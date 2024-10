¿Este 7 y 8 de octubre son feriados o días no laborables en Perú? Conoce lo que dice el diario El Peruano

Conoce qué días conforman el feriado largo de octubre 2024 en Perú | Foto composición: Infobae Perú

En Perú, los días feriados y no laborables son muy esperados por la ciudadanía, ya que representan oportunidades para reunirse en familia, amigos o fomentar el turismo interno. Octubre no es la excepción y trae consigo dos fechas especiales que ofrecerán a peruanos y extranjeros residentes en el país un merecido descanso de las labores cotidianas.

¿El 7 y 8 de octubre son feriados o días no laborables en Perú?

De acuerdo al Decreto Supremo 11-2024-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el próximo lunes 07 de octubre es un día no laborable establecido únicamente para los trabajadores del sector público.

La medida decretada por el Gobierno tiene el objetivo de fomentar el turismo interno, permitiendo que los empleados públicos disfruten de un prolongado fin de semana largo.

“Los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a los días no laborables, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, los que deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar; a falta de acuerdo, decidirá el empleador”, señala el decreto.

El valor de Carvajal se consolidó a bordo del Huáscar, bajo el mando de Miguel Grau. Su participación en el Combate de Angamos marcó el sacrificio y la resistencia frente a la adversidad. (Thomas Somerscales)

El martes 8 de octubre, en cambio, es un feriado nacional que conmemora el Combate de Angamos, una de las batallas más importantes durante la Guerra del Pacífico en 1879. En esta fecha se recuerda la valentía del almirante Miguel Grau, considerado un héroe nacional, quien perdió la vida durante la batalla.

Este feriado es de alcance nacional, por lo que todos los trabajadores, tanto del sector público como privado, tienen derecho a descansar. En caso de que se trabaje en esta fecha, se deben recibir los beneficios correspondientes por laborar en un día feriado.

¿Habrá clases en los colegios el 7 de octubre?

Escolares y estudiantes universitarios recibieron el jueves 26 de septiembre sus clases de manera virtual, por disposición de las entidades educativas. (Andina)

El Ministerio de Educación (Minedu) aún no se ha pronunciado formalmente sobre la injerencia de los días no laborables en el ámbito educativo. Sin embargo, es importante recordar que las instituciones estatales, como los colegios públicos, están integradas por profesores, auxiliares y directores, quienes forman parte del sistema gubernamental. Por ello, se espera que la cartera, liderada por Morgan Quero, confirme la suspensión de clases en las escuelas públicas para el lunes 7 de octubre.

¿Cuándo inicia el próximo feriado largo?

Sábado 5 de octubre - Un día de descanso habitual que marca el inicio del fin de semana.

Domingo 6 de octubre - Otro día de descanso habitual, que permite a las familias disfrutar de actividades recreativas.

Lunes 7 de octubre - Considerado un día no laborable para el sector público, brindando a los trabajadores la oportunidad de extender su descanso y fomentar el turismo interno.

Martes 8 de octubre - Feriado nacional en conmemoración del Combate de Angamos, en honor al almirante Miguel Grau, un héroe nacional.

¿Qué feriados le quedan al 2024?

8 de octubre (martes) : Feriado nacional en conmemoración del Combate de Angamos , que rinde homenaje al almirante Miguel Grau y a la valentía de la Armada peruana en la Guerra del Pacífico.

1 de noviembre (viernes) : Feriado nacional por el Día de Todos los Santos , una fecha en la que se recuerda a los seres queridos que han fallecido.

8 de diciembre (domingo) : Feriado nacional por la Inmaculada Concepción , una festividad religiosa en honor a la Virgen María.

25 de diciembre (miércoles): Feriado nacional por la Navidad, celebrando el nacimiento de Jesucristo.

Diferencias entre un feriado y un día no laborable

Un feriado es una fecha oficial decretada por el Estado en la que tanto el sector público como el privado están obligados a otorgar descanso a sus trabajadores, sin que esto implique una reducción en el salario. Si un empleado trabaja durante un feriado, tiene derecho a recibir una remuneración adicional, generalmente el triple de su salario diario, según la legislación laboral en Perú. Estas fechas suelen conmemorar acontecimientos históricos o religiosos importantes, como el Combate de Angamos o el Día de la Independencia.

Por otro lado, un día no laborable se aplica principalmente al sector público y su objetivo es promover el descanso o el turismo interno. Sin embargo, las horas no trabajadas en un día no laborable deben ser recuperadas en los días posteriores, sin generar pago adicional. El sector privado puede optar por adherirse a esta medida, pero su aplicación no es obligatoria, y la compensación de las horas depende de acuerdos entre la empresa y los trabajadores.