Congresista Darwin Espinoza vuelve a perder el control con pregunta de periodista: “No te han dado tu propina”

Congresista Darwin Espinoza vuelve a perder el control con pregunta de periodista - Ancash al Día

El congresista de Podemos Perú, Darwin Espinoza, volvió a perder el control con un periodista que lo cuestionó por sus investigaciones. El incidente ocurrió durante su visita a Huarmey, Áncash, como parte de sus actividades por la semana de representación.

El parlamentario estaba brindando declaraciones a la prensa local sobre las nuevas leyes aprobadas en el Congreso en el marco de la crisis desatada por la inseguridad ciudadana. Primero, se escucha a Espinoza defender la ley 32108, ley del crimen organizado y responsabilizó a un sector de la prensa limeña de tergiversar la información.

“No es una ley que apoya a los extorsionadores. Lo que pasa es que hay medios de comunicación en Lima que juegan un papel importante en la distorsión de la ley. Yo creo que más qué decir ello se está llevando a una opinión negativa. Yo creo que la criminalidad no ha aumentado, ni ha disminuido por este proyecto de ley”, señaló en conversación con Áncash al Día.

El parlamentario ya tuvo reacciones agresivas ante periodistas de otros medios. Foto: captura Áncash al Día

Luego, el periodista de Áncash al Día, continuó con la entrevista y le preguntó por las declaraciones que dio el ex trabajador de su despacho, Kavin Haro, ante la Comisión de Ética. En su participación ante el citado grupo de trabajo, Haro confirmó que se usaron recursos del Congreso para imprimir planillones destinados a la recolección de firmas para lograr inscripción del movimiento regional Adelante Áncash. Asimismo, responsabilizó al parlamentario de Podemos Perú de cualquier cosa que le pase y pidió garantías para su vida.

En un primer momento, Espinoza sonrió con incomodidad y respondió: “Yo también tengo miedo de que un periodista me pueda hacer daño. Eso es algo ilógico”.

Luego, minimizó las acusaciones de Haro y señaló que fue despedido por haber cometido irregularidades, pero no especificó cuáles: “Claro, pero cuando me enteré de que estaba haciendo cosas irregulares, lo boté. Cosas irregulares, son parte de una investigación”. Cuando el periodista intentó repreguntar, el parlamentario molesto, lo increpó por interrumpirle. “Si me hace una pregunta y no me deja responder, no entiendo cuál es el sentido de la entrevista”, protestó.

El parlamentario estaba participando en actividades por la semana de representación en Huarmey, Áncash. Foto: captura Áncash al Día

Finalmente, recordó que la situación de inseguridad que se vive en el Perú pone en riesgo a todos los ciudadanos y que todos sienten miedo de que algo les pueda pasar, pero aclaró que, por su parte, él no haría nada en contra del extrabajador congresal. Con estas declaraciones termina el primer video compartido por el portal.

Tensión

Hay un segundo video registrado por el mismo medio, donde se escucha al periodista que, incómodo por una actitud de los trabajadores de Darwin Espinoza, cuestionó su desempeño: “Estos son personas que de repente luego, cuando los despidan, van a estar pidiendo. Esto es lo que pasa, lamentablemente, en el Congreso de la República”.

Ante este reclamo, el parlamentario interrumpió las declaraciones que daba a otros medios y con una actitud despectiva se dirigió al hombre de prensa: “Esto es lo que pasa cuando no te han dado tu propina. Si o no. Por qué has estado llama y llama por tu propina y no te la dan“. Sorprendió, el periodista le preguntó a qué propina se refería, a lo que el ex acciopopulista indicó: “Has estado llamando para la propina, sí o no”.

Trabajador del Congreso que lanzó agua a periodista. Foto: captura Áncash al Día

El reportero de Áncash al Día, exigió al parlamentario pruebas de las graves acusaciones que hizo. Pero el representante de Podemos Perú se retiró y siguió su camino. Además, sus trabajadores evitaron que se le acerque y uno de ellos le lanzó agua de una botella. “Este es el personal que se le paga con nuestro dinero y lamentablemente, así se comportan. Ha tirado el agua y le ha caído a otro señor, ni siquiera a nosotros”, indicó.

Todo este incidente fue registrado por el trabajador de Áncash al Día, quien estaba haciendo una transmisión en vivo para Facebook. Al final, el congresista y sus colaboradores se retiraron del lugar sin dar más declaraciones.