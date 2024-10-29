Receta tradicional de picante de carne

Picante de carne. (foto: Twitter)

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Desde hace décadas, el Picante de Carne ha sido parte de la mesa peruana, especialmente en momentos familiares y festividades. Su nombre refleja el ligero toque picante que le da el ají panca, un ingrediente fundamental en la cocina peruana. Este plato es un clásico de las cocinas caseras por su sencillez y por ser una forma perfecta de combinar proteínas, carbohidratos y vegetales en una sola comida. Ideal para quienes buscan una comida sustanciosa y completa.

Receta de Picante de Carne

La preparación de este Picante de Carne se basa en un proceso sencillo y rápido. La carne de res se cocina junto con papas y verduras, como zanahorias y alverjas, en una mezcla de ají panca y ajo que le da un toque sabroso y un color característico. El arroz cocido que acompaña este plato lo convierte en una comida completa y perfecta para cualquier ocasión familiar.

Tiempo de preparación

Esta receta toma un total de 55 minutos, distribuidos de la siguiente manera:

Preparación y corte de ingredientes: 10 minutos

Cocción inicial de cebolla, ajos y ají: 5 minutos

Cocción de carne y papas: 30 minutos

Cocción final de verduras: 5 minutos

Servido y presentación: 5 minutos

Ingredientes

400 gramos de carne de res, cortada en cubos grandes

4 papas blancas, peladas y cortadas en cubos grandes

2 zanahorias, peladas y cortadas en cubos pequeños

½ taza de alverjas frescas

1 cebolla roja, cortada en cubos pequeños

1 cucharadita de ajo molido

1 cucharada de ají panca molido

2 cucharadas de aceite vegetal

2 tazas de arroz cocido

Sal y pimienta al gusto

¿Cómo hacer Picante de Carne, paso a paso?

Prepara todos los ingredientes: pela y corta las papas y las zanahorias en cubos del tamaño deseado. Corta la carne de res en cubos grandes y pica finamente la cebolla.

En una sartén grande o en una olla, calienta el aceite a fuego medio y agrega la cebolla. Sofríe durante aproximadamente 5 minutos hasta que esté transparente.

Incorpora el ajo molido y el ají panca, removiendo bien para integrar los sabores.

Agrega los cubos de carne, mezclando para que se impregnen con el sofrito. Luego, incorpora las papas y añade dos tazas de agua. Deja cocinar a fuego medio durante unos 30 minutos.

Pasados los 30 minutos, añade la zanahoria y las alverjas, dejando cocinar por 5 minutos más o hasta que las verduras estén suaves y cocidas.

Retira del fuego y ajusta la sal y pimienta según tu gusto.

Sirve el picante de carne acompañado de media taza de arroz cocido en cada plato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, ideales para disfrutar en un almuerzo en familia o una cena sustanciosa.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de Picante de Carne tiene un valor nutricional estimado de:

Calorías: 514.2 kcal

Carbohidratos: 69.2 g

Grasas: 13.5 g

Grasas saturadas: 3 g

Fibra: 8.3 g

Proteínas: 29.4 g

Sodio: 725.8 mg

Azúcares: 5.7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El Picante de Carne se puede conservar en el refrigerador hasta por 3 días. Para asegurar su frescura, guarda las sobras en un recipiente hermético.