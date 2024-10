Cueva quiso desalojar a Pamela y a sus hijos de su casa y declaran inadmisible denuncia rechazada por su prima jueza

Christian Cueva: Denuncia contra su esposa es declarada inadmisible; jueza es su prima y se inhibió por parentesco familiar. (Captura: Magaly TV La Firme)

El pelotero Christian Cueva está nuevamente en el ojo del huracán tras el fallo de inadmisibilidad de la denuncia que había interpuesto contra su esposa, Pamela López. La denuncia fue presentada el pasado 30 de septiembre en Trujillo, ciudad natal del futbolista, y tenía como propósito obtener medidas de protección a su favor debido a supuestos maltratos físicos y psicológicos por parte de López.

Sin embargo, el caso fue declarado inadmisible luego de que la jueza a cargo, quien resultó ser prima hermana de Cueva, se inhibiera al señalar su relación familiar y de amistad con la pareja del deportista.

La denuncia fue inicialmente asignada al Séptimo Juzgado de Familia de Trujillo, donde la jueza Ana Karina Armas Cueva, prima hermana de Cueva, estaba al frente del caso.

Tras recibir el expediente, la jueza emitió una resolución inhibiéndose de continuar con el proceso debido al vínculo que mantiene con ambos: además de ser familiar directa del futbolista, mantiene una amistad con Pamela López, lo cual, según su declaración, podría comprometer su imparcialidad.

En su fallo, la jueza detalló que “al ser Pamela esposa de mi primo hermano, he tenido con ella una relación amical, afectiva, social, familiar que hasta ahora subsiste”, y, por tanto, optó por apartarse. La denuncia de Cueva se fundamenta en un altercado ocurrido el 1 de febrero de 2024 en un ascensor, en el cual, según el futbolista, López lo habría agredido física y psicológicamente.

“El 1 de octubre, se asigna la denuncia al Séptimo Juzgado de Familia de Trujillo, y saca una resolucion la jueza inhibiéndose del caso porque el papá de Cueva era hermano de su madre. Dijo, ‘al ser Pamela esposa de mi primo hermano, he tenido con una ella relación amical, afectiva, social, familiar que hasta ahora subsiste....’. La jueza actuó bien”, dijo Rosario Sasieta. La denuncia fue enviada al Octavo Juzgado de familia de Trujillo y fue declarada inadmisible.

Christian Cueva quiso desalojar a Pamela López de su ‘depa’ tras denuncia

En su petición de medidas de protección, Christian Cueva solicitó que su esposa fuera retirada de la casa que compartían, buscando resguardar su seguridad y bienestar emocional, según sus abogados. Esta solicitud también generó comentarios de la abogada Rosario Sasieta, quien considera que el hecho de haber presentado la denuncia en Trujillo, ciudad natal del jugador y donde radican sus abogados, “da qué pensar”.

Tras la inhibición de la jueza Armas Cueva, el caso fue reasignado al Octavo Juzgado de Familia de Trujillo, donde se analizó el expediente y finalmente se resolvió declarar la denuncia como inadmisible.

Esta decisión generó una serie de opiniones divididas, especialmente en el ámbito legal. La abogada Sasieta respaldó la actuación de la jueza, calificándola como un acto de ética profesional. “La jueza actuó bien al inhibirse, considerando el vínculo familiar y la cercanía que tenía con Pamela”, comentó Sasieta, enfatizando que este tipo de decisiones fortalece la transparencia en los procesos judiciales.

¿Qué pasó en el ascensor?

La denuncia detallaba un incidente ocurrido en un ascensor del edificio en el que vivían en Trujillo, donde, según el relato de Cueva, Pamela López le hizo una escena y comenzó a gritarle. En un intento de evitar la confrontación, Cueva afirmó que intentó salir del ascensor, pero su esposa lo siguió hasta la recepción, donde lo habría agredido con jaloneos y golpes.

En su declaración, Cueva sostuvo que la agresión de López continuó en la recepción del edificio, en presencia de otras personas. “La denunciada me gritaba y me jaloneaba en el ascensor; al bajar a recepción, ella se acercó y de espaldas me agredió causándome golpes”, relató Cueva en su testimonio. A raíz de este incidente, el futbolista presentó una denuncia, buscando medidas de protección y el retiro de López de la vivienda compartida.

Sin embargo, el tribunal declaró la demanda inadmisible, argumentando que no existían pruebas suficientes para justificar las medidas solicitadas por Cueva. En consecuencia, la denuncia fue archivada, y Pamela López no enfrentará restricciones ni órdenes de alejamiento. La jueza encargada señaló que, sin pruebas contundentes que sustenten las afirmaciones de Cueva, el caso no podía proceder a una fase judicial más formal.

Rosario Sasieta, abogada de Pamela, expresó su opinión sobre el fallo, destacando que el sistema judicial actúa con imparcialidad en estos casos. “El papel aguanta todo, pero ahí tenemos un Poder Judicial que pone los puntos sobre las íes”, comentó Sasieta, explicando que el caso fue revisado en distintos juzgados antes de ser derivado a la jurisdicción de Lima, donde finalmente se resolvió su archivo.

