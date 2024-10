Norma Yarrow consideró “injusto” que protesta sea contra el Congreso: “Deberían estar en Palacio de Gobierno”

Latina Noticias.

Mientras diversos gremios llegaban a los exteriores del Congreso de la República —producto del paro nacional convocado para este miércoles 23 de octubre—, la parlamentaria Norma Yarrow se presentó ante la prensa para indicar que la ciudadanía no reclama en el lugar correcto.

Según explicó, es injusto que las manifestantes se hayan situado al frente del Parlamento cuando deberían ir a exigir los cambios y reclamos que consideran necesarios a la presidenta de la República, Dina Boluarte, en Palacio de Gobierno.

“Estamos viendo una población molesta y dolida. Es una población que está pidiendo la salida del ministro del Interior (Juan José Santiváñez), la restructuración del Ministerio Público y estado de emergencia”, manifestó.

“Pero la presidenta vive en una realidad totalmente distinta y siento injusto que ellos (la manifestación) vengan y protesten acá (en el Congreso) cuando en realidad deberían estar en Palacio de Gobierno”, agregó.

Norma Yarrow, congresista de Renovación Popular.

Según la congresista de la bancada de Renovación Popular, los gremios viraron sus intereses y ya no marchan por la derogación de la Ley contra el crimen organizado, sino por la restructuración del sistema judicial, entre otros intereses políticos.

“Dos o tres personas solo ya piden la derogación de la Ley 32108 (ley contra el crimen organizado), pero ya cambiamos los artículos que teníamos que cambiar. Ahora el problema es el Ministerio Público, el Poder Judicial y el cambio del ministro del Interior”, aseveró.

Buscan al presidente del Congreso

Gremios de diversos sectores se concentraron en la Plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, para iniciar una movilización hacia el Palacio Legislativo. Los dirigentes que convocaron la medida de fuerza buscan una reunión con el titular del Congreso, Eduardo Salhuana.

De este encuentro dependerá si el paro nacional se extiende por tiempo indefinido o finaliza a las 23:59 horas de este miércoles, como se tiene contemplado desde un principio, según el representante de la Comisión de Transportistas Cono Norte, Félix Frank Zambrano, que pertenece al Comité de Gremios del Perú.

“El paro de este 23 de octubre es de 24 horas, empezó a la media noche del miércoles. Si es que no llegamos a ningún acuerdo, vamos a hacer un llamado a todos los dirigentes de diferentes gremios para ver qué sigue (si el paro continúa o no)”, declaró a Infobae Perú.

“Nosotros no vamos a conversar con congresistas. Necesitamos conversar directamente con el presidente del Congreso. Según lo que dialoguemos con él, definimos si continúa el paro o no. Él nos tiene que dar una solución. Hasta el momento no es un paro indefinido”, agregó.

Paro nacional de este 23 de octubre solo debería durar 24 horas.

¿Cuáles son sus exigencias y reclamos?

Las exigencias de todos estos gremios continúan siendo las mismas que motivaron el paro de transportistas el pasado jueves 10 y viernes 11 de octubre:

Incrementar la presencia de los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los paraderos y las rutas de todos los vehículos que brindan el servicio de transporte público.

Brindar mejor seguridad a comercios, universidad, escuelas, viviendas, etc.

Penas más severas en contra de sicarios, extorsionadores, secuestradores y corruptos.

Derogatoria de la ley 32108 (ley contra el crimen organizado).

Archivamiento del proyecto de ley del terrorismo urbano.