yo siempre he manejado la teoría desde, si la memoria no me falla, marzo del 2023, que en el aparato estatal se encuentra arraigada una gran organización criminal”, indica.

“Esta gran organización criminal tiene como cabezas dominantes a las fuerzas políticas más grandes que tiene el Perú, que están en el parlamento”, agrega.

¿Dina Boluarte en la cuerda floja?

En abril del próximo año, la presidenta Dina Boluarte deberá convocar a elecciones generales para el 2026, lo que marcará un punto crucial en su mandato, ya que a partir de esa fecha el Congreso de la República no podrá ser disuelto.

Este contexto político se complica aún más tras la decisión del Congreso de no autorizar su viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que refleja un cambio en el apoyo que antes recibía de ciertas bancadas. Esta situación podría ser un indicativo de que las fuerzas políticas están tomando distancia de la mandataria.

En entrevista con Infobae Perú, Joseph Dager comentó que la negativa del Parlamento no es casual y sugiere que las fuerzas políticas buscan distanciarse de Boluarte para no ser vistas como sus aliadas. Esta situación se da en un contexto donde, si se decidiera vacar a la presidenta, el presidente del Congreso asumiría el cargo más importante del país.

Actualmente, Eduardo Salhuana preside este poder del Estado, pero podría ser otro congresista quien, con el consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios, asuma la presidencia.

El ejemplo más reciente de una transición similar ocurrió el 17 de noviembre de 2020, cuando Francisco Sagasti fue investido presidente tras un acuerdo entre las bancadas. Este antecedente resalta la posibilidad de que el Congreso pueda jugar un papel decisivo en el futuro político de Boluarte, especialmente si las tensiones actuales continúan escalando.

Poder Judicial declaró 'ilegal' partido A.N.T.A.U.R.O y ordena su disolución. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina)

Declaran ilegal partido de Antauro

El jueves 31 de octubre, el Poder Judicial declaró ilegal el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.).

Según Martín Salas, hay un “cierto interés político de sacarlo de carrera, porque me parece que le tienen cierto temor a su candidatura”.

“Más allá de que lo tilden al candidato Antauro Humala, y que le frustren su carrera política, que lo tilden de loco, demente, drogadicto, y un montón de apelativos que le ponen al mayor del Ejército”, manifestó.

“Yo no soy antaurista, y no pienso votar por Antauro nunca, así fuese candidato, pero la razón es esa, eliminar a la competencia que él puede generar grandes problemas en las contiendas electorales. Definitivamente, Ellos quieren posicionarse y toda esta actividad política destinada a tomar el aparato estatal en su conjunto es para poder posicionar a alguien”, añadió.

Finalmente, dijo que “victimizarlo ante sus seguidores, lo recompensa”. “Ante esa situación, al final Antauro podría salir victorioso”, sentencia.